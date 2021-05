Zvířecí mazlíčci mají krematorium v bunkru za zrcadlem. Stojí v Drnově

Krajina kolem krematoria je divoká. Snad díky tomu, že místo bylo vojenskou oblastí, unikla příroda viditelné kultivaci člověkem. Keře a stromy do sebe prorůstají a zápasí o místo a světlo. Veškeré přednosti místa architekti Petr Hájek, Martin Stoss a Cornelia Klien při navrhování projektu bezezbytku využili.

„Hledali jsme řešení, které by tuto jedinečnou atmosféru nepoškodilo. Do krajiny jsme postavili velké zrcadlo, které svými odrazy násobí přírodu. Výsledná kompozice připomíná více než architekturu instalaci uměleckého díla. Není to náhoda. Návrh je inspirovaný sochami, které vytvořil Anish Kapoor či Richard Serra,“ vysvětlují autoři ze studia Petr Hájek Architekti.



Zrcadlová stěna vypadá jako brána do jiné dimenze, ale to bylo s ohledem na funkci objektu jedním ze záměrů. Zrcadlo má na výšku přes šest metrů a na délku přes jedenáct metrů. Jeho plocha je složená z drobných hexagonálních dílů. Za ním je pak schován provoz krematoria.



Umístění zrcadla v krajině je samo o sobě vždy mystické. Odráží a vtahuje do sebe vše kolem sebe. Každé zrcátko je lehce jinak natočené. Obraz se jakoby chvěje. Máte pocit, že přicházíte k tekuté stěně. Je to surrealistický zážitek. Nedá se popsat. Musí se zažít.

Provoz krematoria je umístěn v podzemí. Všechny původní konstrukce byly využity a bourací práce se omezovaly pouze na proražení nových otvorů. Do očištěných stávajících prostorů byly vyzděny stěny, které rozčlenily dispozici na potřebné místnosti.



Bočním vstupem v betonové stěně se vchází do přijímací haly s dřevěnou lavicí. Prosklenými dveřmi je vidět do kanceláře. Z haly se vstupuje do předsálí k výstavu. Výstav je jednoduchá čtvercová místnost s dřevěnými dveřmi. Technický provoz má samostatný vstup a je skryt v útrobách domu.

Použité materiály jsou levné a nenáročné. Na vnitřní a vnější vyzdívky jsou použity omítané betonové tvárnice. Světlovod je uzavřen polykarbonátovým světlíkem. Šestiúhelníková zrcátka jsou vyrobena z pokoveného polykarbonátu a ručně nalepena na vyzděnou stěnu.



Jediným náročným detailem jsou skryté dveře v zrcadlové stěně. Lavice jsou vyrobeny z dřevěných fošen. Nábytek, dveře a drobný mobiliář z překližky. Stěny jsou vybíleny vápenným nátěrem.