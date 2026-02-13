|
Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává
Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury
Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....
Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos
Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.
Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší
Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...
Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu
Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...
Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily
Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...
V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...
Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily
Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....
Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?
Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou...
Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy
Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se...
Malý byt v pražské Libni. Na proměnu bylo málo peněz, tak sáhli po barvách
I pořízení malého bytu ve starší zástavbě bývá finančně hodně náročné. Zejména když je na všechny platby člověk sám. Pak je logické, že se při rekonstrukci, byť jen částečné, počítá s každou korunou.
Dům jako ze Star Wars. Pod drsnou slupkou ukrývá interiér, který vyrazí dech
Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká milovníky luxusu a bizarní architektury, kteří chtějí uniknout civilizaci. The Dreaming Dome je nyní na prodej za 1,59...
Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba
Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...
Parcela široká 5 metrů? Dům je důkazem, že se úzkých pozemků nemusíte bát
Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný dům Puerto rozhodně oplývá. Vyrostl v mexickém městě Progreso na úzké parcele široké pouhých pět metrů. A přesto je...
Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou
Díky, dědo! To by mohli pravidelně opakovat bratři, kteří zdědili chatu z roku 1949. Postavil ji jejich dědeček a oni oba dva zde trávili každé prázdniny několik týdnů. O chatu se pečlivě starají, je...