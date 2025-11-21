Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih

Eva Vacková
Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí budoucnost stále ještě růžově, prozradil před pár dny v Brně.
Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí,...

Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí, cíleně jí bio potraviny a poslouchá rád hudbu. | foto: Eva Vacková

Karim Rashid - listopad 2025, Brno
Lehátko Surf od Karima Rashida
Kariéru Karima Rashida odstartoval odpadkový koš Garbo. Plastová nádoba z roku...
Pro značku Bozart navrhl plastové šachy.
34 fotografií

Vracíte se do Čech, kde jste před lety spolupracoval s rodinnou firmou Grund, pro kterou jste navrhl koupelnové doplňky Kolor My World’ Pracoval jste tu také i pro dánskou firmu BoConcept (s pobočkami v Česku) na kolekci nábytku a doplňků Ottawa. Chystáte nějakou další spolupráci?
V Čechách jsem v roce 2023 navrhoval také pro sklářskou společnost Sans Souci Lighting sérii svítidel Chin Chin. Aktuálně další projekt v Česku neplánuji.

Proč se neohlížíte do minulosti a proč jste fascinovaný budoucností?Mnozí designéři nedesignují, svým způsobem kopírují jen minulost. Nová architektura je z 90 procent (možná i z více) kopiemi, svět je plný kýče. Když po mě chce firma navrhnout pěknou a cenově dostupnou židli, tak co udělám? Vezmu biologicky rozložitelný plast (materiál přirozeně se rozkládající pomocí mikroorganismů, pozn. redakce). Zvolím odpovídající polymer. Pak vymyslím tvar, aby židle byla třeba i stohovatelná. Potřebuji něco z minulosti? Ne!

Co zajistí designu úspěch? Dá se to předem odhadnout?
Pokud navrhnete něco, co bude lidem pohodlné, pak bude projekt úspěšný. Uvědomil jsem si, že už nemůžu navrhnout něco, aniž bych zapomněl na budoucí uživatele. Říkám tomu neofunkcionalismus! Funkce dnes začíná být zároveň emocí. Když vstoupíte do domu, chcete si sednout a zažít wow efekt. Měl by k tomu odpovídat třeba i vyvážený příbor… atd.

Komu ze slavných kolegů (i nežijících) byste svěřil návrh vlastního bydlení?
Myslím, že prostor kolem nás musí pulzovat, zpívat a ožívat, abychom se cítili inspirováni a posíleni. Nesmí postrádat sensuálnost, abyste jej vnímali, zažívali. U Zahy Hadid bych viděl příliš organických prvků, Phillipe Stark by přidal moc dekorativních, už vůbec bych se necítil dobře ve strohém minimalismu Johna Pawsona. Takže bych návrh zadal mému alter ego. (smích)

Proslavil vás plast, jeho bravurní použití. Okouzlil vás i jiný materiál?
Designér si sám nevybírá materiál, ale potká se s ním při konkrétní zakázce. Momentálně pracuji se dřevem, ale i se sklem na kolekci pro polskou společnost.

Zaha Hadid: nejúspěšnější architektka světa se nebojí být jiná

Plasty dnes dostávají negativní nálepky například viníka zničeného životního prostředí. Máte potřebu je hájit?
Příroda už je hotová, nemůžu ji navrhnout. Problémem nejsou samotné plasty, ale lidé, kteří s nimi špatně zacházejí. Design musí přinášet radost, ne vinu.

Zmínil jste, že nyní redefinujeme výraz ,luxus’. Co to přesně znamená?
V každém projektu si kladu otázku, proč použít konkrétní materiál. Luxus nejsou drahé kameny, kabelky. Pravý luxus je jednoduchý, volný čas. S nadsázkou říkám, že největšími sobci jsou umělci. Tvoří, kdy chtějí a co chtějí. To designér nemůže. Musí zohlednit daný rozpočet, komunikovat s manažery, počítat, že přijdou i špatné dny. Když se dostanu na 75 procent času, kdy si dělám, co chci, je to úspěch.

Průmyslový design ovlivňují nové technologie, na druhou stranu existují obavy z AI, jak ji vnímáte?
Začínal jsem navrhovat na papíru, pak jsem si v roce 1995 pořídil počítač, o tři roky později první 3D sampler, 3D software. Díky tomu vím, jestli architektura či design budou fungovat. S pomocí AI vygeneruji v krátkém čase x nápadů a z nich jeden perfektní. Umožní mi to například dokonale využít minimální prostor. My jsme také 3D, uvažuji v těchto dimenzích.

Jste jedním z nejzaměstnanějších autorů. Jak se udržujete v kondici?
Především pohybem, denně cvičím, cíleně jím bio potraviny, poslouchám hudbu, dnes nejraději jazz. Mám rád klid, nejsem moc společenský, takže se mi daří vyhýbat se svým způsobem i stresům. Nikdy jsem se s nikým neporovnával, nezáviděl, nežárlil.

