Jak poznat lokalitu, kde se dobře žije? 5 věcí, které rozhodují

Ve spolupráci   11:45
Při výběru bytu lidé často řeší dispozici, cenu nebo vzhled projektu. O skutečné kvalitě života však rozhoduje hlavně lokalita, která vytváří bezpečný a pohodlný přístav pro život. Důležitá je občanská vybavenost a dostupnost služeb či zdravotnické péče, ale také doprava do zaměstnání a do školy, které ovlivňují každodenní logistiku. Čím dál tím více lidí však vyhledává také bydlení v blízkosti přírody, aby měli kam utéct před spěchem a hlukem města.

Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně | foto: Radimský mlýn

Atraktivní adresa dnes nevzniká jen podle mapy, ale podle toho, co všechno dokáže nabídnout v běžném životě. Nejen Praha, ale i menší města nabízejí dostatečný komfort i silný genius loci.

Kde se vám bude dobře žít? Pomůže jednoduchý test pěti otázek

1 Občanská vybavenost je základ. Každodenní život nesmí být složitý

Architektonické dispozice i genius loci jsou jenom špičkou ledovce v rozhodování, zda se z bytu stane domov, kde se vám bude dobře žít a kam se budete s radostí vracet. Nejde totiž jenom o to, zda je byt plně a moderně vybavený, ale zda je plně vybavené i jeho okolí. Tedy zda budete mít v dosahu vše, co potřebujete ke každodennímu fungování.

Běžný život jednotlivců, párů i rodin vyžaduje blízkost obchodu, lékárny, pošty i dalších služeb, aby člověk nemusel kvůli každé drobnosti sedat do auta. Výhodou jsou samozřejmě i restaurace a místa, kam se jít o víkendu nebo večer pobavit. Skutečný domov totiž nemá otevírací dobu od osmi do pěti.

Zejména u rodin se školou a školkou povinnými dětmi je běžná logistika často velmi náročná a každá minuta se počítá. Přitom je třeba myslet i na budoucnost, tzn. mít blízko nejenom do obchodu, ale také k lékaři nebo na nezbytné úřady. „Dobře zvolená lokalita by měla v první řadě nabízet dopravní dostupnost, bez které se dnes lidé neobejdou,“ vysvětluje Radim Grulich, realitní makléř ze společnosti Real-Treuhand Reality.

„Jeden příklad za všechny je třeba Kolín. Bydlení v Kolíně těží z dobré dostupnosti do Prahy, zázemí města i z lokalit s výrazným příběhem. Například prostor tzv. Radimského mlýna spojuje historické místo, jehož příběh sahá až do 13. století, s moderním bydlením v centru města,“ doplňuje Radim Grulich.

2 Jaké výhody přináší centrum města?

Jeden z prvních parametrů, který se u nabízených nemovitostí uvádí, je výměra podlahové plochy, ve skutečnosti však hraje mnohem větší roli vzdálenost od centra města. Lokalita blízko centra nebo s dobrou dostupností do klíčových částí města přináší velkou výhodu, protože šetří čas, který je dnes jednou z nejcennějších komodit.

Každodenní život je jednodušší, pokud máte blízko do práce, případně na vlak či autobus. Rozhoduje i pěší dostupnost, spojení veřejnou dopravou nebo možnost bezpečně se pohybovat po městě na kole. „Nové byty v Kolíně i v dalších rostoucích městech jsou zajímavé hlavně tehdy, když spojují výhody města s dobrou dostupností. Lidé pak nemusejí vybírat mezi klidným bydlením a tím, co potřebují mít po ruce. Nejlepší je místo, kde obojí funguje zároveň,“ říká dále Radim Grulich.

Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

3 Bydlení v blízkosti zeleně a vody

Kromě vzdálenosti od městské infrastruktury je třeba přihlížet i k celkové atmosféře okolí, kterou si na několik let budete spojovat s domovem. Vyberte si takové prostředí, se kterým se budete každé ráno neradi loučit, ale o to přívětivěji vás večer přivítá.

Úplně jiný je totiž život ve městě, kde hned za domem vede rušná silnice, a jiný tam, kde navazuje park nebo les. Blízkost zeleně také není jen estetická hodnota a v lokalitách s větším podílem stromů a zelených ploch bývá příjemnější mikroklima, lepší kvalita ovzduší a v horkých dnech také menší pocit přehřátí.

