Jak poznat lokalitu, kde se dobře žije? 5 věcí, které rozhodují

Atraktivní adresa dnes nevzniká jen podle mapy, ale podle toho, co všechno dokáže nabídnout v běžném životě. Nejen Praha, ale i menší města nabízejí dostatečný komfort i silný genius loci.
Kde se vám bude dobře žít? Pomůže jednoduchý test pěti otázek
Při výběru bytu se vyplatí udělat si malý praktický test. Zeptejte se sami sebe:
1 Občanská vybavenost je základ. Každodenní život nesmí být složitý
Architektonické dispozice i genius loci jsou jenom špičkou ledovce v rozhodování, zda se z bytu stane domov, kde se vám bude dobře žít a kam se budete s radostí vracet. Nejde totiž jenom o to, zda je byt plně a moderně vybavený, ale zda je plně vybavené i jeho okolí. Tedy zda budete mít v dosahu vše, co potřebujete ke každodennímu fungování.
Běžný život jednotlivců, párů i rodin vyžaduje blízkost obchodu, lékárny, pošty i dalších služeb, aby člověk nemusel kvůli každé drobnosti sedat do auta. Výhodou jsou samozřejmě i restaurace a místa, kam se jít o víkendu nebo večer pobavit. Skutečný domov totiž nemá otevírací dobu od osmi do pěti.
Zejména u rodin se školou a školkou povinnými dětmi je běžná logistika často velmi náročná a každá minuta se počítá. Přitom je třeba myslet i na budoucnost, tzn. mít blízko nejenom do obchodu, ale také k lékaři nebo na nezbytné úřady. „Dobře zvolená lokalita by měla v první řadě nabízet dopravní dostupnost, bez které se dnes lidé neobejdou,“ vysvětluje Radim Grulich, realitní makléř ze společnosti Real-Treuhand Reality.
„Jeden příklad za všechny je třeba Kolín. Bydlení v Kolíně těží z dobré dostupnosti do Prahy, zázemí města i z lokalit s výrazným příběhem. Například prostor tzv. Radimského mlýna spojuje historické místo, jehož příběh sahá až do 13. století, s moderním bydlením v centru města,“ doplňuje Radim Grulich.
2 Jaké výhody přináší centrum města?
Jeden z prvních parametrů, který se u nabízených nemovitostí uvádí, je výměra podlahové plochy, ve skutečnosti však hraje mnohem větší roli vzdálenost od centra města. Lokalita blízko centra nebo s dobrou dostupností do klíčových částí města přináší velkou výhodu, protože šetří čas, který je dnes jednou z nejcennějších komodit.
Každodenní život je jednodušší, pokud máte blízko do práce, případně na vlak či autobus. Rozhoduje i pěší dostupnost, spojení veřejnou dopravou nebo možnost bezpečně se pohybovat po městě na kole. „Nové byty v Kolíně i v dalších rostoucích městech jsou zajímavé hlavně tehdy, když spojují výhody města s dobrou dostupností. Lidé pak nemusejí vybírat mezi klidným bydlením a tím, co potřebují mít po ruce. Nejlepší je místo, kde obojí funguje zároveň,“ říká dále Radim Grulich.
3 Bydlení v blízkosti zeleně a vody
Kromě vzdálenosti od městské infrastruktury je třeba přihlížet i k celkové atmosféře okolí, kterou si na několik let budete spojovat s domovem. Vyberte si takové prostředí, se kterým se budete každé ráno neradi loučit, ale o to přívětivěji vás večer přivítá.
Úplně jiný je totiž život ve městě, kde hned za domem vede rušná silnice, a jiný tam, kde navazuje park nebo les. Blízkost zeleně také není jen estetická hodnota a v lokalitách s větším podílem stromů a zelených ploch bývá příjemnější mikroklima, lepší kvalita ovzduší a v horkých dnech také menší pocit přehřátí.
Své kouzlo má také bydlení u vody, která má coby harmonický přírodní prvek uklidňující účinky a pomáhá snížit stres. Kromě toho má i řadu dalších praktických výhod. „Jak už název napovídá, projekt Radimský mlýn vznikl v místě bývalého mlýna, který zde fungoval až do 19. století. Nachází se tedy přímo u řeky a nedaleko je zbudované molo pro několik plavidel, což poskytuje příležitost pro rekreační plavbu. Kolem Radimského mlýna vede cyklostezska a jen kousek odsud na Zálabské skále se nachází gotická rozhledna Práchovna. Také stačí z nábřeží zamířit přes most a jste u nedávno obnoveného Komenského parku u kapucínského kláštera,“ vypočítává Radim Grulich.
4 Bezpečí
Dobrá lokalita se pozná i podle věcí, které nejsou na první pohled tak snadno patrné. Na prvním místě je bezpečnost, a to jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory a všechny, kdo pracují dlouho do večera. Záleží nejen na tom, jakou energii má lokalita přes den, ale co vysílá večer a v noci. Radim Grulich v první řadě poukazuje na to, že je důležité „zjistit, jak místo působí přes den i po setmění, jestli jsou ulice přehledné, dobře osvětlené, upravené a přirozeně živé. Hodně napoví i to, zda lidé veřejný prostor využívají, pohybují se pěšky a tráví čas venku.“
5 Otázka na závěr
Spokojenost asi nikdy nebude úplně stoprocentní a málokterá lokalita může naplnit všechna náročná měřítka. Zásadní však je, aby na miskách vah převažovaly faktory, které vám budou další život usnadňovat. Teď můžete zavřít oči a na základě všeho, co jste dosud zjistili a porovnali, se zeptejte sami sebe, zda tady chcete opravdu žít a dokážete si tu svůj život představit i za deset let.
Obsah vznikl ve spolupráci s developerským projektem Radimský mlýn v Kolíně.