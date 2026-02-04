Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie

Český architekt Jan Magasanik pracuje v dánském studiu Bjarke Ingels Group již devatenáct let a má za sebou více než 70 rozmanitých projektů ve 28 zemích světa.

Lubor Černohlávek
  17:00
Do Kodaně odešel původně na tříměsíční stáž – vyzkoušet si, jaké je dělat architekturu ve světoznámém studiu. A už tam zůstal. Architekt Jan Magasanik má Dánsko za svůj druhý domov, ve studiu Bjarke Ingels Group pracuje již 19 let a má za sebou více než 70 rozmanitých projektů ve 28 zemích světa. Poslední dobou však stále častěji létá do Česka.

Studio BIG totiž vyhrálo soutěž na novou dominantu Prahy – budovu Vltavské filharmonie. „Pokud to půjde podle plánu, je to práce na dalších deset let,“ podotýká architekt.

V roce 2006 se v Praze konala velká mezinárodní soutěž na Národní knihovnu. Do ní se se svým novým ateliérem BIG přihlásil i dánský architekt Bjarke Ingels. Vy jste v té době do BIG nastoupil. Byla pro vás soutěž na Národní knihovnu odrazovým můstkem do světa významné architektury?
Pro mě to v první řadě byl způsob, jak se vůbec dostat na zkušenou do zahraničí. Na škole architektury v Liberci nás k tomu vždy hodně nabádali. Využil jsem momentu chystané soutěže na Národní knihovnu na Letné a zaslal žádost o zaměstnání do nově vznikajícího ateliéru Bjarkeho Ingelse. Věděl jsem, že byl součástí týmu, který navrhoval knihovnu v Seattlu a že ta se knihovníkům v Čechách líbila ze všech knihoven ve světě nejvíc. Psal jsem do pár dalších kanceláří, do Británie, do Japonska nebo Francie. Ozvali se mi z Dánska – a do dvou týdnů jsem byl v Kodani. Soutěž na Národní knihovnu jsme nevyhráli, ale pro BIG to byla první velká příležitost k seznámení se s Českem a Prahou.

Cesta z Kodaně do Prahy nám trvá úplně stejně dlouho jako vlakem z Prahy do Ústí nad Labem, odkud oba s manželkou jsme.

Vstoupit do diskuse

