Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bunkr z hororu, nebo boží chrám? Monstrum nad Terstem řidiče děsí i fascinuje

Autor: ,
Když se blížíte k Terstu, nelze ho přehlédnout. Monumentální betonová stavba trčí nad krajinou tak výrazně, že si ji mnozí řidiči pamatují ještě roky poté. Někdo v ní vidí elektrorozvodnu, jiný vojenský bunkr, další socialistický památník. Jen málokoho ale napadne, že jde o kostel. A ještě méně lidí je připraveno na to, jaký pocit v nich vyvolá uvnitř.

Nad italským Terstem, téměř na hranici se Slovinskem, stojí poutní kostel Monte Grisa. Ikonická brutalistická stavba patří mezi nejvýraznější ukázky poválečné sakrální architektury v Evropě. Milovníci architektury ji znají z učebnic, odborných přednášek nebo univerzitních skript. Pro běžné cestovatele však bývá překvapením.

Na první pohled nepůsobí jako místo modliteb. Betonové trojúhelníkové tvary připomínají spíše vojenský objekt z dob studené války nebo futuristickou kulisu dystopického filmu. Z dálky člověk snadno uvěří tomu, že jde o průmyslovou stavbu nebo pozůstatek minulého režimu. Skutečnost je ale jiná.

Monte Grisa je mariánský poutní kostel stojící přibližně osm kilometrů severně od centra Terstu na okraji krasové plošiny (mezi obcemi Opicina a Prosecco) ve výšce zhruba 300 metrů nad mořem. Právě jeho poloha z něj dělá jeden z nejvýraznějších orientačních bodů širokého okolí. A také místo s jedním z nejkrásnějších výhledů na Terst, mořský záliv i pobřeží. Jenže výhled není to jediné, co si návštěvníci odvezou.

Mariánský poutní kostel Monte Grisa stojí nedaleko Terstu.
Masivní betonové konstrukce, chladný prostor, strohá geometrie a minimum tradičních sakrálních prvků vytvářejí atmosféru, která může působit až znepokojivě.
Monte Grisa patří mezi nejvýraznější brutalistické stavby v Itálii. Nad Terstem ji nepřehlédnete.
Mariánský poutní kostel Monte Grisa stojí nedaleko Terstu.
Uvnitř chrámu panuje syrová atmosféra, která připomíná spíše filmové kulisy než tradiční kostel.
68 fotografií

Interiér, který vyvolává emoce

Mnoho kostelů člověka ohromí krásou, světlem nebo klidem. Monte Grisa funguje jinak. Po vstupu dovnitř přichází zvláštní pocit neklidu. Masivní betonové konstrukce, chladný prostor, strohá geometrie a minimum tradičních sakrálních prvků vytvářejí atmosféru, která může působit až znepokojivě. Někteří návštěvníci ji popisují jako fascinující, jiní jako tísnivou.

Silný dojem zanechávají i výrazné červené vstupní dveře. V kombinaci s brutalistickým interiérem připomínají spíše scénografii sci-fi filmu ze sedmdesátých nebo osmdesátých let než vstup do chrámu.

Přitom právě to byl do značné míry záměr. Monte Grisa představuje takzvaný „totální design“ – většina prvků byla navržena přímo pro tuto stavbu. Architektura, vybavení i detaily vytvářejí jednotný celek. Výsledkem je prostor, který málokoho nechá chladným.

Koupili zničený kostel. Sami a s napjatým rozpočtem ho přestavují na bydlení

Kostel vznikl díky válečnému slibu

Historie chrámu sahá do konce druhé světové války. Arcibiskup z Terstu a Koperu Antonio Santin tehdy slíbil, že pokud bude město uchráněno před totálním zničením v chaosu konce války – zejména během střetů německé armády s postupujícími jugoslávskými partyzány a italským odbojem – nechá postavit chrám.

Terst válku přežil bez rozsáhlého zničení a slib postupně začal dostávat konkrétní podobu. V roce 1959 získal Santin od papeže Jana XXIII. povolení ke stavbě poutního kostela zasvěceného Panně Marii jako symbol míru a jednoty lidstva. Základní kámen byl položen téhož roku, samotná výstavba pak probíhala mezi lety 1963 a 1966 podle návrhu inženýra Antonia Guacciho.

