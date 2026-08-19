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Osm dětí a rozpadlý statek v horách. Příběh rodiny, která spojila Rusko a Ameriku

Radomír Dohnal
Příběh rozsáhlé rekonstrukce kamenného domu v obci Kanalski Lom začal... Pojmout za muže či ženu někoho jiné národnosti, to už dnes není žádná... Není tedy divu, že pro sebe hledali nějaké klidné zázemí. Vstřícné a poklidné... Na přírůstky měli skutečně štěstí. Dětí mají dohromady osm. A to už je počet,... Ne, nebyl to klasický dům. Při toulání v končinách Banjské planoty – krajině... Ano, snímky zachycující podobu toho původního kamenného statku ještě před... Oslovila je vznešená krása suchého slovinského krasu, mozaika skal a pastvin.... Ta lokalita s opuštěným statkem, místo zvané Kanalski Lom, geograficky na... Jak už tu padlo, předmětem jejich koupě byl hlavně pozemek. A to, že na něm už... Nakonec jim to ale nedalo, a právě struktura původních staveb nakonec rozhodla... Trochu k tomu přispěli i sami architekti ze studia OFIS, kteří se téhle... Vznikl tak projekt, v němž se historie místa nestala překážkou, ale základním...
Příběh rozsáhlé rekonstrukce kamenného domu v obci Kanalski Lom začal neobvykle. Rusko-americký pár hledal neutrální bod mezi dvěma světy pro svou početnou rodinu. Domov nakonec vykřesal ze zchátralého statku v malebném Sočském údolí.

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