Geniální řešení oživuje vymírající vesnici. Nabízí moderní a dostupné bydlení

Byl naprostou rozpadající se ruinou a teď září novotou. Ne každý to ovšem uvidí, protože se ta výrazná proměna schovává za silnými zdmi původní kamenné fasády. Do ulice zůstává vše téměř při starém. Dokáže tato finta zachránit vybydlený španělský venkov? Architekti doufají, že se jim to podaří.