Obří číše mohou i tančit, jak dokázal Robert Redforf či Sofia Loren

V místnosti je cítit napětí. U velkého stolu právě stojí herecký velikán a držitel prestižních filmových cen Robert Redford, který se pokouší roztočit jednu z nevšedních obřích sklenic a nalít do ní aperitiv typický pro Karlovy Vary, Becherovku.

Pokud se alespoň pár kapkami trefí, vstoupí do proslulého Klubu obřích číší. Přítomní se stávají svědky takzvaného rituálu, vstupní zkoušky, kterou musejí absolvovat všichni zájemci o celoživotní členství v nevídaném společenství, jehož historie sahá až do 50. let minulého století.

František Chocholatý, zakladatel Klubu obřích číší, kolem roku 1960

„Dlouhé číše je třeba držet těsně pod kalichem, potom totiž krásně rotují. Ty tlusté zas chytnete za tělo, malinko je nakloníte a sklenice pomalu začne tančit,“ radí manažerka Moseru Jitka Čabradová, která je sama členkou klubu.

Rituály se odehrávají zejména v karlovarských prostorách Moseru, které jsou vybaveny nábytkem podle návrhů významného architekta Rudolfa Welse. Nechybí mezi nimi ani velký kulatý stůl s černou opaxitovou deskou (opaxit je mléčné nebo barevné sklo), na níž se číše tradičně roztáčejí. Podařilo se to i Robertu Redfordovi, a tak měl klub zase o jednoho člena víc.

Mezi další členy klubu patřila či patří i herečka Sophia Lorenová, trumpetista Louis Armstrong, tenorista Peter Dvorský, pěvkyně Gabriela Beňačková nebo španělský král Juan Carlos I. Po sametové revoluci klub rozšířily i společensky aktivní osobnosti včetně Madeleine Albrightové a Václava Havla.

Mezinárodní chlouba

S nápadem vytvořit obří číše přišel v roce 1957 u příležitosti 100. výročí založení sklárny Moser výtvarník a tehdejší vedoucí pražské prodejny František Chocholatý s kolegou Rudolfem Schwedlerem. Zároveň přišli s nápadem na Klub obřích číší, jehož členy se mohou stát všichni přátelé luxusního křišťálu. Kolekce byla představena na filmových festivalech v Karlových Varech, Monte Carlu a Sorrentu. O rok později jako součást širší prezentace značky získala Grand Prix na EXPO 58 v Bruselu.

František Chocholatý sám novou kolekci osobitých sklenic navrhl a vyvzoroval. Jeho sadu s názvem Fyziognomický bar tvoří šest obřích číší, každá přitom reprezentuje konkrétní typ člověka. Osobnosti, které chtějí do klubu vstoupit, si na začátku musí vybrat druh sklenice, která nejlépe zrcadlí jejich osobnost.

Italská herečka Gina Lollobrigida a ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech A. M. Brousil připíjejí Obřími číšemi, které byly v roce 1961 Františkem Chocholatým přivezeny na XIV. ročník Filmového festivalu v Cannes.

Nejvyšší ze sklenic se jmenuje Štíhlá dáma a doplňuje ji Dlouhý pán. Druhý pár tvoří Měsíční tvář neboli Optimista a také Dlouhá tvář alias Pesimista. Pro nejkratší dvojici kulatých číší se vžila jména Tlouštík a Tlustá Berta. Číše mají objem 440 (Štíhlá dáma) až 4 700 ml (Tlustá Berta). Nejenže je každá číše výjimečná svým tvarem a velikostí, ale také výškou tónu, který vydává při ťuknutí.

Po představení na výstavě EXPO 58, kde se mimo jiné proslavil také sklářský výtvarník René Roubíček, se obří číše staly hitem s mezinárodním přesahem. Klub oficiálně vznikl v roce 1960 a jeho členy se stali například i etiopský císař či turecký prezident.

„František Chocholatý byl velice společenský člověk, který se snažil lidi spojovat. České sklo patřilo mezi věci, kterými se země mohla vždy pochlubit, toho využil i při návštěvách zahraničních partnerů coby honorární konzul Guatemaly,“ konstatuje Jitka Čabradová a připomíná, že se Moseru přezdívalo Sklo králů.

Klub obřích číší se nikdy nevěnoval politickému dění, v nelehké komunistické etapě československých dějin proto nabízel jisté oproštění od svázanosti režimem. Moser měl už tehdy velké renomé a prezentoval se zahraničním návštěvám. I proto pražskou prodejnu a karlovarskou sklárnu navštěvovaly významné osobnosti.

Poznejte obří číše

Klub existuje dodnes, třebaže se rituály odehrávají spíše vzácně. Nové členy klub získává například během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, pro který Moser vyrábí hlavní ceny, známé křišťálové glóby. U příležitosti festivalu se do sklárny podívaly herecké hvězdy z celého světa, řada z nich také roztočila obří číše a stala se součástí klubu. Třeba právě Robert Redford.

„V rámci novodobé historie festivalu jsme v klubu přivítali také Whoopi Goldbergovou,“ vzpomíná Jitka Čabradová, která během rituálu obří číše sama roztáčí.

Zleva: Dlouhý pán, Štíhlá dáma, Tlouštík, Dlouhá tvář, Tlustá Berta, Měsíční tvář

Členství v Klubu obřích číší je nezrušitelné a má svá pravidla. Především však jde o symbolickou a zábavnou událost. „Nejenže členství získáváte na celý život, zároveň je dědičné. Proto se domníváme, že jsme pravděpodobně největším klubem na světě,“ podotýká Jitka Čabradová a dodává, že se v klubu neplatí žádné členské poplatky a nevyžadují se ani legitimace.

Členové mají jedinou povinnost: jakoukoliv skleničku, která má štýlek neboli nožičku, musí držet zcela dole a nikdy ne za kalich. Jde o poznávací znamení členů po celém světě, může tudíž sloužit i jako konverzační téma. „Když ve společnosti vidíte člověka, který takto drží číši, zkuste k němu přistoupit a zeptat se na jeho členství v Klubu obřích číší. I kdyby jím nebyl, lze tak navázat konverzaci,“ uzavírá Jitka Čabradová.

Tři velikosti obřích číší

Se sadou Fyziognomický bar, pro niž se vžilo označení obří číše, se dnes můžete setkat rovnou ve třech velikostech. Kromě základní edice, která si získala mezinárodní renomé, jsou k dispozici také klasické nápojové sklenice. Jako suvenýr se uchytily rovněž neobvyklé miniatury obřích číší.

Všechny přitom vycházejí z původní vize Františka Chocholatého, který Fyziognomický bar navrhl koncem 50. let a založil okolo něj Klub obřích číší. I ten vyniká svou velikostí, díky celoživotnímu a dědičnému právu se mezi jeho členy zařadily královské rody i herecké rodiny z celého světa.