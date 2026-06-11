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30. prosince 2024
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30. prosince 2024
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Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...
Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj...
Trápí nás noční podprahové zvuky – rány, cinkání, klepání a dupání přímo nad našimi hlavami. Zvuky se prakticky nedají nahrát, jsou tlumené, přenášejí se stropem a budí nás. Bydlíme v paneláku a byt...
Nedaleko Prahy si pořídila domeček, kde má dostatek prostoru pro rozvíjení kreativity. Výsledky své práce výtvarnice a umělkyně Silvia Belis pak zdobí interiér domu a dotváří tím tu...
Pražské Holešovice a loftové bydlení dnes patří k velmi žádané kombinaci. Když k tomu přibude i zkušená a empatická architektka, která je s klientem „na jedné vlně“, máte záruku, že vznikne zajímavý...
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
Zapomeňte na obyčejné vily. V britském hrabství Derbyshire je na prodej futuristické sídlo za 6 milionů liber, v přepočtu za 168 milionů korun, které jako by vypadlo z bondovek. Kromě luxusního...
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11 000 Kč/měsíc
Malé zahradní město v pražských Záběhlicích bylo postaveno pro úředníky, v centru je kostel sv. Anežky České. Tato pražská čtvrť má dodnes svoje specifické kouzlo. I když se od dob výstavby ve Starém...
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...