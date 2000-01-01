náhledy
V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa Trottera. Ten mu vrátil duši, aniž by narušil kouzlo historie. Citlivou rekonstrukcí, poctou středomořskému klidu.
Autor: Salva López
Je to koníček, byť trochu netradiční. Tak jako jiní sbírají známky anebo pivní tácky, britský architekt Andrew Trotter sbírá domy. Ne všechny, jen ty něčím mimořádné, zajímavé. A ne nevytváří z nich žádnou trvalou kolekci.
Autor: Salva López
Většinou se na nich jen „vyřádí“ ve smyslu modernizace, rekonstrukce a úprav. Zajímá ho detailní pohled na to, jak byly postavené a učí se z nich, obohacuje zkušenostmi. Pochopitelně na tom pak při prodeji dalšímu majiteli netratí.
Autor: Salva López
To jeho zvláštní sběratelské hobby má svá pravidla. Nabídky hledá online. A jen málokdy mu záleží na tom, jakému účelu vlastně nemovitost původně sloužila. I stará stáj, garáž nebo hrnčířská dílna z předminulého století pro něj mají svůj půvab, jsou-li nějak zajímavě řemeslně vystavěny.
Autor: Salva López
„Je to koníček, který je pro mě trochu až závislostí,“ prozrazuje o svém nákupu nemovitostí Trotter. A přesně tak, v podstatě impulzivním nákupem na internetu, začal i příběh mimořádného domu Casa Soleto. Na internetu vilu objevil v září roku 2020.
Autor: Salva López
Ten dům mu hned padl do oka. Většina typově podobných staveb z Itálie prý nemá zahradu větší než dlaň, ale tato byla velká 200 metrů čtverečních. Dům měl také terasu a dvůr. Což při rozměrech užitné plochy vlastní stavby, dalších 220 metrů čtverečních, působilo velmi lákavě.
Autor: Salva López
Lákavé byly i snímky ve fotogalerii inzerátu na internetu. Dýchala z nich minulost, atmosféra, zastřená energie. Dům byl prý vystavěn v první polovině 17. století v honosném duchu. A během celé své existence nebyl nikdy trvale obýván.
Autor: Salva López
Využíván byl jen jako letní sídlo šlechty a poté zůstal „zakonzervovaný“, udržovaný správci, ale vlastně neobývaný. Jeho vnitřní vybavení, často ještě původní, leželo skryté pod plachtami a baldachýny, zatímco na ně sedal prach. Pojilo se s tím tajemné kouzlo nepoznaného.
Autor: Salva López
V posledních letech byla stavba jen omezeně využívána a pronajímána k tvorbě svatebních fotek například v působivých interiérech vnitřní kaple. Nebo na malém nádvoří porostlém růžovými keři. Vypadalo to jako scéna z pohádky o Růžence.
Autor: Salva López
Trotterovi nebyly takové domy typově neznámé. Na italském venkově se jich dodnes nachází nemálo. Říká se jim palazotto. Což by se dalo přeložit jako „malé paláce“, letní sídla a domy pro šlechtice. Honosné, ale ne až tak rozmařilé. Vypadalo to zkrátka lákavě.
Autor: Salva López
Cena? Ta v tomto případě nehrála roli. O živém zájmu jeho koupi cosi vypovídá i to, že pořádně ani netušil, kde že vlastně ta stavba leží. Bylo to v italském městečku Soleto, v Apulii. „Tedy na místě, o kterém jsem nikdy předtím neslyšel,“ dodává architekt Trotter.
Autor: Salva López
Hodí se zmínit, že napoprvé neslavil úspěch. Předběhl ho jiný zájemce o koupi. Z plánované prohlídky tak sešlo. Že je dům stále ještě k mání, to se dozvěděl až o měsíce později, kdy trávil dovolenou v Barceloně. A hned se také na „místo činu“ vydal.
Autor: Salva López
Kde že tedy to bájné Soleto v italské Apulii leží? Je to místo vzdálené přibližně stejně od pobřeží Jónského a Jaderského moře. Malé město s přibližně pěti tisíci obyvateli. Prý nádherně zapomenutý kout světa. Který Trotterovi okamžitě přirostl k srdci.
