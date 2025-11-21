Vracíte se do Čech, kde jste před lety spolupracoval s rodinnou firmou Grund, pro kterou jste navrhl koupelnové doplňky Kolor My World’ Pracoval jste tu také i pro dánskou firmu BoConcept (s pobočkami v Česku) na kolekci nábytku a doplňků Ottawa. Chystáte nějakou další spolupráci?
V Čechách jsem v roce 2023 navrhoval také pro sklářskou společnost Sans Souci Lighting sérii svítidel Chin Chin. Aktuálně další projekt v Česku neplánuji.
Proč se neohlížíte do minulosti a proč jste fascinovaný budoucností?Mnozí designéři nedesignují, svým způsobem kopírují jen minulost. Nová architektura je z 90 procent (možná i z více) kopiemi, svět je plný kýče. Když po mě chce firma navrhnout pěknou a cenově dostupnou židli, tak co udělám? Vezmu biologicky rozložitelný plast (materiál přirozeně se rozkládající pomocí mikroorganismů, pozn. redakce). Zvolím odpovídající polymer. Pak vymyslím tvar, aby židle byla třeba i stohovatelná. Potřebuji něco z minulosti? Ne!
Co zajistí designu úspěch? Dá se to předem odhadnout?
Pokud navrhnete něco, co bude lidem pohodlné, pak bude projekt úspěšný. Uvědomil jsem si, že už nemůžu navrhnout něco, aniž bych zapomněl na budoucí uživatele. Říkám tomu neofunkcionalismus! Funkce dnes začíná být zároveň emocí. Když vstoupíte do domu, chcete si sednout a zažít wow efekt. Měl by k tomu odpovídat třeba i vyvážený příbor… atd.
Komu ze slavných kolegů (i nežijících) byste svěřil návrh vlastního bydlení?
Myslím, že prostor kolem nás musí pulzovat, zpívat a ožívat, abychom se cítili inspirováni a posíleni. Nesmí postrádat sensuálnost, abyste jej vnímali, zažívali. U Zahy Hadid bych viděl příliš organických prvků, Phillipe Stark by přidal moc dekorativních, už vůbec bych se necítil dobře ve strohém minimalismu Johna Pawsona. Takže bych návrh zadal mému alter ego. (smích)
Proslavil vás plast, jeho bravurní použití. Okouzlil vás i jiný materiál?
Designér si sám nevybírá materiál, ale potká se s ním při konkrétní zakázce. Momentálně pracuji se dřevem, ale i se sklem na kolekci pro polskou společnost.
Plasty dnes dostávají negativní nálepky například viníka zničeného životního prostředí. Máte potřebu je hájit?
Příroda už je hotová, nemůžu ji navrhnout. Problémem nejsou samotné plasty, ale lidé, kteří s nimi špatně zacházejí. Design musí přinášet radost, ne vinu.
Zmínil jste, že nyní redefinujeme výraz ,luxus’. Co to přesně znamená?
V každém projektu si kladu otázku, proč použít konkrétní materiál. Luxus nejsou drahé kameny, kabelky. Pravý luxus je jednoduchý, volný čas. S nadsázkou říkám, že největšími sobci jsou umělci. Tvoří, kdy chtějí a co chtějí. To designér nemůže. Musí zohlednit daný rozpočet, komunikovat s manažery, počítat, že přijdou i špatné dny. Když se dostanu na 75 procent času, kdy si dělám, co chci, je to úspěch.
Průmyslový design ovlivňují nové technologie, na druhou stranu existují obavy z AI, jak ji vnímáte?
Začínal jsem navrhovat na papíru, pak jsem si v roce 1995 pořídil počítač, o tři roky později první 3D sampler, 3D software. Díky tomu vím, jestli architektura či design budou fungovat. S pomocí AI vygeneruji v krátkém čase x nápadů a z nich jeden perfektní. Umožní mi to například dokonale využít minimální prostor. My jsme také 3D, uvažuji v těchto dimenzích.
Jste jedním z nejzaměstnanějších autorů. Jak se udržujete v kondici?
Především pohybem, denně cvičím, cíleně jím bio potraviny, poslouchám hudbu, dnes nejraději jazz. Mám rád klid, nejsem moc společenský, takže se mi daří vyhýbat se svým způsobem i stresům. Nikdy jsem se s nikým neporovnával, nezáviděl, nežárlil.
Jak byste řešil problémy globalizovaného světa?
Podle mě je cestou zakázková výroba, auta se zakázkově vyráběnými díly, nábytek… Méně výroby, méně spotřeby energie, méně zbytečným zbožím přeplněných skladů. Abychom zachránili planetu, musí se to stát!
Karim Rashid v Brně
Osobnost, která nebrzdí, ale zrychluje, cítí se mladší, než před deseti lety, tak v Brně uvedli mega star před zahájením přednášky Be ready for the future! pořádané na výstavišti ve funkcionalistickém pavilonu A.
„Po dlouhé době přivádíme Karima Rashida opět do České republiky. Je osobností, která zásadně ovlivňuje světový design a dokáže využívat barvy s neuvěřitelnou lehkostí a předvídavostí. Proto jsem ho pozvala, barvy jsou totiž mým celoživotním tématem,“ uvedla designéra v Brně Iva Bastlová, pořadatelka konference Interiéry.