Své kouzlo má také bydlení u vody, která má coby harmonický přírodní prvek uklidňující účinky a pomáhá snížit stres. Kromě toho má i řadu dalších praktických výhod. „Jak už název napovídá, projekt Radimský mlýn vznikl v místě bývalého mlýna, který zde fungoval až do 19. století. Nachází se tedy přímo u řeky a nedaleko je zbudované molo pro několik plavidel, což poskytuje příležitost pro rekreační plavbu. Kolem Radimského mlýna vede cyklostezska a jen kousek odsud na Zálabské skále se nachází gotická rozhledna Práchovna. Také stačí z nábřeží zamířit přes most a jste u nedávno obnoveného Komenského parku u kapucínského kláštera,“ vypočítává Radim Grulich.

4 Bezpečí

Dobrá lokalita se pozná i podle věcí, které nejsou na první pohled tak snadno patrné. Na prvním místě je bezpečnost, a to jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory a všechny, kdo pracují dlouho do večera. Záleží nejen na tom, jakou energii má lokalita přes den, ale co vysílá večer a v noci. Radim Grulich v první řadě poukazuje na to, že je důležité „zjistit, jak místo působí přes den i po setmění, jestli jsou ulice přehledné, dobře osvětlené, upravené a přirozeně živé. Hodně napoví i to, zda lidé veřejný prostor využívají, pohybují se pěšky a tráví čas venku.“

Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

5 Otázka na závěr

Spokojenost asi nikdy nebude úplně stoprocentní a málokterá lokalita může naplnit všechna náročná měřítka. Zásadní však je, aby na miskách vah převažovaly faktory, které vám budou další život usnadňovat. Teď můžete zavřít oči a na základě všeho, co jste dosud zjistili a porovnali, se zeptejte sami sebe, zda tady chcete opravdu žít a dokážete si tu svůj život představit i za deset let.

Obsah vznikl ve spolupráci s developerským projektem Radimský mlýn v Kolíně.

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Dům v oblacích. Legendární vodojem nabízí luxusní bydlení 21 metrů nad zemí

Kde přesně obec Thorpeness a bájný Dům v oblacích leží? Na východě anglického...

Zvlněnou krajinu s remízky, malebnou vesnici a domky rybářů na nedalekém pobřeží. To všechno budete mít z výšky jednadvaceti metrů jako na dlani. Tu krásu okolo přitom nebudete sledovat z rozhledny...

16. dubna 2026

KVÍZ: Znáte rekordní stavby a kuriozity v Česku?

,

Od prvního českého mrakodrapu přes nejdelší pěší most až po největší synagogu. Vyzkoušejte si kvíz o českých architektonických rekordech, zajímavostech a stavbách, které vyčnívají nad ostatní. O...

vydáno 16. dubna 2026

Domácí paneláky nestačily. Larsen-Nielsen měl zakrýt nedostatky české výroby

V roce 1977 začala výstavba sídliště Modřany. Sídliště Na Beránku bylo...

Komunistický režim počátkem 70. let pořídil licenci na stavbu panelových domů dánské soustavy Larsen-Nielsen. Údajně jimi chtěl oživit skladbu domů, k nákupu jej však dohnala nutnost. Oproti...

15. dubna 2026

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

15. dubna 2026

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Proč vyhrávají projekty s historií? Lidé chtějí bydlet v místech s příběhem

Ve spolupráci
Vizualizace projektu Nová Pila Ostravice

Bydlení dnes lidé nevybírají jen podle dispozice, ceny nebo parkovacího místa. Čím dál víc rozhoduje také atmosféra lokality, její minulost a pocit, že člověk nekupuje byt, ale stává se součástí...

14. dubna 2026

Levitující budka a neviditelný dům. Češi vytvořili úkryty, kde vás nikdo nenajde

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech...

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech starostí, bez zbytečných vymožeností. A právě to nabízejí minimalistické domky přezdívané tiny houses. Mohou být i na...

14. dubna 2026

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

14. dubna 2026

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

13. dubna 2026

Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i...

Bydlet v Korunní ulici v Praze znamená být v centru města, kde to prostě žije. A zároveň si užívat díky orientaci oken a vyššímu podlaží tiché zázemí. Architekti, kteří dali interiéru novou podobu,...

13. dubna 2026

