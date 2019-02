Módní výstřelky a módní barvy neberte vážně, radí designér nábytku

Křeslo Phoenix obstálo v konkurenci 6 400 produktů z 54 zemí. Čím si tak velký úspěch získalo?

Nutno říci, že ocenění se uděluje výrobkům z mnoha kategorií, takže do souhrnného čísla 6 400 produktů byly zahrnuty také projekty z oblasti elektroniky, dopravních prostředků, osvětlení a dalších.

Křeslo Phoenix získalo ocenění nejspíš kvůli elegantnímu tvaru, kvalitním materiálům a „volnému sezení“, což znamená, že vás křeslo nijak neomezuje, nemá područky ani jiné tvarové překážky zamezující sednout si. Můžete se tak pohodlně usadit do tureckého sedu nebo také z boku křesla, jak vám to právě v konkrétní situaci vyhovuje.

Co vás láká na designu sedacího nábytku? Je stále co objevovat?

Neustále jsou ve vývoji nové materiály, mezi něž patří recyklované látky, ekologické PUR pěny, pružící materiály. Tyto trendy sleduji a snažím se je do svých návrhů zakomponovat. Stejně tak se vyvíjejí nároky člověka na sedací a odpočivný nábytek, což je v návrzích potřeba také zohlednit.

Baví mě samotné navrhování a následná tvorba prototypů, 3D modelování. Ještě zajímavější je ale pak sledovat, jak lidé s mými výrobky zacházejí, sedají si na ně, používají je. Z toho získávám nejvíce zkušeností.

Doporučte pár pravidel, kterých se držet při výběru sedacího nábytku…

Určitě existuje několik věcí, které si člověk musí před nákupem ujasnit. Je dobré vědět, jaké máte nároky na sezení, zdali chcete pohovku tvrdší nebo měkčí, zda vám vyhovuje polohování opěráku a další detaily. Opomenout byste také neměli nároky na úklid.

Podle toho si vyberete nábytek s vysokými či nízkými nohami, soupravu se snímatelným potahem a podobně. Doporučuji se také zaměřit na druh materiálu, protože jinak ošetřujete kůži, jinak látky.

Co se týče designu, nejlepší varianta je nechat si podle interiéru doporučit sedací soupravu, křeslo či chaise lounge (křeslo se sedadlem protaženým pro nohy ve vodorovné poloze, pozn. redakce) od odborníka v prodejně nábytku, ještě lépe pak od svého architekta či designéra interiérů.

Jaké barvy, tvary, typy, materiály a zajímavé detaily budou pro následující sezony trendy?

Určitě bude v kurzu šedá, ta je ale každý rok. Myslím si však, že do čalouněného nábytku se to zas tak moc nepromítne. Sedačku si člověk kupuje na deset i více let, proto by tyto módní výstřelky neměl brát moc vážně a opět si nechat poradit od architekta či interiérového designéra. Pokud jde o ostatní trendy, hodně se v poslední době objevují hrubé, „svetrovité“ látky a hrany či švy zvýrazněné obšitím, něco jako paspule, ale větší.

Čím se nyní zabýváte? Na jaké novinky se můžeme těšit?

Chystáme nyní pro nás zásadní věc, která se týká konferenčních stolků. Nechte se překvapit. V plánu je použití inovativních pružících prvků do sedacích souprav. Možná bude i nějaké nové křeslo.

Sedačka Brest je vyrobená s důrazem na detail, praktičnost a jednoduchý tvar. Lze ji doplnit polštáři v podobné či kontrastní barevnosti.

Ing. Michal Karafiát *1990 Český designér studoval Mendelovu univerzitu v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultu, v roce 2014 úspěšně zakončil magisterský studijní program Design nábytku. Za své projekty je často oceňován, v loňském roce roce především za křeslo Phoenix, a to cenami iF Design Award 2018 a BIG SEE Design Award 2018. V současné době pracuje jako technolog designér ve firmě EXIT 112, Böhm, čalouněný nábytek. Kromě designu ho baví hra na bicí a saxofon. Ve volném čase se věnuje cyklistice.

