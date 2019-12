Demolici odmítli. Z ruiny je moderní klenot s dávno ztraceným kouzlem

, aktualizováno

V polovině šedesátých let byl dům ve skandinávském stylu uprostřed kanadské vesnice zjevením. Tyčil se vysoko na kopci a po svahu se k němu vinulo dlouhé dřevěné schodiště. Stavba posledních dvacet let chátrala, schodiště hnilo a noví majitelé přemýšleli, co s tím vším udělají.