„Snahou studia mar.s bylo vytvořit co nejméně stresující prostředí, kde se klienti budou cítit spíš jako v obývacím pokoji nebo kavárně než ve zdravotnickém zařízení. To v lidech často vyvolává napětí a diskomfort. Prostředí, ve kterém se člověk nachází, přitom zásadně ovlivňuje jeho pocity a psychickou pohodu,“ vysvětluje základní myšlenku návrhu architekt Martin Šenberger.
Architektura kliniky tak nemá pouze reprezentativní funkci, má podpořit pohodlí pacientů i personálu a zmírnit stres, napětí i strach, které u mnohých návštěva zubaře vyvolává.
Pohodlí už od vstupu
Záměr vytvořit méně stresující prostředí nepromítli architekti jen do výběru barev a materiálů, ale už do samotné „navigace“ pacientů. „Recepce je umístěna přímo proti příchodu od výtahů a funguje jako okamžitě viditelný orientační bod. Pacient tak po vstupu nemusí hledat správný směr ani procházet sítí chodeb,“ vysvětluje princip orientace Martin Šenberger.
Z centrálního prostoru kliniky se následný provoz větví do dvou křídel s jedenácti ordinacemi a společným diagnostickým a provozním jádrem. Hlavní veřejný prostor o ploše 68 m2 slouží jako neformální čekací lounge.
Jako v baru
Kovový recepční pult rozhodně nepřipomíná tradiční zdravotnický příjem, evokuje spíš barový pult. Pacienti si k posezení mohou vybrat židli podle svých představ o pohodlí a také si zvolit otevřenější nebo klidnější místo podle svých potřeb.
„Recepce funguje jako obývací pokoj nebo lobby. Nechtěli jsme navrhnout pouze hezký interiér, ale prostředí, které už při příchodu mění první pocit pacienta,“ říká Martin Šenberger.
„Při prvním vstupu do neznámého prostředí, kdy nevíme, s kým se potkáme a co nás čeká, prožívá každý určité napětí. Ve stomatologických ordinacích se pohybuji mnoho let a vím, jak pacienti na prostředí čekárny reagují. Důležitá pro mě byla vždy snadná orientace, pohodlí, přírodní materiály, velká okna a absence obrazovek. Pohled z okna do ulice a na zeleň je sám o sobě uklidňujícím prvkem,“ říká lékařka Klára Šafránková, která stojí společně se zubařem Patrikem Pauliškou za projektem kliniky.
Výraznou součást recepce představují závěsná svítidla, která funguje jako prostorový a orientační prvek. Působí jako světelné objekty, které by mohly být také v hotelové hale nebo soukromém interiéru.
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Příjemné materiály
Pro veřejné prostory architekti zvolili materiály, které si lidé se zdravotnictvím běžně nespojují. „Použili jsme materiály, které by člověk primárně očekával doma v obývacím pokoji, ale rozhodně ne u zubaře. Dřevěné podlahy, obklady, polstrované sezení, tmavě modrý strop, obrazy a designová svítidla pomáhají vytvářet prostředí, které nepůsobí chladně ani institucionálně,“ popisuje architekt Šenberger.
Autoři projektu nezapomněli ani na děti. Součástí čekárny je dětský koutek o ploše 5,5 m2, který navrhla designérka Anna Kozová. Není pojat pouze jako několik hraček umístěných vedle čekacích míst, ale jako vlastní, částečně oddělený prostor uvnitř kliniky.
Kulaté okno propojuje dětský prostor s čekárnou, aniž by zanikl pocit samostatné zóny. „Děti zde budou mít svoji vlastní bublinu, ve které se budou moct vyřádit a uvolnit před samotným vyšetřením,“ dodává autorka návrhu Anna Kozová.
Od roku 2008 navrhuje pro značku Trash Made limitované kolekce z elektroodpadu a rovněž získala cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku. Se svým manželem Jerrym Kozou navrhli třeba pro českou značku Fatra nafukovací hračku – Kozu a Traktor.
V ordinacích dostala přednost hygiena
V samotných ordinacích se materiálové řešení volilo podle obvyklých hygienických a provozních požadavků. Dřevěnou podlahu zde nahradil odolný vinyl, který lépe odpovídá prostoru vyžadujícímu pravidelné čištění, dezinfekci a dlouhodobou odolnost.
Jeho hladký a neporézní povrch se snadno udržuje a zároveň lépe než dřevěná podlaha snáší intenzivní provoz či pohyb pracovních židlí na kolečkách.
Dřevo tak zůstává především ve veřejných částech, kde vytváří teplejší a útulnější charakter. V nejvíc namáhaných částech kliniky návrh dál počítá s keramikou a teracem, tedy materiály odolnými vůči vodě, mechanickému zatížení a opakované údržbě.
Rezidenční charakter doplňuje industriální část návrhu, která odpovídá charakteru budovy Metalica. V interiéru se proto objevují odhalené betonové stropy, přiznané technologické rozvody, plechové obklady, vlnitý nerez a drátosklo. Syrové povrchy vytvářejí kontrast k teplému dřevu a měkkým textiliím, aniž by interiér sklouzl k běžné dekorativnosti.
Tmavě petrolejově modrý strop opticky ustupuje do pozadí, sjednocuje viditelné technologické rozvody a dovoluje ponechat strop bez plošného podhledu. Tím se zachovává větší světlá výška prostoru. Teplé neutrální stěny, ořechová dýha a béžové čalounění pak soustřeďují pozornost do úrovně, ve které se pacient skutečně pohybuje a sedí.
„Na přání Patrika Paulišky zpracovalo návrh části ordinací také Studio Desira, se kterými jsem již spolupracoval. Odlišný autorský rukopis vybraných místností bude začleněný do společného provozního a kvalitativního rámce celé kliniky,“ doplňuje architekt Šenberger.
O mar.s architects
Pražské architektonické studio vedené architektem Martinem Šenbergerem se zaměřuje na návrhy staveb a interiérů s důrazem na funkčnost, práci s materiály a charakter konkrétního místa.
Portfolio studia zahrnuje rezidenční, komerční i veřejné projekty a rekonstrukce nebo konverze historických či industriálních objektů. Mezi jeho realizace patří například obnova Boršova mlýna, která byla v roce 2026 nominována na Českou cenu za architekturu.