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Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců

Radomír Dohnal
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké krize, drogových závislostí, selhání systému. Největší stanová kolonie bezdomovců na ulicích děsí.
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a... Sice jí nikdo neřekne jinak než Skid Row, ale není to její oficiální název.... V terénu ji velmi přibližně vymezují Third Street na severu, Seventh Street na... To vymezení v čase a prostoru ale poněkud kolísá, přetéká i do sousedních částí... Sám o sobě je Skid Row americký slangový název. Obecně označoval zchátralé... Do současnosti se pak pojem zažil podobně jako naše „vykřičená“ či „problémová“... Losangeleská Skid Row veškerá popisná očekávání dalece překonává. Celá je... Demograficky řečeno, populace lidí bez domova je tu dlouhodobá, koncentrovaná a... Kolik lidí bez domova tu je? Čísla pochopitelně nejsou z nejpřesnějších, ale... V nejistých dobách se tak počet bezdomovců na Skid Row může i ztrojnásobit,... V minulosti zkoušeli Skid Row uzavřít, zničit a drasticky čistit. Její... Od roku 1976 je tedy Skid Row městkou radnicí „neoficiálně“ tolerována. Než ji...

30. prosince 2024

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