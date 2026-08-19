|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Jídlo za 36 korun a dům beze stěn. Rodina utekla na Bali, do Evropy už nechce
Britští manželé se třemi dětmi se rozhodli, že už nechtějí dál jen přežívat v pošmourné Anglii. Svůj dům v hrabství Cambridgeshire pronajali přes Airbnb a přestěhovali se na Bali, kde bydlí v...
Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika
V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...
Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...
Dům za Prahou, nebo byt ve městě? Kde se ještě vyplatí bydlet v roce 2026
Ceny pražských nemovitostí neklesají a pořízení vlastního domova v metropoli se pro běžnou rodinu stává čím dál obtížnějším úkolem. Není divu, že se zraky tisíců lidí upínají k mapě Středočeského...
Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Osm dětí a rozpadlý statek v horách. Příběh rodiny, která spojila Rusko a Ameriku
Příběh rozsáhlé rekonstrukce kamenného domu v obci Kanalski Lom začal neobvykle. Rusko-americký pár hledal neutrální bod mezi dvěma světy pro svou početnou rodinu. Domov nakonec vykřesal ze...
Jídlo za 36 korun a dům beze stěn. Rodina utekla na Bali, do Evropy už nechce
Britští manželé se třemi dětmi se rozhodli, že už nechtějí dál jen přežívat v pošmourné Anglii. Svůj dům v hrabství Cambridgeshire pronajali přes Airbnb a přestěhovali se na Bali, kde bydlí v...
Úžasná proměna bytu v Praze. Aby získali světlo, museli posunout i schodiště
Loft v historickém areálu pražského Kejřova mlýna prošel radikální proměnou. Architektka Iveta Langerová v něm musela přesunout i schodiště, aby do otevřeného prostoru vnesla řád, světlo a absolutní...
Udržitelné bydlení nemusí znamenat nový dům. Často stačí chytře vylepšit ten současný
Udržitelné bydlení si mnoho lidí spojuje hlavně s novostavbami, solárními panely nebo technologiemi za statisíce. Ve skutečnosti ale často začíná mnohem praktičtěji: rekonstrukcí, modernizací a...
Jak dostat všechno do 40 m2: Podívejte se na promyšlený byt mladého medika
Barev ani originálních řešení se nebál medik a zároveň kytarista, který si pro návrh svého bytu s plochou necelých 40 metrů čtverečních vybral toho správného parťáka. Studio Purpura si na sterilní...
Žádní sousedé, jen nekonečný oceán. Plovoucí apartmán stojí 10 tisíc na noc
Zapomeňte na klasický hotel. U Key Westu na Floridě kotví plovoucí apartmán, kam se dostanete jen lodí a kde vás ráno místo sousedů vítá oceán. Španělský influencer Rubén Holgado v něm strávil noc a...
Bydlení z říše snů: Nahlédněte do dokonalé vily u lesa s úchvatnými výhledy
Jednopodlažní vila Vicus na svažitém pozemku pod vrchem Zobor nabízí z každého pokoje úchvatný výhled na slovenský Nitranský hrad. Spojuje pasivní chlazení pomocí dřevěné pergoly, přírodní materiály...
Dům v Bohnicích s nejhezčím výhledem šokuje bílou. Sterilní nudu nečekejte
Romantický výhled, jaký jen tak někde nenajdete. Takový nabízí novostavba domu na vyvýšeném místě nad starou částí pražských Bohnic. Třípodlažní stavba se okny obrací na barokní kostel svatého Petra...
Prodej stavebního pozemku 567 m2 Bystročice - Žerůvky
Bystročice, okres Olomouc
2 806 650 Kč
Harmonizace díky feng-šuej. Jak žijí Michal Viewegh s Olenou a jejím synem na Sázavě
Že na lásku není pozdě v žádném věku, dokazuje asi nejznámější žijící obyvatel města Sázava spisovatel Michal Viewegh. Svůj dům obývá s přítelkyní Olenou a jejím dvanáctiletým synem Sašou, a jak...
Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro
Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...