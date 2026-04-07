Prozkoumejte záhadný dům v džungli. Chata v Kolumbii skrývá víc, než čekáte
Našli to pravé Řecko. Vysněný dům básníka si koupili za cenu garáže v Praze
Dům v Řecku jsme si chtěli s ženou pořídit vždy. Jen měl být původně odměnou na stáří – něco jako zlatý důchod pod středomořským sluncem, kdy si budeme v osmdesáti říkat: hele, to jsme si ten život...
Motokáry, střelnice a luxus. Ohromující vila s cenovkou 430 milionů šokuje
Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a bazénem. V Gilbertu v Arizoně v USA ale laťku posunuli o několik levelů výš.
Kutil Pepa Libický a jeho nový domov. Proč byla Stará Huť skvělá volba?
Že domov může být nejen klidným zázemím, ale i nekonečným zdrojem nápadů, dokazuje moderátor a kutil Pepa Libický. Svůj domov si vybudoval v podkroví dvougeneračního domu ve Staré Huti u Dobříše. Ve...
Z rybářské vesnice sovětskou enklávou. Prokletí lotyšské Karosty trvá dodnes
Jedna velká říše tu kdysi končila, druhá začínala. Do místní historie ale sáhly obě pořádně, a dost nehezky. Po druhé světové válce vzniklo z malé lotyšské rybářské vesnice uzavřené město, určené k...
Dokázali byste žít na pár metrech? V Brně vyrostlo bydlení budoucnosti
Vysoké ceny a nedostatek bytů trápí mnohé z nás. Co s tím? Studio KOGAA nabídlo chytré řešení s označením NOOX. Jde o koncept dostupného bydlení řešící problémy zejména ve městech. Mikro byty si...
Prozkoumejte záhadný dům v džungli. Chata v Kolumbii skrývá víc, než čekáte
Na rozhraní kolumbijské civilizace a tropické džungle stojí dům, který z dálky svou věží připomíná tvrz. Architekti ze studia Yemail Arquitectura vytvořili nevšední víkendové obydlí, které propojuje...
Manželé toužili po domově. Úžasnou proměnu na Vinohradech stihli za pár týdnů
Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi...
Sbohem, paneláku! Rodina našla nový domov v řadové dřevostavbě v Litoměřicích
Roman žil spokojeně s manželkou a dvěma dětmi v zrekonstruovaném panelovém bytě v Litoměřicích. O změně neuvažovali. Pak se ale doslechli o nedaleké stavbě řadových dřevostaveb. Vše nakonec změnil...
Čtyři lidé v malém bytě. Podívejte se na neuvěřitelné řešení se zvedací postelí
Malý byt a velká postel, to bývá vždy pořádný problém. Zejména když omezený prostor obývá hned čtyřčlenná rodina. Rozkládací pohovka? Sklopná postel? Ani jedno z těchto dvou řešení nestačilo. A tak...
Architektka vybudovala oázu pod Broumovskými stěnami. Vše začalo maringotkou
Na začátku stála inspirace malebnou krajinou Broumovských stěn. Architektka zde za pomoci rodiny vybudovala chatu s bazénem. Dokázala tak spojit venkovský styl s moderními prvky.
Chalupa ztratila svou funkci. Architekti k rekonstrukci přistoupili s pokorou
Fenomén úniků do přírody zvaný chalupaření nebyl jen výsadou 20. století a především minulého režimu, tato česká specialita se udržuje dodnes. Někdy lze hovořit o tom, že architekti budují opravdové...
Hrozba od sousedů. Co dělat, když se na váš pozemek naklánějí nemocné stromy?
Se sousedkou máme slušný vztah, bez problémů. Bohužel, borovice a smrky, které jsou cca 5 až 8 metrů od hranice našeho pozemku, už dosahují výšky cca 10 až 15 metrů. Stromy jsou ve špatném stavu,...
Jeden vaří, druhý jí. Na Letné vznikl fantastický byt ušitý rodině na míru
Otec, matka a syn, tři osobnosti, které pojí silné pouto. Zároveň každého charakterizují vlastní zájmy a odlišné požadavky na život a bydlení. Designérka Iva Hájková se ve své realizaci na pražské...
Stín na střeše jako neviditelný zloděj úspor. Na co si dát pozor při plánování fotovoltaiky?
Fotovoltaika na střeše rodinného domu je pro tisíce Čechů jasnou cestou k úsporám. Jenže i ta nejlepší technologie může narazit na nečekaného soupeře – obyčejný stín. Stačí vzrostlý strom u sousedů,...
