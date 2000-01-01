Vypadají jako obří kaktusy a jejich naježená silueta zprvu budila v Kodani pořádné vášně. Za tím extravagantním vzhledem Kaktus Towers se ovšem neskrývá snaha vyniknout za každou cenu. Architekti ze studia BIG se naopak snažili vytvořit maximálně racionální bytové věže, co nevypadají jako paneláky.
Autor: kallerna, Creative Commons
Co je to brownfield? Z definice jde o opuštěný, zanedbaný pozemek. Místo, které například kdysi sloužilo průmyslu nebo dopravě, ale dnes už ho nikdo neprovozuje, a tak neutěšeně chátrá. Přesně takový areál se nacházel i v Kodani, poblíž mostu Kalvebod Brygge a železniční stanice Dybbølsbro.
Autor: KAKTUS TOWERS
V roce 2016 se v těch pozemcích, na nichž stály staré koridory nádraží, nevyužívaná kolejiště, sklady a křovím zarůstající dílny shlédla investiční skupina Catella Group, která skoupila parcely dříve patřící železniční společnosti DSB.
Autor: Maria Eklind, Creative Commons
Rozhodla se na nich, s pomocí světově proslulých architektů ze studia BIG – Bjarke Ingels Group, vytvořit projekt, jaký Kodaň ještě neviděla. Místo, nevyužívané dráhou, mělo být přebudováno na zelený koridor. Kolem kterého, místo chátrajících budov, mělo vyrůst nové rezidenční centrum.
Autor: kallerna, Creative Commons
Projekt byl a stále je součástí větší proměny pásu podél železnice, kde vedle nového bydlení vznikly také hotel, městská IKEA, nákupdní centrum Fisketorvet a soustava veřejných zelených ploch. Mezi starou železnicí a ještě starším přístavem ve Vesterbro mělo vyrůst něco pozoruhodného.
Autor: Profimedia.cz
Jádro té proměny území bývalého brownfieldu totiž tvoří dvojice rezidenčních, navržených BIG. Jedna má osmdesát, druhá šedesát metrů na výšku. Ale výška skutečně není to hlavní, čeho si na nich hned všimnete. Obě totiž svým nezvyklým a naježeným tvarem připomínají obří kaktusy.
Autor: Profimedia.cz
Výrazné až nepřehlédnutelné Kaktus Towers, vertikální rezidenční komplexy, tu začaly růst k nebi v roce 2019. A jen co jejich stavba trochu pokročila, začaly být jejich tvarové dispozice více patrné, doslova popichovaly veřejnost. Kodaňskou, dánskou a nakonec i světovou.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Dánové sice fandí novotám a v Kodani jsou rádi, když mohou vyniknout zajímavou architekturou. Ale tohle zkrátka vypadalo, jako počin, který už stál za hranou. Architekti z BIG si přitom tenhle záměr obhájili už dávno. Nebylo to žádné cvičení z extravagance, ale velmi ekonomická výstavba.
Autor: Profimedia.cz
V čem že je to naježené dílo, které na pohled vypadá komplikovaně, ekonomické? Základní myšlenkou architektů bylo využít opakování stejných či velmi podobných konstrukčních prvků tak, aby jejich systematické sestavení a natočení vytvářelo pokaždé trochu jinou prostorovou situaci.
Autor: kallerna, Creative Commons
Zjednodušeně řečeno, klasický panelák je ze svého stavebního konceptu ekonomický proto, že v něm stále používáte prefabrikované díly stejných parametrů. U Kalvebod Brygge rostly dvě obytné věže na podobném principu. Jen ne jako pravidelná stavba z kostiček.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Stavební dílky tu byly spíš trojúhelníkovité, klínovité. Jako dílky pizzy. Seskládané vedle sebe na každém podlaží tak, že vytvářeli přibližně kruhový půdorys. Zpestřené je to ovšem tím, že jsou proti sobě ty jednotlivé dílky velké stavebnice pootočené. A ční z kruhového půdorysu ven, jako ostny kaktusu.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Architekti z ateliéru BIG mají dar ohromovat, přitahovat svými projekty světovou pozornost a budit rozruch. Tady se jim to rozhodně povedlo. Je to zajímavé už proto, že se jim té maximální vizuální rozmanitosti podařilo dosáhnout vlastně z minima výrobní rozmanitosti.
