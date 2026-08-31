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Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota

Radomír Dohnal
Fotočlánek   10:30
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená... Ponte City najdeme v johannesburské čtvrti Berea, na samé hranici s distriktem... Na výšku měří 173 metrů a napočítáte u ní čtyřiapadesát podlaží. Je to... Ponte City je opravdu výrazným příkladem jihoafrického brutalismu. Nazývána je... Proč to vlastně stavěli „tak divně“? Jedním z důvodů pro tento neobvyklý návrh... Pod projektem Ponte City jsou podepsaní architekti Mannie Feldman, Manfred... Ponte City byla rekordní. Vlastně až do roku 2023 – tedy neuvěřitelných... Projekt ze 70. let neskrýval své ambice. Neměl fungovat jako klasická obytná... Obyvatelé teoreticky nemuseli vycházet ven, všechno měli pod jednou střechou.... O bydlení v Ponte City se hovořilo jako o „nebi na zemí“. Je určitou ironií... Tohle bydlení v přepychu nebylo pro každého. Byl to luxus jen pro „bílé“. Ponte... Členit prostor města podle rasy, to bylo jedním z ústředních prvků...
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A konec rasové segregace? Ten k věži Ponte City ještě temnější kapitolu. Učinil z ní zanedbaný vertikální svět.

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