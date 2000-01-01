Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje rezidenční komplex Villa Normanni. Moderní architektura se zde snoubí s tradicí a neuvěřitelným klidem Středomoří.
Autor: Duotono Fotografia, www.duotonofotografia.com
Staleté kmeny olivovníků se na pozemku kroutí do podoby přírodních soch a tvoří neopakovatelnou kulisu.
Autor: Cosimo Calabrese
Jednopodlažní bíle omítnutá stavba čerpá z tradiční architektury jihoitalského regionu Apulie.
Autor: Cosimo Calabrese
Komplex Villa Normanni tvoří hlavní novostavba a menší vila vzniklá konverzí původního objektu. Součástí projektu jsou solární panely a nabíječka pro elektromobily.
Autor: Duotono Fotografia, www.duotonofotografia.com
Suché zídky z místního kamene dodávají 1,7 hektaru velkému pozemku strukturu a řád.
Autor: Cosimo Calabrese
Venkovní zóně s bazénem dominuje koncept „pouštní zahrady“ s výraznými kaktusy a bílým štěrkem.
Autor: Cosimo Calabrese
Místní kaktus Opuntia ficus-indica byl zvolen pro svůj sochařský tvar, který kontrastuje s vodní hladinou.
Autor: Cosimo Calabrese
Velká skládací okna umožňují bezbariérové propojení obývacího pokoje s venkovním světem.
Autor: Cosimo Calabrese
Na pozemku kromě 140 olivovníků roste i spousta dubů, granátovníků, fíků a slivoní.
Autor: Cosimo Calabrese
Tlumený zelenošedý odstín okenních rámů odkazuje na barvu lístků okolních olivovníků.
Autor: Cosimo Calabrese
Zastíněné přechodové zóny chráněné rákosem poskytují v horkých letních dnech příjemný chládek.
Autor: Cosimo Calabrese
Zaoblené rohy budov a bílé omítky navazují na klasické stavební prvky Středomoří.
Autor: Cosimo Calabrese
Otevřené schody vedou na pochozí střechu, ze které je úchvatný výhled do krajiny.
Autor: Cosimo Calabrese
Komíny a pilíře nesou prvky tradičního tvarosloví Apulie.
Autor: Cosimo Calabrese
Minimalistickému interiéru dominují přírodní materiály jako dřevo, len, ratan a místní kámen.
Autor: Cosimo Calabrese
Podlaha z vápence Pietra Leccese plynule přechází z interiéru na venkovní terasy.
Autor: Cosimo Calabrese
Světlé tóny a čisté linie vytvářejí vzdušnou atmosféru vhodnou pro odpočinek.
Autor: Cosimo Calabrese
Kuchyňská linka je navržena tak, aby zapadla do střídmého konceptu a nepřitahovala přehnanou pozornost.
Autor: Cosimo Calabrese
Středomořský život vyžaduje celodenní pobyt venku, nechybí proto plně vybavené venkovní zázemí. Rákosový podhled vrhá jemný stín a podporuje přírodní charakter stavby.
Autor: Cosimo Calabrese
Útulné ložnice s přímým vstupem do zahrady nabízejí dokonalé soukromí.
Autor: Cosimo Calabrese
Ranní pohled přímo z postele směřuje do zeleně stoletých stromů.
Autor: Cosimo Calabrese
Každá ze tří ložnic v hlavní vile disponuje vlastní soukromou koupelnou.
Autor: Cosimo Calabrese
Lněné textilie a matné povrchy dotvářejí zklidňující atmosféru celého domu.
Autor: Cosimo Calabrese
Světlý design bez zbytečností staví do popředí venkovní světlo a klid.
Autor: Cosimo Calabrese
Kombinace moderního zařizovacího předmětu a tradičního vápencového obkladu
Autor: Cosimo Calabrese
Soukromé prostory byly navrženy s ohledem na maximální komfort ubytovaných hostů.
Autor: Cosimo Calabrese
Přírodní dřevo v kombinaci s neutrálními tóny dodává prostoru teplo.
Autor: Cosimo Calabrese
Menší objekt navazuje na architekturu tradičních kamenných domů zvaných casale.
Autor: Cosimo Calabrese
Střechu menší vily zdobí tradiční keramické objekty, které přinášejí štěstí.
Autor: Cosimo Calabrese
Samostatný apartmán má vlastní kuchyni, obývací část i osobitý styl.
Autor: Cosimo Calabrese
Původní prvky hospodářské stavby byly s citlivostí přiznány.
Autor: Cosimo Calabrese
Vlastní kryté posezení zajišťuje hostům menšího objektu plné soukromí.
Autor: Cosimo Calabrese
Komplex dokonale splývá s okolní apulskou krajinou a stromy.
Autor: Duotono Fotografia, www.duotonofotografia.com
Promyšlený koncept osvětlení podtrhuje obrysy architektury i krásu stromů.
Autor: Cosimo Calabrese
Vila má k dispozici vodu z 200 m hluboké studny.
Autor: Cosimo Calabrese
Vila byla dokončená v roce 2025.
Autor: Cosimo Calabrese
Zastavěná plocha je 206 metrů čtverečních, užitná plocha je 124 metrů čtverečních v hlavní vile a 41 metrů čtverečních u menší vily.
Autor: Cosimo Calabrese
Autorka projektu Markéta Killi vytvořila místo, které slouží jako investice i rodinné útočiště.
Autor: Cosimo Calabrese