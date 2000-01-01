Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je totiž symbolem americké krize, drogových závislostí, selhání systému. Největší stanová kolonie bezdomovců na ulicích děsí.
Autor: Profimedia.cz
Sice jí nikdo neřekne jinak než Skid Row, ale není to její oficiální název. Pokud bychom hledali název této nechvalně proslulé čtvrti v mapě města Los Angeles, našli bychom ji tam jako Central City East.
Autor: ČTK
V terénu ji velmi přibližně vymezují Third Street na severu, Seventh Street na jihu, Alameda Street na východě a Main Street na západě. Dohromady tedy zabírá okolo padesáti bloků.
Autor: Profimedia.cz
To vymezení v čase a prostoru ale poněkud kolísá, přetéká i do sousedních částí města. Skid Row totiž není ani tak přesně daná oblast, jako spíše zóna s převládajícím výskytem určitých sociálních jevů.
Autor: Profimedia.cz
Sám o sobě je Skid Row americký slangový název. Obecně označoval zchátralé ulice, na nichž se dělníci zdržovali po práci. Anebo kde nezaměstnaní dělníci teprve na práci čekali.
Autor: Profimedia.cz
Do současnosti se pak pojem zažil podobně jako naše „vykřičená“ či „problémová“ čtvrť. Nemusíte mít na mysli nějakou konkrétní. Ale když se to řekne, víte, že můžete čekat část města, ve které žijí převážně lidé bez domova, sociálně vyloučené osoby nebo závislí na drogách a alkoholu.
Autor: Profimedia.cz
Losangeleská Skid Row veškerá popisná očekávání dalece překonává. Celá je zaplavená improvizovanými přístřešky a stany, rozloženými přímo na chodnících lemujících ulice.
Autor: Profimedia.cz
Demograficky řečeno, populace lidí bez domova je tu dlouhodobá, koncentrovaná a stabilní. Losangeleská Skid Row platí za nejstarší a nejspíš největší bezdomoveckou kolonii v celých USA. Zrodila z bídy ekonomické krize ve 30. letech minulého století. A jako jedna z mála takových přežila do současnosti.
Autor: Profimedia.cz
Kolik lidí bez domova tu je? Čísla pochopitelně nejsou z nejpřesnějších, ale odhadem je to něco mezi 3 800 – 4 400 bezdomovci, kteří žijí přímo na ulici. Ti tvoří pevné jádro osídlení, kolem kterého v proměnlivých vlnách rotuje dalších asi 40 000 bezdomovců z celého Los Angeles.
Autor: Stephen zeigler, Creative Commons
V nejistých dobách se tak počet bezdomovců na Skid Row může i ztrojnásobit, anebo zažít výrazné populační propady. Blízkost charit, sociálních služeb a zázemí nouzových ubytoven „přitahuje“ potřebné.
Autor: The Erica Chang, Creative Commons
V minulosti zkoušeli Skid Row uzavřít, zničit a drasticky čistit. Její „obyvatele“ vyvážet z města, zavírat do vězení nebo nahánět do práce na farmách. Nic z toho ale nefungovalo, nebo to bolavě naráželo do legislativních mantinelů.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 1976 je tedy Skid Row městkou radnicí „neoficiálně“ tolerována. Než ji donekonečna znovu a znovu likvidovat, a vyrovnávat se pak s následky přesunu bezdomovců do jiných, reprezentativnějších čtvrtí města, je prý lepší ponechat je na jednom místě. Kde se pak dají jejich problémy snáze řešit.
Autor: Profimedia.cz
Až donedávna v Kalifornii platilo, že status bezdomovce sám o sobě trestný není. Nyní se situace právně komplikuje, protože už mohou být postihovány „aktivity spojené s bezdomovectvím“.
Autor: Profimedia.cz
Spaní nebo stanování na veřejných prostranstvích, například v určitých hodinách. Snaha udržovat zdejší chodníky průchozí alespoň přes den se ale míjí účinkem. Pravidla „příměří a tolerance“ s policií se navíc mění.
Autor: The Erica Chang, Creative Commons
V současnosti například policisté nezasahují proti bezdomovcům, dokud si svůj stan nerozbalí na chodníku do vzdálenosti deseti stop – tří metrů – od výlohy nejbližšího obchodu. Pokud ano, zabaví jim stan a vykážou je z prostoru.
Autor: Profimedia.cz
Jak ale sami odtušíte, jen tak někoho odněkud vykazovat, vyhánět ho z veřejně přístupné komunikace anebo mu dokonce zabavovat skrovný majetek, to se ve Státech, kde je nyní sociální i aktivistické smýšlení velmi silné, moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Postihovat sociálně zranitelné a slabé, to je zkrátka velmi citlivé téma. A pokutovat bezdomovce za znečišťování veřejných prostranství nebo za potulku je v jejich životní situaci stejně tak neúčinné jako hraniční opatření.
Autor: Russ Allison Loar, Creative Commons
Kdo vlastně na ulicích losangeleské Skid Row žije? Prý až desetinu bezdomovců tvoří váleční veteráni. Přibližně jedno procento jsou osoby mladší osmnácti let. Desetinu obyvatel pak tvoří osoby starší šedesáti let. Dvě třetiny bezdomovců jsou muži, třetina ženy.
Autor: Profimedia.cz
Složení je etnicky pestré, se spoustou minorit. Čtyřicet procent tvoří Afroameričané, necelá tři procenta pak potomci původních národů, indiáni. Nadpoloviční většina bezdomovců pochází z Kalifornie, ale výjimkou nejsou ani lidé z okolních států i zemí mimo USA.
