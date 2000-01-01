náhledy
Pod zelenou střechou se skoro ztrácí. A přesně tak si to jeho majitelé představovali. Jde totiž o komunitní kavárnu, kterou si nechali vystavět pěstitelé bonsají. Jako školicí centrum a místo setkávání s přáteli. Nachází se v Thajsku, kde je umění miniaturizace stromů velmi populární.
Autor: Spaceshift Studio
Architekti ze Studia MITI byli klienty požádáni, aby navrhli a pomohli vytvořit zázemí kavárny v thajské provincii Ratchaburi. Jen pozor, nemělo jít o nějaké obyčejné místo, kde jen tak posedíte u šálku kávy. Hlavní roli zde měly mít bonsaje.
Projekt Bonsai House byl od počátku inspirován pěstováním bonsají. Což je hobby, které v Thajsku zvláště v posledních letech zdomácnělo. Věnují se mu jednotlivci, mladí i staří, vznikají celé kluby pěstitelů. A ti všichni potřebují prostor k setkávání.
Bonsai House od Studia MITI jim měl prostor nabídnout. Stavba funguje jako kavárna a komunitní centrum. A též jako vzdělávací a školicí středisko nadšených bonsajistů. A aby byl provoz projektu finančně soběstačný, nabízí i ubytování pro turisty.
Projekt se nachází v přední části starého domu. Využívá otevřený prostor, který byl kdysi předzahrádkou přiléhající k silnici. Architekti navrhli budovu ve tvaru písmene L, čímž zanechali otevřený prostor, který se integruje s částí původního domu.
Toto uspořádání zvyšuje efektivitu využití parcely a zabraňuje tomu, aby starý dům v těsném sousedství kavárny působil stísněně. Kromě toho jsou v okolí vysazeny velké stromy, které poskytují stín a udržují starý dům i „kavárnu“ příjemně chladné.
Prostor vmezeřené zahrady mezi kavárnou a starým domem připomíná džungli. Ve skutečnosti je opečovávanou zahrádkou, v níž se kromě okrasných prezentují nejrůznější druhy dřevin, které je možné využít při pěstování bonsají.
Prosvětlený prostor „děravé“ střechy kavárny a potemnělá, vegetací plně překrytá část komunitního centra s dílnami a školicím prostorem.
Střecha kavárenské části je nápadně vyvýšená, aby nad rovinatým horizontem okolní krajiny vynikla a stala se orientačním bodem. A přirozeným magnetem pro turisty. Průhledy oken dovnitř interiéru propouští denní světlo.
Uvnitř „zahradnické dílny“ školicího centra je světelná situace jiná. Střecha je prodyšná, zastíněná vegetací. Denní světlo dovnitř proudí v tlumených odlescích. V každou hodinu dne to uvnitř vypadá trochu jinak.
Zadáním architektů z ateliéru Studio MITI bylo vytvořit zázemí, které nebude ani v horkém klimatu Thajska potřebovat klimatizaci. Proto je interiér nápadně prodyšný. A přispívá k tomu i vyvýšení objektů. Maximalizuje to efekt provívání prostoru uvnitř chladivým vánkem.
Vysoký strop akumuluje stoupající horký vzduch a přitom slouží jako tepelná bariéra. Navíc se horký vzduch ochladí výparem z vegetace. Bonsai House, ať už prostor vzdělávací tak i kavárna, je kompletně ochlazován jen zelenými rostlinami.
Kavárenské zázemí volně navazuje na okolí. Prostor od vstupu, přes zahradu a ubytování je velmi příjemný.
„Naslouchejte svým stromům. Ony vám samy řeknou, co je pro ně nejlepší,“ je radou, která vás uvítá před vstupem do Bonsai House.
Pěstování stromových miniatur není snadné. Dřevině je potřeba vtisknout požadovaný tvar. Zde dřeviny „pracují“ pro celý dům.
Architekti se spolu s majiteli rozhodli zapojit do práce i dřevinu, místně nazývanou Žlutá trumpetka nebo též Kočičí dráp. Slouží jako živoucí fasádní materiál.
Vybrána byla díky svému hustému olistění a sezónním květům, které budově v různých ročních obdobích dodávají na zajímavosti. Takových projektů, kde by dřeviny nebyly jen estetickým prvkem, ale přímou součástí designu, není mnoho.
Stín, který tento strom poskytuje, vytváří příjemné a funkční prostředí světla a stínu pro denní použití. A mimo jiné slouží také jako přírodní stavební materiál pro tento projekt.
Součástí projektu je kromě kavárny, zahrady a komunitního centra se zahradnickou dílnou ještě ubytovací zázemí pro návštěvníky.
Osvědčené prvky se zde opakují: vertikální osazení prostoru, tah pokojů do výšky, tlumený prostup denního světla. Vedro tu nemá šanci.
Pokoj je zařízen v moderním duchu, který venkov příliš nepřipomíná. Ačkoli je to sem od hlavního města skoro čtyři hodiny autem, nedostatkem pohodlí tu určitě hosté netrpí.
Střecha je nakloněná tak, aby maximalizovala fotosyntézu popínavé fasády orientované na jih. Garantuje to rovnoměrné přirůstání. Pnoucí vegetaci je pochopitelně třeba udržovat, sestříhávat. Ale to pro pěstitele bonsají nic nového není.
Použití bílé ocelové konstrukce dodává budově lehký a vzdušný vzhled. Materiál je navíc skvěle kompatibilní. Široké rozpětí sloupů v zastřešeném interiéru umožňuje flexibilní využití prostoru.
Bonsai House od ateliéru Studio MITI chytře kombinuje funkci domu s komunitním prostorem – zahrnuje kavárnu, místo k práci s bonsajemi a ubytování pro návštěvníky. Vše na ploše 330 metrů čtverečních. Projekt byl realizován v roce 2022.