Mariánský poutní kostel Monte Grisa stojí nedaleko Terstu.
Masivní betonové konstrukce, chladný prostor, strohá geometrie a minimum tradičních sakrálních prvků vytvářejí atmosféru, která může působit až znepokojivě.
Monte Grisa patří mezi nejvýraznější brutalistické stavby v Itálii. Nad Terstem ji nepřehlédnete.
Mariánský poutní kostel Monte Grisa stojí nedaleko Terstu.
68 fotografií

Výsledkem se stala jedna z nejvýraznějších brutalistických sakrálních staveb Evropy. Chrám tvoří horní a spodní kostel, které jsou propojené schodištěm. Celý objekt vznikl z betonu a jeho půdorys má podobu rovnostranného trojúhelníku.

Není to náhoda. Architekt do návrhu geniálně otiskl dvojitou symboliku. Základní trojúhelníková síť z prefabrikovaného betonu odkazuje na křesťanskou Svatou Trojici, ale při pohledu zvenčí stavba zároveň jasně formuje obří písmeno „M“ jako symbol Panny Marie (Maria). Právě tato promyšlená geometrie je jedním z důvodů, proč si Monte Grisa našla pevné místo v učebnicích architektury.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany

Je tu 648 bytů pro přibližně 2 500 obyvatel, a panoramatické výhledy na mořský...

Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...

Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku...

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....

Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů

Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky...

Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...

Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí

Dům vznikl přestavbou viktoriánské podzemní vodní nádrže, která kdysi...

Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...

Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům,...

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...

Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem

Autoři interiéru, architekti ze studia Flat White, byli k projektu přizváni od...

Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...

5. června 2026

Bunkr z hororu, nebo boží chrám? Monstrum nad Terstem řidiče děsí i fascinuje

Mariánský poutní kostel Monte Grisa stojí nedaleko Terstu.

Když se blížíte k Terstu, nelze ho přehlédnout. Monumentální betonová stavba trčí nad krajinou tak výrazně, že si ji mnozí řidiči pamatují ještě roky poté. Někdo v ní vidí elektrorozvodnu, jiný...

5. června 2026

Zoufale volala o pomoc. Architekti zachránili nádhernou vilu na Vinohradech

Vilu navrhli a postavili architekti Tomáš Pražák a Pavel Moravec, kolaudace...

V roce 2019 nás oslovil majitel, který koupil vilu na krásné adrese v Praze. Začal se psát příběh znovuzrození krásného domu, jenž zoufale potřeboval záchranu, ale jen stěží vyhovoval současným...

4. června 2026

Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí

Dům vznikl přestavbou viktoriánské podzemní vodní nádrže, která kdysi...

Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...

4. června 2026

Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů

Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky...

Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...

3. června 2026

Odmítl život ve stanu. Muž postavil rodině nový domov na sutinách

Domek má funkční otevíratelná „okna“ vytvořená z dřevěných desek.

Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém táboře al-Šatí v Gaze, který měl podobu městské čtvrti, odmítl smířit s nestabilním životem v provizorních stanech nebo...

3. června 2026

Byt v bývalé továrně v Praze skrývá unikát. Majitelka v něm spí nad kuchyní

Ložnice je situována nad kuchyní.

Loft 2+kk v bývalé továrně v Praze, to zní docela skvěle, ne? Jenže jeho úprava pro konkrétní majitelku nebyla vůbec jednoduchá. V bytě se totiž mělo nejen bydlet, ale investorka zde měla mít i...

2. června 2026

V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany

Je tu 648 bytů pro přibližně 2 500 obyvatel, a panoramatické výhledy na mořský...

Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...

2. června 2026

Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční

Majitelé si dům vymysleli i nakreslili.

Anna od mládí milovala americké filmy. Při pohledu na světlé barvy, velké lampy, nadýchané polštáře a okna s mřížkami věděla, že jednou chce v podobném domě žít. Po strastiplné demolici a stavbě...

1. června 2026

Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku...

Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....

1. června 2026

Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům,...

Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...

31. května 2026

Praktický nábytek do malého bytu: Tipy, jak vytěžit z prostoru maximum?

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete na FAVI

Zařídit malý byt tak, aby působil vzdušně, prakticky a zároveň stylově, bývá pořádný oříšek. S rostoucími cenami nemovitostí a boomem městského bydlení se však z garsonek, bytů o dispozici 1+kk či...

30. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.