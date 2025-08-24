Bydlí celý rok v nádherné patrové jurtě. Má kuchyň, obývák, ložnici i koupelnu

Radomír Dohnal
Slušně vybavená kuchyňská linka, obývací pokoj a v patře ložnice. To vše slouží jako v každém jiném domě k trvalému obývání. Nebýt zaoblených stěn, nic by tu nepůsobilo nápadně. Toto ovšem není obyčejné obydlí, je to architekty upravená jurta, která stojí pod vrcholky národního parku Grand Teton v USA.
