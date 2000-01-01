náhledy
Příběh rozsáhlé rekonstrukce kamenného domu v obci Kanalski Lom začal neobvykle. Rusko-americký pár hledal neutrální bod mezi dvěma světy pro svou početnou rodinu. Domov nakonec vykřesal ze zchátralého statku v malebném Sočském údolí.
Autor: Tomaž Gregorič
Pojmout za muže či ženu někoho jiné národnosti, to už dnes není žádná mimořádnost. Ale těch rusko-amerických párů zase tolik není. A už vůbec ne takových, kde partneři pracují odděleně. V tomhle případě je řeč o skutečně mezinárodním manželství. Ona je zaměstnaná v Moskvě, on v New Yorku.
Autor: Tomaž Gregorič
Není tedy divu, že pro sebe hledali nějaké klidné zázemí. Vstřícné a poklidné místo, pro společné setkávání na půl cesty mezi kontinenty. A rovněž místo, kde by mohli – pokud zrovna necestují – trávit čas se svými dětmi.
Autor: Tomaž Gregorič
Na přírůstky měli skutečně štěstí. Dětí mají dohromady osm. A to už je počet, kdy se bydlení hledá opravdu nesnadno. Zázemí pro život desetičlenné rodiny jen tak nějaký dům nebo konvenční novostavba nenabídne. Při jedné rodinné dovolené ve Slovinsku ale na jedno takové místo připadli.
Autor: Tomaž Gregorič
Ne, nebyl to klasický dům. Při toulání v končinách Banjské planoty – krajině nad údolími Soči, Idrijce a Čepovanského dolu – narazili na opuštěné selské stavení. Bývalý statek, s rozsáhlým hospodářským zázemím. Neobývanou a na pohled možná trochu strašidelnou ruinu. Jim se tu ale líbilo.
Autor: Tomaž Gregorič
Ano, snímky zachycující podobu toho původního kamenného statku ještě před přestavbou, mnoho optimismu nevyvolávají. Ale tam, kde by jiní spatřovali problémy a stavební komplikace, viděl ten mezinárodní pár se smečkou dětí příležitost.
Autor: Tomaž Gregorič
Oslovila je vznešená krása suchého slovinského krasu, mozaika skal a pastvin. Krajina příběhů. A vlastně i střídmý styl zdejší lidové architektury – domů z kamene a s břidlicovými střechami - stavěné tak, aby bez úhony přečkala staletí.
Autor: Tomaž Gregorič
Ta lokalita s opuštěným statkem, místo zvané Kanalski Lom, geograficky na pomezí horami Julských Alp a nížinami středomořského příbřeží, byla rozkročena mezi různé světy podobně, jako oba manželé. A tak se rozhodli, že i tohle je jakési znamení.
Autor: Tomaž Gregorič
Jak už tu padlo, předmětem jejich koupě byl hlavně pozemek. A to, že na něm už stála stará usedlost se dvěma kamennými domy, nehrálo v jejich plánech zprvu roli. Počítali s tím, že tu nechají postavit něco kompletně nového.
Autor: Tomaž Gregorič
Nakonec jim to ale nedalo, a právě struktura původních staveb nakonec rozhodla o definitivní podobě celého domu. Domu, který nakonec není nový. Jen je důmyslně přestavěný, rekonstruovaný a jinak propojený.
Autor: Tomaž Gregorič
Trochu k tomu přispěli i sami architekti ze studia OFIS, kteří se téhle netradiční zakázky pro netradičně početnou rodinu zhostili. Sami klientům navrhli, aby staré stavby zachovali a začlenili je do své nové rezidence.
Autor: Tomaž Gregorič
Vznikl tak projekt, v němž se historie místa nestala překážkou, ale základním stavebním kamenem celého konceptu. A výsledek? Ten má podobu propracovaného moderního bydlení o celkové užitné ploše 359 metrů čtverečních. Poněkud neskromné, ale vzhledem k počtu obyvatel opodstatněné.
Autor: Tomaž Gregorič
Dům v Kanalski Lom se domovem stával pomalu, postupně. Začalo se v roce 2015, a hotovo bylo dílo teprve před čtyřmi lety. Architekti, Rok Oman a Špela Videčnik, nespěchali. Názorně tu totiž ukazovali, jak může současná architektura vstoupit do staré struktury, aniž by ji vymazala.
