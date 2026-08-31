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Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...
Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...
Proměna staré půdy vyrazí dech. Architekti ji proměnili v snovou čítárnu
Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili zanedbanou půdu o ploše 72,5 m² v osobité útočiště. Z nevyužitého skladu vznikl intimní prostor pro čtení a odpočinek s...
Žádná divočina, jen klid. Podívejte se, jak Češi proměnili bydlení na Lanzarote
Lávové kameny, bílé fasády a absolutní klid. Architektka Radka Valová ze studia OOOOX proměnila apartmán Alegranza na ostrově Lanzarote. Vyhnula se mořskému kýči a kanárskou tradici propojila s...
Terezie Kovalová ukázala, jak bydlí: V kuchyni má graffiti, na stropě obrazy
Hudebnice Terezie Kovalová s manželem žijí na pražských Vinohradech. Starému půdnímu bytu vdechli nový život a dnes je z něj příjemný moderní prostor s osobitou atmosférou plný umění. Na první pohled...
Z ráje vyvolených vertikálním peklem. Mrakodrap Ponte City pohltila temnota
Bezmála padesát let byla nejvyšší obytnou budovou celé Afriky. Byla však určená jen pro vyvolené. Lidé se k bydlení klasifikovali barvou pleti. Na ničem jiném v jihoafrickém apartheidu nezáleželo. A...
Jak vybrat správný psací stůl pro školáka? V první řadě myslete na zdraví
Psací stůl a rostoucí židle pro školáka je investice, kterou se nevyplatí podceňovat. Během 9 let školní docházky mohou děti strávit až 15 tisíc hodin vsedě. A co je horší, víc než třetina školáků na...
Vlastní lakovna i 3D tiskárny. Jak se dnes v Česku dělají interiéry na míru?
Od soukromých bytů přes hotely až po stovky specializovaných prodejen sítě Traficon. Společnost Remy Design z Rychnova u Jablonce nad Nisou už víc než 30 let dokazuje, že poctivé truhlářství a...
Vážná nemoc je připravila o dům. Pětičlenná rodina teď žije jinak a neměnila by
Pět lidí, jedna ložnice a manželská postel přímo v obýváku. Pro někoho představa bytového pekla, pro Američany ze Severní Karolíny cesta ke klidu. Řešení, ke kterému manžele se třemi dětmi přivedly...
Místo drahého nájmu v Praze suterénní byt. Mladý pár si ho přestavěl svépomocí
Katka s Mílou dali přednost vlastnímu bydlení před drahým nájmem v Praze a pustili se do proměny suterénních prostor v rodinné vile. Za pomoci rodiny a kamarádů proměnili staré místnosti v útulný...
Nahlédněte do snového bydlení slavné mámy. Hvězda reality show ukázala svůj dům
Slavná televizní hvězda Florine Hofstee žije se svou rodinou jen pár kilometrů západně od Amsterdamu v malebném městečku Haarlem, o němž se říká, že je městem dvorků, parků a nádherných květin....
Vlastní oáza klidu: Tipy na chaty a chalupy na prodej v krásných koutech Česka
Sníte o víkendech v přírodě, vůni dřeva a vlastním kousku země? Vlastní chata vám otevře dveře k dokonalému odpočinku. Projděte si přehled aktuálně nabízených chat a chalup v ČR a najděte si své...
Architektonický skvost ukrytý na nečekaném místě. Knihovna vznikla přestavbou stájí
V Česku připadá v průměru jedna veřejná knihovna na necelé dva tisíce obyvatel, což je čtyřikrát víc než evropský průměr a desetkrát víc než v USA. Svou knihovnu má téměř každá malá obec – a do jedné...
Investiční pozemek 5 343 m2 na hranici zástavby Chloumek u Mladé Boleslavi
Dobrovice - Chloumek, okres Mladá Boleslav
2 500 000 Kč
Češi jsou posedlí kuchyní. Je to status, říká interiérová designérka Pařízková
Interiérová designérka Jana Pařízková se staví proti dnes tolik populárnímu minimalismu. Povídaly jsme si nejen o tom, jaké největší chyby dělají Češi při zařizování interiérů, ale i o inspiraci...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...