Autor: Salva López
„Děti si hrají venku, staříci se dohadují na ulici, zatímco doma jejich ženy vaří těstoviny k obědu,“ popisoval Trotter místní selanku. „Je to, jako kdybyste procitli do starého italského filmu.“ Staré sídlo si přitom zachovalo svůj středověký ráz s původním půdorysem a úzkými uličkami.
Autor: Salva López
Krása tím samozřejmě nekončí, protože zlatým hřebem všeho byl onen malý palác. Dům Casa Soleto. S fasádou s barokními detaily, interiérem s vysokými klenutými stropy. Místy sahaly až do výše šesti metrů. Stavba těsně přiléhala ke zdem místního kostelíku.
Autor: Salva López
Interiér byl plný starého nábytku a knih, map a zažloutlých fotografií. Bylo to jako procházet se muzejním exponátem plným pokladů. Masivní kulatý stůl v jídelně byl například zručně vyřezán z ořechového dřeva a datoval se k 18. století a truhlářské dílně v klášteře Abruzzo.
Autor: Salva López
Prvotní dojem, že stačí jen sundat z nábytku plachty a lze se nastěhovat, ovšem nevydržel dlouho. Casa Soleta po letech nulové péče těch zásahů potřebovala mnohem víc, a to poměrně hlubokých. Přece jen, dům s sebou nesl váhu staletí a už dlouho byl jen kulisou.
Autor: Salva López
Plánovaná rekonstrukce, na níž spolupracoval Andrew Trotter s kolegou Marcelem Martínez, se docela táhla. Stavba vyžadovala výměnu střechy a opravu napojení na kanalizaci. A také odstranění vrstev nešetrně aplikovaného betonu ze zdí.
Autor: Salva López
V rámci těchto poměrně radikálních úprav, které ale nikterak neměly setřít původní duši domu, se naskytla příležitost k modernizaci. Například přidáním koupelen do každé ze čtyř ložnic.
Autor: Salva López
Velká část původního domu byla v dobrém stavu. Některé jeho části jsou staré 400 let, a přesto vyžadovaly ze strany designérů jen malé zásahy. Materiálově si tu vystačili hlavně s lokálním vápencovým kamenem a tradičními dlažbami.
Autor: Salva López
Centrální osu domu utváří vnitřní dvůr a na něj navázané schodiště, které dělí dispozici a přirozeně propojuje interiér s exteriérem. Venkovní prostor vyplňuje malý zahradní dvorek a terasa s bazénem.
Autor: Salva López
Projekt rekonstrukce si doslova říkal o jemné detaily. Například nové omítky hladké na dotek a přitom plné textury. Rozsáhlou renovaci podstoupila i fasáda domu. Obnova byla vedena s důrazem na kamenné prvky. Na restaurování se podílelo několik šikovných místních řemeslníků.
Autor: Salva López
Jinde rafinované omítky doplnila obyčejná výmalba vápnem. Dodávají elegantní a klidnou atmosféru, a přitom působí původním dojmem. Vytvářejí patinu, která rezonuje s historií budovy. Trotter vápennou výmalbu nazývá „nahým luxusem“.
Autor: Salva López
Dům je prý z hlediska svého uspořádání skutečným labyrintem. Do ložnic se dostanete přes přední terasu a po venkovním schodišti. V prvním patře se nacházejí tři prostorné ložnice: jedna s výhledem do zahrady, další s výhledem na kostel a třetí je napojena na vlastní obývací pokoj.
Autor: Salva López
V přízemí se nachází pokoj – stylově mu říkají Zelený – který je určený pro odpolední čaje. Z pokoje je přístup na verandu a odtud do zahrady s bazénem. Místy dům působí civilně, jinde v něm ožívá připomínka malého paláce.
Autor: Salva López
Zdaleka ne všechny místnosti si vysloužily nějaké pojmenování. Vlastně, zůstalo tu docela dost pokojů a prostor, které na svůj účel teprve čekají. Ale i to patří ke kouzlu starých domů. Stejně jako absence rovných zdí.
Autor: Salva López
Projekt Casa Soleto je citlivou rekonstrukcí historického domu. Zachováním původních prvků, oživením starých součástí. A také velmi umírněnými minimalistickými modernizačními zásahy. Architekti tu předvedli umělecky formovanou autentičnost.
Autor: Salva López