Autor: kallerna, Creative Commons
Když bylo celé dílo, hojně probírané v Dánsku i ve světě, v roce 2022 dokončeno, rozvinula se diskuze laiků i odborníků. Její podstatu shrnuje otázka: „Jsou Kaktus Tower úspěch, nebo selhání?“ A čísla hovoří spíš v prospěch díla.
Autor: BIG
Komplex má podle BIG celkovou plochu 26 100 metrů čtverečních a nese v sobě dohromady 495 nájemních bytových jednotek, doplněných společnými a komerčními prostory. Byty jdou takzvaně s dobou, takže jsou koncipovány jako micro-living. Úsporné prostorem, ale efektivní malé byty.
Autor: Profimedia.cz
Současná nabídka pracuje především s bytovými jednotkami o 33 a 53 metrech čtverečních, tedy jednopokojovými a dvoupokojovými typy. Kodaň není vyloženě o lidech, kteří žijí sami. Ale i těch je dost a právě těm je bydlení určené.
Autor: KAKTUS TOWERS
S fotkami interiérů v Kaktus Towers se šetří. Z toho mála, co je zřejmé plyne, že vnitřní vybavení v sobě severský minimalismus s maximální funkčností pro tzv. co-living, spolužití a spolubydlení.
Autor: KAKTUS TOWERS
Každý byt tedy nutně potřebuje místo pro pračku, když může být na patře jedna dobře vybavená a prostorná prádelna společná. Stejně jako třeba společný obývací pokoj, který se mění na společenský prostor pro nájemníky na daném podlaží.
Autor: KAKTUS TOWERS
Sdílené prostory nabízí posezení v kavárnách a čajovnách, cukrárně. Jsou tu i malé „obchůdky“ které slouží místní komunitě. Život tady není anonymní, je to spíš vesnice sestěhovaná do podlaží.
Autor: KAKTUS TOWERS
Když za vámi zavítá nečekaně návštěva, s občerstvením a věčně prázdnou ledničkou si moc hlavu dělat nemusíte. Skoro na každém podlaží něco na zub seženete. Zadarmo to samozřejmě není, tohle je model sociálního bydlení, nikoliv socialistického.
Autor: KAKTUS TOWERS
Soukromá bytová jednotka poskytuje koupelnu, kuchyň, obytný prostor a balkon, zatímco funkce náročnější na prostor jsou přesunuty do společných částí domu.
Autor: KAKTUS TOWERS
Privátní zázemí je tedy „vaše“, a společné jsou terasy, kavárny, fitness, pracovní prostory, klubové a společenské místnosti.
Autor: KAKTUS TOWERS
Nebaví vás vaření o samotě? Nebo si chcete uvařit něco dobrého společně se sousedy? Prosím. Nachází se tu i společné kuchyně.
Autor: KAKTUS TOWERS
Skromnou rozlohu bytů kompenzují ty rozlehlé společenské prostory. Můžete namítnout, že pro rodinu s dětmi tohle to prvé nebude. A máte naprostou pravdu. Chyba architektů to ale není. Kaktus Towers není bydlením pro rodiny s dětmi, nikdy tak plánovány a zamýšleny nebyly.
Autor: KAKTUS TOWERS
Byty jsou pronajímány jako částečně zařízené. Kvůli tomu klínovitému tvaru bytových jednotek jsou vybaveny vlastní řadou nábytku, dělaného na míru.
