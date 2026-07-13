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Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci

Radomír Dohnal
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už... Když se od letiště Nikoly Tesly blížíte po dálnici E75 k Bělehradu, objeví se... Právě proto získala tato nevšední stavba jméno Západní brána Bělehradu. Už z... V 60. letech, kdy se tato stavba začala plánovat, totiž chtěla socialistická... Je to ukázka sebevědomí, národní prosperity. Monumentální městský portál.... Za zmínku stojí i to, že definitivně dokončena byla v roce 1980. Tedy ve... Oficiálně se sice jmenuje Western City Gate, Západní brána Bělehradu. Ale... Komplex tvoří dvě rozdílné věže. Východní byla navržena jako administrativní a... Tvůrce celého projektu, významný srbský architekt Mihajlo Mitrović, chtěl totiž... To „přemostění“ dvou světů tu není naznačeno jen volně, ale i fyzicky. Dvojitou... Na samém vrcholu mostu se nachází kruhový objekt připomínající létající talíř.... S tím otáčením je to ovšem trochu zapeklité: zlí jazykové tvrdí, že k realizaci...
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do srbského Bělehradu. Jak vznikl mrakodrap, který měl symbolizovat budoucnost, ale stal se pomníkem jedné zaniklé éry?

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