V hodinovém vstupu plném inspirace a vizí Rashid přiblížil stav nejenom designu. Konstatoval, nemoralizoval. Pojmenovával problémy, nabídl možnosti řešení. Na pódiu zářil v bílém outfitu (tato barva totiž s miléniem nahradila do té doby jeho oblíbenou růžovou). Tu neopustil, zůstává dál jeho podpisem.
Trendy se nenechával nikdy svazovat. Černou před lety prohlásil za „barvu únavy“ a věci daroval na charitu. Autor světového formátu působil svěže, vystupoval energicky, zároveň s klidem a dávkou pokory hodnou úspěšného autora. Karim neměl potřebu šokovat.
Pro lidi tvarovaná budoucnost
„Aby člověk vnímal svět, je potřeba zůstat částečně dítětem, oddělit se od stereotypů naší existence. Kreativci vždy ovlivnili, jak se bude dál žít,“ řekl úvodem slavný designér, který rád vidí svět krásnějším, než ve skutečnosti je.
Kreativita je podle jeho slov demokratická a sociální sítě dnes plné nápadů. Design zjednodušeně řečeno považuje za možnou cestu řešení problémů. „Všechno okolo nás je designováno, žijeme v době mocného tvoření. Hledání je smyslem života. Jiný důvod k naší existenci neznám,“ míní.
Potetovaný obr označuje ovšem devadesát procent věcí kolem nás za „naprostý průšvih“. Karim Rashid nechce měnit svět jen slovy, ale chce jej znovu navrhnout. Ve své knize Want to Change the World sepsal manifest o světě plném promarněného potenciálu. Letadla, koupelny, poštovní schránky, ulice…
Všechno by mohlo být podle něho krásnější, funkčnější a lidštější. „Design musí být nástrojem zlepšujícím život. Dobrý design není luxusem, ale základní lidské právo,“ je přesvědčený.
Design musí být chytrý. Je zrcadlem doby, v níž žijeme!
Casual (neformálnost, přirozenost) je další velké téma. Žijeme na vrcholu odpojení se od všeho formálního. „Ostatně, kdo čte dnes návody?“ ptá se. „Padesát procent produkce bot tvoří tenisky, nosíme stretchové oblečení. Technologie nám dovolují pracovat kdekoliv na světě. Využíváme automatizaci, v autech i v domácnostech,“ konstatuje. Uvolnění podle něho nemá jen mentální, ale i fyzickou podobu.
Připomněl také vlnu usnadnění pohybu a užívání interiérů (především se dotkla kuchyní) v 50. letech minulého století. Architekti respektovali ergonomii, zákazníkům se doporučovalo, jak například správně sedět na židli. Oproti tomu dnes máme na výběr, můžeme se svobodně rozhodovat, jak se obléct, ale i jak si pohovět na židli.
„Problém je, že v době globalizace architekti a designéři začínají myslet jen na sebe. Když nám do studia přijdou žádosti s prezentací práce od stovek uchazečů, mám pocit, že koukám stále na jednu, jak jsou si podobné. Paradox: digitální svět podporuje individualitu, výsledkem je, že všechno je stejné!
Kromě toho většina interiérů po světě není designovaných, ale dekorovaných! Absolvujete šestitýdenní kurz a stáváte se designérem. Vybrat pěknou lampu, křeslo, pohovku, k tomu nepotřebujete být designérem,“ upozorňuje Karim Rashid.
Karim Rashid
* 1960, designér, vizionář
Narodil se v Káhiře, otec Egypťan, matka Angličanka, má dva sourozence. S rodinou vyrůstal v Kanadě, nyní žije v New Yorku.
V roce 1982 získal titul bakaláře průmyslového designu na Carleton University v kanadské Ottawě. Pokračoval v postgraduálním studiu v italské Neapoli pod vedením architekta Ettore Sottsasse.
Po přestěhování do Milána pracoval ve studiu Rodolfo Bonetto, několik let pro kanadskou společností KAN Industrial Designers (navrhoval rentgenová zařízení, poštovní schránky či sněhové lopaty).
V roce 1993 si v New Yorku otevřel vlastní designové studio. Jeho kariéru odstartoval odpadkový koš Garbo. Plastová nádoba z roku 1996 se prodala ve více než dvou milionech kusů a stala se symbolem „demokratického designu“. Od té doby Karim navrhuje všechno od předmětů denní potřeby, módu, nábytek až po celé hotely včetně interiérů, módu. Spolupracuje se slavnými světovými značkami.
Díky nejčastěji používanému materiálu ho časopis Time nazval „Princem plastu“. Je podepsaný pod 4 000 realizovanými návrhy, 49 projektů budov, 392 návrhů nábytku, obdržel okolo 400 mezinárodních ocenění, projekty má realizované ve více než 47 zemích. Jeho díla jsou součástí muzejních sbírek například MoMA New York či Centre Georges Pompidou v Paříži. Je držitelem čestných doktorátů na několika univerzitách.