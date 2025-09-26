Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek mají nyní jedinečnou příležitost díky organizaci Open House Praha nahlédnout do útrob vodárenského komplexu.

Součástí vodárenského komplexu je věžový vodojem, podzemní vodojem, přečerpávací stanice a obytný dům. Všechny stavby navrhl významný český architekt Jan Kotěra. Celému areálu dominuje režné zdivo.

Vodárenská věž je vysoká 42 metrů. Spodní část tvoří cihlový kužel, který se směrem k vrcholu zužuje. Uvnitř je dvouramenné schodiště, kterým se vystoupá až do horní části tzv. hlavy. V tomto železobetonovém cylindru se nachází zelená nádrž, která pojme 400 m³ vody.

„Ze stavebního a konstrukčního hlediska je nejzajímavější hlava vodárenské věže. Na svou dobu je tato železobetonová konstrukce poměrně velmi náročná a z estetického hlediska hodnotná. Zakončená je krásně tvarovanou střechou s malou lucerničkou a solárními okénky. Věž představovala v minulosti takový maják. Dnes je dobře vidět z přivaděče k dálnici D1 (Chodovské radiále),“ vysvětluje Michal Šedivý, průvodce Open House Praha.

Celý vodárenský komplex byl postaven v letech 1906–1907 a zásoboval vodou nejen Vršovice, ale i další městské části.
Vodárenská věž v pražské Michli patří mezi nejvýznamnější technické a architektonické památky počátku 20. století v Praze.
Vodárna v Michli hrála klíčovou roli pro urbanistický rozvoj Vršovic, a proto se jí také říká Vršovická.

Čtvrť Michle byla totiž jedním z míst, odkud se v minulosti čerpala a upravovala voda pro zásobování pražských čtvrtí, včetně Vršovic. V době rychlého rozvoje měst na konci 19. a začátku 20. století byla kvalitní a spolehlivá dodávka vody zásadní pro hygienu a zdraví obyvatel. Díky dostupné vodě se mohly Vršovice rychle rozvíjet – vznikaly nové činžovní domy, průmyslové objekty i veřejné budovy.

Po roce 1948 se provoz vodárny postupně utlumoval. V 60. letech to byl záložní systém. Definitivní konec provozu přišel v 70. letech, kdy vodárna sloužila jako doplněk civilní obrany. Od roku 1958 je celý areál nemovitou kulturní památkou.

„Mezi lety 2014 a 2022 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu, při které došlo k pečlivé opravě pláště obou vodojemů, čištění cihel, opravy glazurovaných částí či restaurování vchodových dveří. Jsme rádi, že Magistrát hlavního města Prahy umožňuje návštěvy tohoto architektonického unikátu,“ říká Klára Veselá, ředitelka Open House Praha.

Adrenalinový zážitek

„Prohlídka vodárenského komplexu je určena pro odvážlivce, kteří se nebojí výšek a nevadí jim trochu adrenalinový zážitek. Vystoupáme totiž až na vrchol 42 metrů vysoké vodárenské věže, sestoupáme do podzemního vodojemu s nádhernou nepravou klenbou a ocelovými nosníky a nevynecháme ani návštěvu strojovny,“ říká Michal Šedivý.

Kolín se popral s největší ostudou. Z vodárenské věže je skvělé lákadlo

I když dnes už není historická vodárna v Michli v provozu jako hlavní zdroj vody, představuje významnou technickou památku a připomínku rozvoje infrastruktury města v průběhu industrializace.

Nedávno zrekonstruovaný historický vodárenský areál představuje jedinečný příklad industriální architektury z dílny Jana Kotěry. Díky majiteli, kterým je Vodohospodářská společnost a organizaci Open House Praha je možné areál v říjnových a listopadových termínech navštívit.

Během prohlídky se zájemci dozvědí více o jejím původním účelu, technologiích, které zásobovaly Prahu vodou, způsobu obnovy a také o jejím architektovi.

Prohlídka není vhodná pro jedince trpící závratí a děti. Je třeba počítat s fyzickou náročností výstupu i sestupu.

