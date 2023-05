Vesnický duch pražské části. Jihovýchod metropole působí jako protiklad sídlišť

Pokaždé, když se člověk ocitne v tomto koutě metropole je to, jako by se přenesl teleportem. Tatam je uspěchanost, tolik typická pro tepající centrum velkoměsta i jeho přilehlé části. Tady čas zpomalil, vše se najednou odehrává v ospalém tempu, které vás zvolna, ale s jistotou brzy pohltí. Poklidná náves, sakrální stavba, případně hospoda, všudypřítomná atmosféra sousedské důvěrnosti. To jsou parametry míst, která nezbytně patří k velkému územnímu celku, tvrdohlavě si však zachovávají svoji svébytnost.

První písemné dochované zmínky o Šeberovu však pocházejí až z roku 1382. Všebor i jeho syn přivedli do Čech řád rytířů Božího hrobu, tzv. křižovníků, a stali se jeho mecenáši, dokonce mu poskytli i nevyužívaný dvorec na Zderaze.