Jak byste řešil problémy globalizovaného světa?
Podle mě je cestou zakázková výroba, auta se zakázkově vyráběnými díly, nábytek… Méně výroby, méně spotřeby energie, méně zbytečným zbožím přeplněných skladů. Abychom zachránili planetu, musí se to stát!

Vodovodní baterie ze skla: voda v ní tryská v podobě víru směrem nahoru

Karim Rashid v Brně

Osobnost, která nebrzdí, ale zrychluje, cítí se mladší, než před deseti lety, tak v Brně uvedli mega star před zahájením přednášky Be ready for the future! pořádané na výstavišti ve funkcionalistickém pavilonu A.

„Po dlouhé době přivádíme Karima Rashida opět do České republiky. Je osobností, která zásadně ovlivňuje světový design a dokáže využívat barvy s neuvěřitelnou lehkostí a předvídavostí. Proto jsem ho pozvala, barvy jsou totiž mým celoživotním tématem,“ uvedla designéra v Brně Iva Bastlová, pořadatelka konference Interiéry.

V hodinovém vstupu plném inspirace a vizí Rashid přiblížil stav nejenom designu. Konstatoval, nemoralizoval. Pojmenovával problémy, nabídl možnosti řešení. Na pódiu zářil v bílém outfitu (tato barva totiž s miléniem nahradila do té doby jeho oblíbenou růžovou). Tu neopustil, zůstává dál jeho podpisem.

Trendy se nenechával nikdy svazovat. Černou před lety prohlásil za „barvu únavy“ a věci daroval na charitu. Autor světového formátu působil svěže, vystupoval energicky, zároveň s klidem a dávkou pokory hodnou úspěšného autora. Karim neměl potřebu šokovat.

Designér Martin Jakobsen má doma ikony designu, jeho tvorbu jiní kradou

Pro lidi tvarovaná budoucnost

„Aby člověk vnímal svět, je potřeba zůstat částečně dítětem, oddělit se od stereotypů naší existence. Kreativci vždy ovlivnili, jak se bude dál žít,“ řekl úvodem slavný designér, který rád vidí svět krásnějším, než ve skutečnosti je.

Kreativita je podle jeho slov demokratická a sociální sítě dnes plné nápadů. Design zjednodušeně řečeno považuje za možnou cestu řešení problémů. „Všechno okolo nás je designováno, žijeme v době mocného tvoření. Hledání je smyslem života. Jiný důvod k naší existenci neznám,“ míní.

Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí, cíleně jí bio potraviny a poslouchá rád hudbu.
Karim Rashid - listopad 2025, Brno
Lehátko Surf od Karima Rashida
Kariéru Karima Rashida odstartoval odpadkový koš Garbo. Plastová nádoba z roku 1996 se prodala ve více než dvou milionech kusů a stala se symbolem „demokratického designu“.
34 fotografií

Potetovaný obr označuje ovšem devadesát procent věcí kolem nás za „naprostý průšvih“. Karim Rashid nechce měnit svět jen slovy, ale chce jej znovu navrhnout. Ve své knize Want to Change the World sepsal manifest o světě plném promarněného potenciálu. Letadla, koupelny, poštovní schránky, ulice…

Všechno by mohlo být podle něho krásnější, funkčnější a lidštější. „Design musí být nástrojem zlepšujícím život. Dobrý design není luxusem, ale základní lidské právo,“ je přesvědčený.

Design musí být chytrý. Je zrcadlem doby, v níž žijeme!

Casual (neformálnost, přirozenost) je další velké téma. Žijeme na vrcholu odpojení se od všeho formálního. „Ostatně, kdo čte dnes návody?“ ptá se. „Padesát procent produkce bot tvoří tenisky, nosíme stretchové oblečení. Technologie nám dovolují pracovat kdekoliv na světě. Využíváme automatizaci, v autech i v domácnostech,“ konstatuje. Uvolnění podle něho nemá jen mentální, ale i fyzickou podobu.

Připomněl také vlnu usnadnění pohybu a užívání interiérů (především se dotkla kuchyní) v 50. letech minulého století. Architekti respektovali ergonomii, zákazníkům se doporučovalo, jak například správně sedět na židli. Oproti tomu dnes máme na výběr, můžeme se svobodně rozhodovat, jak se obléct, ale i jak si pohovět na židli.

„Problém je, že v době globalizace architekti a designéři začínají myslet jen na sebe. Když nám do studia přijdou žádosti s prezentací práce od stovek uchazečů, mám pocit, že koukám stále na jednu, jak jsou si podobné. Paradox: digitální svět podporuje individualitu, výsledkem je, že všechno je stejné!

Kromě toho většina interiérů po světě není designovaných, ale dekorovaných! Absolvujete šestitýdenní kurz a stáváte se designérem. Vybrat pěknou lampu, křeslo, pohovku, k tomu nepotřebujete být designérem,“ upozorňuje Karim Rashid.

Traduje se, že IKEA je trošku šmejd. Není! říká designér Jiří Pelcl

Karim Rashid

* 1960, designér, vizionář

Narodil se v Káhiře, otec Egypťan, matka Angličanka, má dva sourozence. S rodinou vyrůstal v Kanadě, nyní žije v New Yorku.

