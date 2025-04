Jednou z možností, jak snížit cenu rekonstrukce, je pustit se do ní svépomocně a navrhnout si třeba i interiér a zahradu. Přesně to nedávno udělali mladí manželé Radka a Pavel Petráskovi, kteří...

Mentolová barva byla dlouho hledaným akcentem, kterým designérka potřebovala zařizovaný interiér oživit. K šedé bronzové a černé barvě bylo totiž velmi komplikované najít ideální barvu. Nakonec to...

Dům s výhledem do údolí Sázavy má vytápění za babku. Díky chytré kombinaci

Cesta z města do náruče krásné přírody na spodním toku Sázavy. I tak by se dal krátce shrnout příběh Pavla a jeho manželky, kteří teď každé ráno snídají s výhledem do malebného údolí. V bezpečí...