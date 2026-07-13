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Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
Český fenomén plný nostalgie: Tohle jsou zapomenuté, ale stále nádherné chaty
Češi jsou národem chatařů, ale málokdo ví, že tento fenomén se týká celé Evropy. Nová výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze boří mýty o tom, že chaty byly jen nouzovým únikem z paneláků....
Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu
Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...
Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Pozemek široký jen 2,5 metru? Architekti na něm postavili neuvěřitelný dům
TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce...
Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Sen o životě v Hostivici s lesem za zády. Cesta k němu byla pro návrhářku trnitá
Módní návrhářka Alena Wilson žije v prostorném domě v Hostivici. Její zahrada přímo navazuje na les, díky čemuž je se svým psem hned v přírodě. Dům působí dokonale promyšleně, ale cesta k němu byla...
Nahlédněte do moderního bytu v Modřanech. Své představy do něj otiskl i herec
Vytvořit v bývalé továrně na navigační přístroje v Modřanech byt, který si sice zachová svůj industriální charakter, ale zároveň nabízí útulné bydlení, není vůbec jednoduché. Architekti Vít Brus a...
Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Soused nás mučí houkáním vlaku, kterým prý plaší škůdce. Jak se bránit?
Máme chatu v zahrádkářské kolonii, soused si namontoval záměrně hlasité zařízení na plašení metr od našeho plotu. Nemá co ani koho plašit. Není důvod. Zařízení vydává zvuky od houkání vlaku až po...
Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
Žádné statisíce. Za pár korun a svépomocí proměnila podkroví v útulný domov
Když se Halina s manželem rozhodla upravit staré podkroví v domě svých rodičů, nechtěla do provizorního nájmu investovat statisíce. Za pár korun nakonec svépomocí vykouzlila útulný domov, který je...
Ze Survivoru rovnou do garáže. Známý herec opustil nájem a bydlí u rodičů
Herec a komik Ondřej Kubina vyrazil na začátku letošního roku bojovat o přežití do nejdrsnější reality show Survivor. Soutěž bohužel opustil mezi prvními, a přesunul se proto k rodičům, kde si útulně...
Stavební pozemek v Malšicích
Malšice, okres Tábor
4 900 000 Kč
Klenot z roku 1829 vstal z mrtvých. Nahlédněte do stavení v Křeči za 21 milionů
Tradiční venkovský dům v obci Křeč, jehož původ sahá před rok 1829, je ukázkovým příkladem moderní reinkarnace. Nemovitost s užitnou plochou 271 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 3 312 metrů...
Zbyl jen skelet a schody. Takto vypadá proměna starého domu za 10,5 milionu
Rodinný dům z 80. let měl svá nejlepší léta za sebou. Mladá rodina se přesto rozhodla dát mu druhou šanci. Místo demolice se pustila do kompletní rekonstrukce, při které zůstaly jen obvodové zdi,...