V roce 1982 získal titul bakaláře průmyslového designu na Carleton University v kanadské Ottawě. Pokračoval v postgraduálním studiu v italské Neapoli pod vedením architekta Ettore Sottsasse.

Po přestěhování do Milána pracoval ve studiu Rodolfo Bonetto, několik let pro kanadskou společností KAN Industrial Designers (navrhoval rentgenová zařízení, poštovní schránky či sněhové lopaty).

V roce 1993 si v New Yorku otevřel vlastní designové studio. Jeho kariéru odstartoval odpadkový koš Garbo. Plastová nádoba z roku 1996 se prodala ve více než dvou milionech kusů a stala se symbolem „demokratického designu“. Od té doby Karim navrhuje všechno od předmětů denní potřeby, módu, nábytek až po celé hotely včetně interiérů, módu. Spolupracuje se slavnými světovými značkami.

Díky nejčastěji používanému materiálu ho časopis Time nazval „Princem plastu“. Je podepsaný pod 4 000 realizovanými návrhy, 49 projektů budov, 392 návrhů nábytku, obdržel okolo 400 mezinárodních ocenění, projekty má realizované ve více než 47 zemích. Jeho díla jsou součástí muzejních sbírek například MoMA New York či Centre Georges Pompidou v Paříži. Je držitelem čestných doktorátů na několika univerzitách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního...

Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...

Šest tisíc lidí v jednom domě. Nejdelší panelák v Polsku potřebuje tři zastávky

Falowiec je hodně netypickou turistickou atrakcí. Ovšem bez průvodce a...

Pro jedny je děsivou ukázkou socialistické bytové výstavby z dob Polské lidové republiky. Pro jiné je kultovním objektem, moderním pokladem národní architektury. Panelový dům v Gdaňsku je dlouhý tak,...

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu...

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní...

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih

Karim Rashid (*1960) se v kondici udržuje především pohybem, denně cvičí,...

Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí...

21. listopadu 2025

Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali...

Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.

21. listopadu 2025

Podívejte se na luxusní sídlo zpěvačky Billie Eilish za 127 milionů

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La...

Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde na téměř čtyřech akrech vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.

22. července 2025,  aktualizováno  20. 11. 17:14

Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně

Nádraží Kovářská se dočkalo záchrany.

Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...

20. listopadu 2025

Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda

Soutěž
Radost z dárku i „vlastní tvorby“ byla u mladé slečny nepřehlédnutelná.

Naše soutěž o nejlepší proměnu, kde na tři čtenáře čekají hodně zajímavé ceny, není o zásadních přestavbách nebo rekonstrukcích. Důležitý je nápad, nadšení a ochota udělat něco nejen pro sebe, ale...

20. listopadu 2025

Svět nábytku ožívá: FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

Ve spolupráci
FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

FAVI, největší online vyhledávač nábytku, pomáhá milionům lidí proměnit obyčejné bydlení v útulný domov. Nyní v rámci svých inovativních úsilí přichází s revoluční novinkou. V listopadu odstartuje...

19. listopadu 2025  9:30

Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu

Majitelé jsou ve srubu šťastní a spokojení.

Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...

19. listopadu 2025

Pozor na sníh a led na střeše. Za jeho pád můžete zaplatit i statisíce

Shazování sněhu představuje hodně náročnou a vysoce rizikovou činnost.

Každou zimu hrozí, že z domů padající sníh nebo kus ledu zraní nic netušícího chodce nebo poškodí auto. Nebezpečí riskuje i ten, kdo se na kluzkou střechu vydá bez patřičných bezpečnostních opatření....

19. listopadu 2025

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního...

Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...

18. listopadu 2025

Když rozvod nestačí. Jak dostat bývalého manžela z rodinného domu?

Pokud je nemovitost ve výlučném vlastnictvím sestry a bývalý manžel disponuje...

Před několika lety se má sestra rozvedla se svým manželem. Důvodem byly jeho exekuce. Bála se, že jeho finanční závazky nakonec přejdou na ni, píše Věra v příspěvku do seriálu Pronájem pod lupou.

18. listopadu 2025

Dům v Čakovicích umí překvapit. Uvnitř kouzlí se světlem i otevřeným prostorem

V pražských Čakovicích vznikl rodinný dům, který spojuje střídmost, prostorovou...

V pražských Čakovicích vznikl rodinný dům, který spojuje střídmost, prostorovou hloubku a přirozený vztah k zahradě. Architekti ze studia edit! architects navrhli stavbu na nárožním, mírně svažitém...

17. listopadu 2025

Víc než 300 let stará chata se konečně dočkala koupelny i pořádné kuchyně

Salaš najdete v horské vesnici Vingelen, je obklopena krásnou přírodou.

V horské vesnici Vingelen najdete salaš, která zde stojí už přes tři sta let. Dřív sloužila jako farma, dnes ji rodina používá jen jako chatu pro rekreaci. O proměnu salaše plné historie rodina...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.