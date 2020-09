Vyzráli na stavební úřad. Musejí mít ve střeše obří díru, do které prší

Loni v únoru dokončený dům má okno do nebe, a ač je zdánlivě větší, než by zákon povoloval, prošel městskými stavebními limity snadno. Nezastřešené části domu se totiž nepočítají do podlahové plochy. Rodina tak pro sebe získala nejen více potřebného prostoru, ale i půvabné netradiční bydlení, ve kterém žijí ruku v ruce se všemi přírodními živly.

Designérka Minori Takahashiová a její manžel Zajirogh Takahashi, autor populárních manga komiksů, dlouho snili o stavbě domu. Omezený rozpočet je donutil přemýšlet mimo zažité pořádky. Na originální nápad, jak vyklouznout z městských restrikcí, přišli manželé sami, ale obratem zkontaktovali spřátelené architektonické studio, které vede Yoshitaka Suzuki.

Ten dům navrhoval se svými kolegy, ale s nápady přišel i manželský pár. Oba se dlouhé roky pohybují v umění a interiérovém designu, proto měli množství dobrých podnětů.

Dům rodině přinesl úplně nové zkušenosti, popisuje architekt Yoshitaka Suzuki v tiskových materiálech: „Nejen děti si užívají svobody, kterou jim může nabídnout jen tento dům. Za deštivých dní pobíhají s deštníky, v létě si staví bazén a přespávají ve spacácích s noční oblohou nad hlavou.“ Podobné pocity si užívají jak dospělí majitelé, tak jejich četné návštěvy.

Do domu prší, fouká listí, sněží, zalézají brouci. Dům je dalším živoucím členem rodiny, který jí každodenně připravuje překvapení. Takové bydlení není pro každého, zdůrazňují tvůrci, ale kreativní lidé jej jistě ocení - nabízí jim možnost změny a transformace podle aktuálních potřeb a nálady.

S vtipem sobě vlastním si majitelé dům zařídili. Prvky, které v běžném domě nenajdete, jako plachty, specifické zábradlí a další detaily pořídili v jachtařských prodejnách a s humorem tvrdí, že jejich domek je vlastně taková suchozemská jachta. Nenajdete v něm strohost a přísnost, tak populární v jiných japonských domech.

Kvalitním materiálům sice dominuje beton, sklo a dřevo, ale interiéry jsou hravé, barevné a vybavení není nákladné. Nábytek v obývacím pokoji, v části bez střechy, tvoří obyčejná kempovací křesílka a stolky pořízené v obchodě se sportovními potřebami.

Snadno se sklidí při úklidu nebo nepřízni počasí, dají se dobře obměňovat, a navíc přináší nekonečně vděčný pocit toho, že pokaždé, když se vrátíte domů z práce, připadáte si jako na dovolené.

