Na rozhraní kolumbijské civilizace a tropické džungle stojí dům, který z dálky svou věží připomíná tvrz. Architekti ze studia Yemail Arquitectura vytvořili nevšední víkendové obydlí, které propojuje tradici s moderní udržitelností. Stavba betonem, dřevem a otevřenou dispozicí statečně čelí vlhku a horku.
Autor: Bé estudio, Paola Pabón & Santiago Beaumé
Nachází se na okraji kolumbijského města Valle del Cauca, v místech, kde takříkajíc končí civilizace a začíná tropická džungle. Ten kontakt s divočinou ale dům chápe jako příjemné sousedství. Na blízkost nespoutané přírody je dobře přichystán.
Architekti ze studia Yemail Arquitectura cíleně vedli projekt rodinné chaty (prázdninového domu) tak, aby z přírody v okolí získali co nejvíc. Snažili se stavbu zasadit do krajiny způsobem, který minimalizoval zásahy do okolního prostředí.
Výsledkem je netradiční stavba, která ač je nízkopodlažní, je vlastně orientovaná horizontálně. Co si pod tím představit? Jednoduché formy a praktická řešení. A taky jednu věž, kterou bychom očekávali spíš u evropské tvrze než domu v jihoamerické džungli.
Projekt pracuje s přirozeným sklonem terénu a svah hladce vyrovnává. Dům se přitom příjemně otevírá slunci, aniž by se zříkal stínu. Architekti se inspirovali tradičními kolumbijskými chatami, ale nezůstali jen u té předlohy. Svou vizi přenesli do moderního kontextu.
Výsledkem je obydlí, které má 131 metrů čtverečních užitného prostoru a současně nabízí půl hektaru zahrad a teras. Je ideálním místem pro pobyt, kdy chcete zapomenout na město a chcete se nechat hýčkat klidem přírody.
Stavba zahrnuje obytnou místnost, kuchyň, koupelnu a otevřenou terasu. Klíčová je flexibilita prostor, které lze podle potřeby propojit nebo oddělit. Projekt klade důraz na propojení vnitřních a venkovních ploch.
Umístění víkendového domu, který dostal jméno Cabaña Nola bylo pečlivě zvoleno, aby se uvnitř maximalizovalo přirozené osvětlení. Velká okna a posuvné dveře usnadňují prostup denního světla. Chytře promyšlená orientace zároveň minimalizuje přehřívání interiéru v nejteplejších měsících.
Architekti zde využili principy pasivního designu, k zajištění komfortní teploty bez nadměrného spoléhání na klimatizaci. Je to praktické a snižuje to poptávku po energiích. Dům je navíc vystavěný tak, aby byl nenáročný na údržbu.
Z užitých materiálů nejvíce vyniká konstrukce z dřeva a betonu. Beton poskytuje stabilní základ a konstrukční odolnost, bez níž stavby ve vlhké džungli příliš dlouho nikdy nepřežijí. Stavbu pak odlehčuje dřevo, což fyzicky snižuje hmotnost stavby a zátěž, kterou vyvíjí na podloží.
Dřevo získává na významu v interiéru, kde vytváří teplý, přírodní interiér. Tam už byly povrchy přednostně ponechány v přirozené podobě, neupravené. Což při pohledu zevnitř ven podporuje integraci stavby s okolní krajinou.
Střešní konstrukce je jednoplášťová, mírně nakloněná. To aby umožnila snadný odtok dešťové vody. Přitom je ale plně využitelná jako pochozí venkovní terasa, z níž se nabízí panoramatický rozhled do okolí. Pokud máte rádi padesát odstínů zelené, je to naprosto ideální.
Kdo o stavbách v tropickém klimatu něco tuší, ví už, že největší zhoubou je tu vlhkost. Cokoliv u zdi, uzavřené kouty a místa, kde neproudí vzduch, jsou pozvánkou pro plíseň. Chata Cabaña Nola tomu předchází originálně. Rohů je uvnitř minimum, interiéru vévodí spíše křivky.
Vzduch a světlo proudí všude. Bydlení je příjemně vzdušné, uvolněné. Jak by asi řekli architekti, více to odpovídá životnímu rytmu obyvatel. A když je třeba, dají se jednotlivé části domu oddělit posuvnými příčkami.
Velká okna, posuvné dveře a terasa umožňují vizuální propojení s tropickým prostředím. Architekti chtěli vytvořit pocit, že obyvatelé jsou na každém kroku součástí tropické krajiny. Ponechání vegetace blízko stavby přitom podporuje mikroklima, a tam kde je to třeba zajišťuje soukromí.
Podlahy jsou z hladkého tvrdého dřeva, z místních zdrojů. V tropech jde o osvědčený materiál, odolný vůči vlhkosti a zároveň příjemný na dotek. Betonové plochy v kuchyni a koupelně poskytují odolnost a snadnou údržbu.
Koupelna zaujme svým vysokým stropem. A také je možná trochu víc kompaktní. Nicméně je plně dostačující. Velké okno usnadňuje vyvětrávání. Užitý design přitom zohledňuje jednoduchou údržbu a přitom nepopírá hygienické standardy.
Kuchyň je příjemně přehledná a účelná, vybavená základními spotřebiči a úložnými prostory. Její otevřená dispozice umožňuje propojení s obytnou částí. O tom, zda se bude jíst uvnitř nebo na terase, rozhoduje kuchařka a rozmary počasí.
A co ta kruhová věž, která celému domu propůjčuje siluetu středověkého hradu? Jde o prvek, který v sobě chová víc než jednu užitečnou funkci. Jasně, je to schodiště, vertikální propojení přízemí se střešní terasou. Tím to ale nekončí.
Věž rovněž funguje jako ventilační komín. Pasivní ventilační kanál, který z domu přes den stahuje přehřátý vzduch ven a v noci propouští příjemně chladivý sesedající vzduchu.
A aby toho nebylo málo, slouží tato schodišťová věž i jako světlovod, který do přízemí přivádí denní světlo a prosvětluje střed celého domu. Je to tedy hodně víceúčelová paráda, věž nikoliv středověká, ale schodišťová, ventilační, světelná a vyhlídková.
Příroda tu nebyla chápána jako nějaký problém, ale spíš partner nabízející neotřelá řešení. A Cabaña Nola na to vstřícně zareagovala. Křídla domu teď například slouží jako bariéry, zástěny, které podporují mikroklima.
Byť navenek působí víc než zvláštně, dispozice tohoto víkendového domu mají smysl. Hlavní obytný prostor se nachází uprostřed, ložnice a koupelna leží na okrajích. Cabaña Nola je tedy docela „tradiční“. Pokud jste tedy uvyklí stavět a bydlet s džunglí v sousedství.
Velkou výhodou staveb v džungli je, že zařizování zahrady vás příliš trápit nemusí. Ona se totiž zařídí docela samovolně. Na majitelích domu je jen usměrňovat její charakter. Je to přístup, který posiluje ekologický a udržitelný charakter celého projektu.
Projekt architektů ze studia Yemail Arquitectura představuje moderní interpretaci tradiční kolumbijské chaty. Kombinuje jednoduchou architekturu, udržitelnost, praktické materiály a propojení s krajinou. Demonstruje, že rekreační stavba může být funkční a citlivá k životnímu prostředí zároveň.