Autor: Profimedia.cz
K bezdomovcům obývajícím Skid Row je ale třeba doříct to nejpodstatnější. Podle dat z radnice Los Angeles je u pětatřiceti procent tohoto pouličního osazenstva evidována tzv. substance abuse disorder, závislost na drogách nebo alkoholu. A 38 procent má diagnostikováno vážnou mentální nemoc.
Autor: Profimedia.cz
Nejsou to lidé, kteří by zapadali do běžného systému, anebo byli schopni řídit se pravidly. Dílem proto, že nechtějí, dílem proto, že sami od sebe ani nemohou. Závislostí, psychickým onemocněním anebo duální diagnózou – kombinací obojího – trpí na Skid Row opravdu nemálo bezdomovců.
Autor: Profimedia.cz
Neoficiální odhady, ať už počtů závislých, psychicky nemocných anebo celkově počtů bezdomovců, jsou mnohem vyšší. Protože mnoho z bezdomovců na Skid Row není diagnostikováno anebo odmítá kontakt se službami, úředníky a policisty.
Autor: Profimedia.cz
Část lidí žijících ve stanech na ulicích tu odmítá nabízené služby nebo není schopna splnit podmínky podpůrných programů. Psychické poruchy i drogové závislosti jim brání navrátit se k běžnému životu.
Autor: Profimedia.cz
Jaké drogy tu jsou nejčastější? Metamfetamin, crack. Někdy heroin, ale téměř vždy i alkohol. A současnou jedničkou se – stejně jako v celých Státech – stává zhoubný fentanyl. Na pozadí těch padesáti bloků vykřičené čtvrti se tak koncentruje nejhustší populace drogově závislých v USA.
Autor: ČTK
Výsledkem je masivní humanitární krize. Hlavními problémy tu jsou chronická závislost na drogách; těžké neléčené duševní poruchy; extrémní nedostatek hygieny; šíření nemocí – například tyfus a vysoká míra pouliční kriminality.
Autor: Profimedia.cz
Kriminalita je na Skid Row extrémní. Byť tedy celková míra zločinnosti poklesla za posledních 20 let o 30 procent, pořád tu městská policie zasahuje 69krát častěji než v jiných čtvrtí Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Problém je i to, co se s tím vlastně dá dělat. Protože jako by všechno, co jinde docela funguje, tady pozbývalo svou platnost. Například jinde poměrně efektivní programy podpory jako Housing First – poskytnutí bydlení zdarma, udělat z bezdomovců „domovce“ – se tu míjí účinkem.
Autor: ČTK
I když to zní zvláštně, řada z nich o podporu, změnu, ve skutečnosti vůbec nestojí. Protože bezdomovecká komunita na Skid Row je ta jediná, která je i s jejich odlišnostmi přijala za své. Jediná, kterou znají.
Autor: Russ Allison Loar, Creative Commons
Se Skid Row se pak pojí ještě jeden velmi kontroverzní aspekt. Aspekt setrvalé pomoci. I když z hrozivého pohledu na tamní ulice nabudete dojem absolutního zmaru a zkázy zbídačelých lidských bytostí, ve skutečnosti se tu točí opravdu velké peníze.
Autor: ČTK
Do řešení bezdomovecké krize plynou obrovské částky veřejných peněz, grantů, neziskovek, policejních rozpočtů a developerských projektů. Kalifornie v úhrnu dekád utratila desítky miliard dolarů a Los Angeles samotné dává ročně miliardu.
Autor: Willie Toledo, Creative Commons
Část z těch nemalých finančních zdrojů míří právě na Skid Row, která je tak jakýmsi epicentrem poněkud zvráceného „průmyslu pomoci“.
Autor: Profimedia.cz
Působí tu stovky neziskových organizací, charity, církevní misie, zdravotní služby, krizové týmy, zdravotní mobilní jednotky, specializované úklidové firmy, terénní konzultační a sociální pracovníci.
Autor: Profimedia.cz
Hrubě řečeno, jeden jediný „komplikovaný případ“ bezdomovce ze Skid Row dává v průběhu roku práci dvaceti až třiceti dalším lidem, placeným z veřejných rozpočtů. Nebýt problémů Skid Row, tihle „pomáhající“ by přišli o zaměstnání.
Autor: Profimedia.cz
A pro Los Angeles, potažmo Kalifornii nebo celé USA, je tedy mnohem účelnější a výhodnější problémy Skid Row „setrvale řešit pomocí“, než se snažit její problémy skutečně vyřešit.
Autor: ČTK
Zní to opravdu cynicky, ale vůle pomáhat je tu větší, než vůle se Skid Row a její bezdomoveckou krizí něco reálného udělat a ukončit ji.
Autor: Profimedia.cz
Zastánci pomoci přitom argumentují, že bez rozsáhlého systému podpory a sociálních služeb by byla životní situace lidí bez domova na Skid Row mnohem horší. Mají samozřejmě pravdu. Současně ale platí, že i když se tu zatím setrvale pomáhá, celá oblast stále působí dojmem humanitární krize.
Autor: Profimedia.cz
Vzdušnou čarou ani ne deset kilometrů od hollywoodského chodníku slávy, turistů a luxusních vilek leží největší bezdomovecká kolonie na ulicích. A právě to dělá Skid Row tak kontroverzní symbolem současné Ameriky.
Autor: ČTK