Autor: KAKTUS TOWERS
Najdete tu například kombinovanou postel/sofa, která přes den funguje jako pohovka, a v noci si z ní uděláte postel.
Autor: KAKTUS TOWERS
Vestavěný nábytek je navržen tak, aby se pracovní stůl dal snadno upravit na jídelní. Součástí bytů jsou integrované úložné systémy, police kopírující atypické stěny.
Autor: KAKTUS TOWERS
Nechybí designové kuchyně, koupelnové buňky. A též francouzská okna, která prostor opticky zvětšují a vedou na trojúhelníkový balkon.
Autor: KAKTUS TOWERS
Každý byt má vlastní venkovní prostor balkonu. Právě ty ven z profilu vyčnívající „špičaté“ balkony propůjčují věžím jejich výrazný tvar.
Autor: KAKTUS TOWERS
Balkony mají až kolem 12 metrů čtverečních. Na první pohled působí půdorysy věží téměř organicky, konstrukční logika je však překvapivě disciplinovaná.
Autor: KAKTUS TOWERS
Jednotlivé „klíny“ bytů se skládají kolem centrálního komunikačního jádra věže. V rozkreslení plánů tak vznikají čtverce a šestnáctiúhelníky. S tím, že se každé podlaží se pootáčí o 22,5 stupně. Stavba proto působí, jako by se při stoupání vzhůru otáčela. Spirála to ale není.
Autor: Profimedia.cz
V případě Kaktus Towers se hodně hovoří o „sériové individualitě“. Inspirace paneláky je skutečná: stavebně se řešily jen čtyři typy fasádních panelů a prefabrikované balkony, podlažní deska je na každém patře totožná, jen pootočená. Byty se upínaly k centrální betonové páteři.
Autor: Leif Jørgensen, Creative Commons
Je to standardizované, minimalizované, efektivní. Přesto to nepůsobí dojmem „stroje na bydlení“ nebo klasické králíkárny, ale jako docela organické bydlení. Ta vnější fasáda je sice složitá na pohled, ale ve skutečnosti byla docela jednoduchá na výrobu.
Autor: Profimedia.cz
Okrajovou technickou zajímavostí je, že zde byl v praxi otestován i senzorový systém Maturix. Zařízení, které pomocí termočlánků v reálném čase sledovalo, jak rychle a dobře tvrdne beton. Jeho zrání a vývoj pevnosti byl přenášen do digitální databáze, takže stavitelé přesně věděli, kdy pokračovat dál.
Autor: Profimedia.cz
Vyplatilo se to? S penězi je vždycky potíž, a u takových projektů jako je Kaktus Towers se nepočítají snadno. Ale zjednodušeně řečeno, ten projekt po stavební stránce přišel hlavního investora, společnost Catella Group, na 500 milionů dánských korun. Asi 1,6 miliardy korun českých.
Autor: Profimedia.cz
A už hotové a plně obsazené Kaktus Towers pak loni odkoupila německá společnost Quantum, za 2,1 miliardy dánských korun. Tedy asi 6,7 miliard korun českých. To vypadá jako jednoznačný úspěch: projekt byl trefou do černého, zaplatil se a maximálně zhodnotil.
Autor: Profimedia.cz
Princip té netradiční kaktusové výstavby si získal pozornost v Dánsku i ve světě. V Kodani byste podobně disponovaný byt totiž pod 14,5 milionu (českých) korun stavěli jen těžko. A tady se podařilo je produkovat za cenu přibližně 11 milionů (českých) korun.
Autor: Profimedia.cz
Podstatné je, že tam, kde ještě před deseti lety keře a tráva prorůstaly brownfieldem starého kolejiště a nádražních skladů vznikla dvojice rezidenčních věží, které v sobě nesou 495 bytů. Kompletně obsazených. A lidem se uvnitř, podle všeho, v tom kodaňském co-livingu žije dobře.
Autor: Orf3us, Creative Commons