Autor: Tomaž Gregorič
Stavební práce komplikovala už samotná poloha parcely. Kanalski Lom je odlehlé místo a k usedlosti vede jen úzká cesta, což komplikovalo dopravu i hledání realizačních firem ochotných pracovat v tak vzdálené lokalitě.
Autor: Tomaž Gregorič
Architekti proto museli řešit nejen otázku, jak dům postavit, ale také jak propojit odlišné představy a zkušenosti klientů s místní stavební tradicí.
Autor: Tomaž Gregorič
Základem rekonstrukce se staly původní kamenné zdi. Jejich stavba prošla radikální obnovou a statickým zajištěním, mimo jiné pomocí injektáže zdiva a nových železobetonových vazeb.
Autor: Tomaž Gregorič
Konstrukce dnes funguje jako jakýsi nový skelet ukrytý v historické hmotě. Horizontální stabilitu zajišťují nové betonové stropní desky, které dávají starým kamenným domům potřebnou pevnost pro současné bydlení.
Autor: Tomaž Gregorič
Původní objekty architekti propojili novým vstupním traktem, který doplňuje původní historické domy a zároveň vytváří čitelnou hranici mezi tím, co je původní, a tím, co vzniklo dnes. Nová část se přitom nepokouší starou architekturu napodobovat doslova, materiálové řešení zůstává současné.
Autor: Tomaž Gregorič
Zblízka je rozdíl mezi starým a novým ještě patrnější. Hrubá struktura kamenných stěn kontrastuje s přesnějšími liniemi nových konstrukcí a společně vytváří poutavý celek. Interiér pracuje se dřevem, a z původní hrubé hospodářské stavby vytvořit pohodlný rodinný dům.
Autor: Tomaž Gregorič
Některé historické stěny zůstávají v interiéru záměrně odhalené. Jinde se k nim přidává pohledový beton, takže se v jednotlivých místnostech střídají tři výrazné materiálové polohy: starý kámen, nový beton a dřevo.
Autor: Tomaž Gregorič
Nábytek a vestavěné prvky jsou navrženy jednoduše a robustně, v souladu s charakterem původních domů. Interiér tak nestaví na nějaké kýčovité dekorativnosti, ale na masivních prvcích, materiálech a proporcích.
Autor: Tomaž Gregorič
Pro početnou rodinu bylo přitom zásadní, aby historická usedlost dokázala fungovat jako současný domov. Architektura tu neslouží jen k zachování atmosféry místa, ale musí zvládnout každodenní provoz domácnosti s deseti obyvateli.
Autor: Tomaž Gregorič
Výsledný dům proto působí spíše jako malé domácí společenství než jako klasická izolovaná vila nebo stavení v horách. Propojení původních a nových částí umožňuje, aby se jednotlivé funkce rozložily v rámci celé usedlosti a rodina mohla sdílet společný prostor i mít potřebné soukromí.
Autor: Tomaž Gregorič
Důležitou roli hraje také samotný přechod mezi interiérem a okolní krajinou. Nové zásahy otevírají starou strukturu současnému způsobu bydlení, aniž by dům přišel o charakter uzavřenější venkovské usedlosti.
Autor: Tomaž Gregorič
Na fotografiích je dobře patrná práce s kontrastem materiálů: staré kameny mají nepravidelný povrch a vlastní barevnost, zatímco nové prvky jsou geometricky klidnější. Díky tomu není hranice mezi minulostí a současností skrytá, ale stává se jedním z hlavních témat interiéru.
Autor: Tomaž Gregorič
Projekt tak ukazuje i poměrně pragmatický přístup k památkové hodnotě. Dva původní domy nebyly chráněnými památkami, přesto OFIS jejich zachování považovali za důležitější, než vytvoření úplně nové stavby na jejich místě.
Autor: Tomaž Gregorič
Kanalski Lom tak není rekonstrukcí, která by minulost zakonzervovala, ani novostavbou, která by ji vymazala. Je to současný rodinný dům vložený do staré kamenné usedlosti – místo, kde se konstrukční technologie, jednoduchý interiér a místní tradice spojily v jeden celek pro velmi početnou rodinu.
Autor: Tomaž Gregorič