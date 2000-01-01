náhledy
Slušně vybavená kuchyňská linka, obývací pokoj a v patře ložnice. To vše slouží jako v každém jiném domě k trvalému obývání. Nebýt zaoblených stěn, nic by tu nepůsobilo nápadně. Toto ovšem není obyčejné obydlí, je to architekty upravená jurta, která stojí pod vrcholky národního parku Grand Teton v USA.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Oblast na severozápadě státu Wyoming, to jsou studené vysokohorské pláně, křovinaté stepi a přítoky Hadí řeky. Panorama tu lemují zasněžené čtyřtisícovky, ledovce a vrcholky pohoří Grand Teton. Je to zkrátka drsný kraj se vším všudy.
Autor: Michael Gäbler, Creative Commons
Osobitému kouzlu zdejší krajiny podlehla jistá mladá dáma, hlavní hrdinka tohoto projektu. A proto ji její lehce zlomyslní přátelé nadělili dárek, odpovídající její dobrodružné povaze. Dostala od nich jurtu.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Může se to zdát jako podivný dárek, ale v USA si můžete on-line objednat například týpí a dorazí vám i s návodem k sestavení a očíslovanými kolíky. Menší nezaizolovanou jurtu tu snadno pořídíte v přepočtu za 40 tisíc korun, ty s pevnou podlážkou jsou za trojnásobek.
Autor: Miguel Hermoso Cuesta, Creative Commons
Ta mladá dáma jurtu skutečně postavila na pozemku nedaleko národního parku Grand Teton. V místě, kde se ani letní teploty nedají považovat za vlídné.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Alternativní bydlení se jí náramně zalíbilo. Dokonce tak moc, že se rozhodla zabydlet se v jurtě natrvalo. To už ale oslovila architekty ze studia SHED s tím, že potřebuje jurtu předělat na celoroční obývání. Vytvořit z nomádského obydlí trvalý domov.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Architekti ze studia SHED jsou uvyklí na netradiční zakázky. Vzhledem k tomu, že sídlí v Seattlu, k jejich pracovní náplni patří rekonstrukce stoletých osadnických srubů a starých zlatokopeckých chatrčí.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Jurtu ale vylepšovali vůbec poprvé. Architekti na to šli přes technickou vybavenost, úložné prostory a členění užitných ploch. A také jurtě „přidali“ podlaží.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Stavbu mírně vyzdvihli nad terén, dali jí pevnější podklad a uzpůsobili hlavní vstup tak, aby byl chráněný před sněhovými závějemi. V interiéru se pak soustředili na řešení praktických problémů, které se pojí s kruhovým tvarem stavby a zaoblením stěn.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Do středu obytného prostoru vsadili multifunkční box, kompaktní bílou jednotku, která v sobě nese hygienické zázemí a poměrně luxusní kuchyňskou linku. Centrální kuchyňská linka se stala ústředním bodem domácnosti a pomohla lépe definovat obytné prostory v otevřené kupolovité jurtě.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
A pod světlíkem kopule, tam, kde se to přímo nabízelo, vznikla ložnice. Je v prostoru a přitom oddělená od dění uvnitř. Skvělé útočiště poskytuje soukromí. Vznáší se nad obytnými prostory a těší se z nastřádaného tepla.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Bez vytápění by to pochopitelně nešlo. Elegantní krbová kamna vytápí všech 42,7 metrů čtverečních užitné plochy. Topí se dřevem, o které tu v podhůří Grand Teton není nouze.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Dřevěné špalky a polena se staly součástí kompozice, vytvářejí obklad kolem přízemí a vstupu. Slouží jako určitá bariéra proti chladu i sněhu, jako podpůrná součást vnější pochozí terasy. Je to dřevník, který má i estetický rozměr.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Není to samozřejmě jediné dřevo a jediná vymoženost, kterými se tato modifikovaná jurta může pyšnit. Část naskladněného dřeva slouží jako opora pro solární panel, který pokrývá energetickou spotřebu této netradiční domácnosti.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Barové posezení a moderní kuchyňská linka nenavozují pocit, že se nacházíte kdesi na pláních ve Wyomingu, kde se v zimě prochází stáda bizonů.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Prostor za kuchyňským boxem posloužil pro velmi prakticky zařízenou šatnu. Majitelka jurtového obydlí má ráda, když je ve věcech pořádek a jsou na očích.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Do ložnice za paničkou může její čtyřnohý miláček jezdit výtahem. Schody už ho zmáhají a zdviží prý cestuje docela rád.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Lidé ze studia SHED tu předvedli pozoruhodnou míru přizpůsobivosti. Do prostoru, který byl jasně definován objemem jurty dokázali prosadit svá vlastní řešení a uzpůsobit sezónní obydlí trvalému obývání.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Stačilo jen pár maličkostí a nechybí tu nic, co by měl nabízet běžný byt nebo dům. Okolní krajina je drsná, ale jurta je velmi příjemným místem k životu.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer
Obydlí si přitom ponechává všechny výhody klasické jurty. Je cenově dostupné (ve srovnání s konvenčními domy), nízkoúdržbové, přírodní, nabízející variabilitu v prostoru. A samozřejmě, ve svém principu jde o obydlí mobilní, které lze snadno přestěhovat, když vás popadnou nomádské touhy.
Autor: Jenny Elia Pfeiffer