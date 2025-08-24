|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Bydlí celý rok v nádherné patrové jurtě. Má kuchyň, obývák, ložnici i koupelnu
Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé
Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...
Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány
Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta...
Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem
Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...
Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život
Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...
Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu
Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...
Bydlí celý rok v nádherné patrové jurtě. Má kuchyň, obývák, ložnici i koupelnu
Slušně vybavená kuchyňská linka, obývací pokoj a v patře ložnice. To vše slouží jako v každém jiném domě k trvalému obývání. Nebýt zaoblených stěn, nic by tu nepůsobilo nápadně. Toto ovšem není...
Srdce domu tvoří kuchyň, děti tady mají i kruhový objezd pro odrážedla
Navrhnout dům na svažitém pozemku, který ze tří stran svírají silnice (nemluvě o přísných regulích územního plánu), to není žádná legrace. Byť orientace na jih a výhled na zámek představují plusové...
Sousedské peklo. Kamery míří na náš dům, dron lítá nad zahradou. A k tomu urážky
Se sousedem máme během let různé problémy, které vyřešil tak, že na náš pozemek namířil kamery a celý náš dům neustále monitoruje. Vulgárně nám nadává a nabádá k tomu i naše děti, popisuje Martin...
Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé
Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...
Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem
Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...
Garsonku dobře pronajala až poté, co ji nechala zařídit designéry
Splátky hypotéky za byt vyřeší nájem, to byla představa paní Heleny. Finance jí stačily jen na nákup garsoniéry, jenže do nezařízeného bytu se zájemci příliš nehrnuli. Za nájemné odpovídající...
Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány
Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta...
Neuvěřitelná chata s prosklenou fasádou se ztrácí mezi stromy
Chata Rammed Earth Cottage v kanadské provincii Ontario splnila představy investorů o dokonalém místě pro relaxaci a odpočinek. Kvůli jejich snu však nesměly zbytečně padnout stromy, které vyrostly...
Při rekonstrukci panelákové koupelny si lze vymyslet takřka cokoli
Panelákové domy sice trpí známými nedostatky, přesto mají i přednosti. Například potenciál poměrně snadné a kvalitní rekonstrukce. Pokud probíhá podle kvalitního projektu, může se i panelákový byt...
Velkolepá 55 metrů vysoká věž se prodává jako rodinný dům. Nahlédněte dovnitř
Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun. Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow v anglickém Kentu.
Prodej pozemku k bydlení, Hrádek nad Nisou, ul. Za Školou
Hrádek nad Nisou, okres Liberec
3 900 000 Kč
Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla
Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...
Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu
Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...