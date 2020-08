Slavný nábytek z Jitony byl pohodlný, barevný a ladný. Podívejte se

Výstava Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona představuje výrobky jihočeské továrny nábytku, která vznikla v roce 1951 spojením drobných výrobců nábytku v jižních Čechách. Později se k Jitoně připojila i Zatona ze západních Čech.

Tehdejší národní podnik měl měl 21 až 27 provozů, například pod soběslavskou Jitonu spadal závod v Pacově a pod Jitonu v Lišově závod v Lomnici nad Lužnicí.

Jitona byla předním výrobcem nábytku v socialistickém Československu a následně i několik let po roce 1989. Vedoucím vývojového oddělení byl architekt nábytku Hubert Nepožitek, dalšími návrháři byli Bohumil Landsman a Jiří Šmídek. Nejprve vývoj sídlil v Soběslavi, později se přestěhoval do Českých Budějovic do Chelčického ulice.



Jitona spolupracovala také s vyhlášeným Ústavem bytové a oděvní kultury – ÚBOK. Nevyhýbala se ani studentským soutěžím zaměřeným na netradiční tvary a materiály. Národní podnik nejenže vyvážel nábytek do zemí RVHP, ale také se stal subdodavatelem švédské firmy IKEA.

Výstava představuje výběr ze široké škály produkce Jitony z let 1951 až 1989. Podnik byl výjimečný tím, že se zabýval výrobou nejen obývacích a jídelních sestav, ale i kuchyňských linek, dětských pokojů, ložnic a rozličných úložných systémů.

Sériovou produkci doplňoval i autorský nábytek například pro Hotel Praha, motel Stop, Palác kultury či velvyslanectví v Pekingu. Vyrábělo se také z masivu a dřevěné dýhy.

Nejslavnější obývací sestavy byly U-300 a U-500. Známá je také stěna Granát a Rubín. Oblíbená byla i kuchyňská linka Asta.

Výstava, na které si lze prohlédnout dobové nábytkové sestavy, dokumenty i fotografie, je k zhlédnutí v Rožmberském domě do 30. září. Kurátorem výstavy je Ladislav Zikmund-Lender.