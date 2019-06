V kině Světozor se ocitnete ve slavných filmových scénách i na WC

1:00 , aktualizováno 1:00

V době multiplexů zmizela už spousta kin. Nepřežila ekonomicky, některá doplatila na privatizaci budov, kde sídlila. Pražské kino Světozor už funguje 101 let, a nejen to. Díky rekonstrukci se dokonce podařilo implantovat do jeho interiéru slavné filmové scény.