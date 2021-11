Jachta, která nabízí komfort jako vila, má i vlastní tělocvičnu a pláž

Sanlorenzo Loděnice Sanlorenzo vyrábí již více než 60 let motory nejvyšší kvality, což je výsledek setkání mezi řemeslným zpracováním, designem a pokročilými technologiemi, které byly provedeny na míru podle konkrétních požadavků majitele. Společnost Sanlorenzo, kterou založili v roce 1958 Gianfranco Cecchi a Giuliano Pecchia, převzal v roce 1972 Giovanni Jannetti. Ten v roce 1985 uvedl na trh první loď se skleněným trupem a poté přesunul sídlo společnosti do Ameglie (SP). V roce 2005 převzal štafetu Massimo Perotti – díky hlubokým zkušenostem získaným za více než dvacet let činnosti v tomto odvětví. Akvizicí společnost Sanlorenzo získala silný impuls k inovacím a v průběhu let úspěšně vytvořila řadu zcela nových řešení, která zásadně změnila oblast jachtingu. Zásadním krokem v tomto smyslu bylo otevření světu designu prostřednictvím spolupráce s významnými značkami, jako jsou Rodolfo Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni (od roku 2018 umělecký ředitel společnosti), Patricia Urquiola, John Pawson a Christian Liaigre.