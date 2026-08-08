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Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji

Lenka Weberová
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili... Staleté kmeny olivovníků se na pozemku kroutí do podoby přírodních soch a tvoří... Jednopodlažní bíle omítnutá stavba čerpá z tradiční architektury jihoitalského... Komplex Villa Normanni tvoří hlavní novostavba a menší vila vzniklá konverzí... Suché zídky z místního kamene dodávají 1,7 hektaru velkému pozemku strukturu a... Venkovní zóně s bazénem dominuje koncept „pouštní zahrady“ s výraznými kaktusy... Místní kaktus Opuntia ficus-indica byl zvolen pro svůj sochařský tvar, který... Velká skládací okna umožňují bezbariérové propojení obývacího pokoje s... Na pozemku kromě 140 olivovníků roste i spousta dubů, granátovníků, fíků a... Tlumený zelenošedý odstín okenních rámů odkazuje na barvu lístků okolních... Zastíněné přechodové zóny chráněné rákosem poskytují v horkých letních dnech... Zaoblené rohy budov a bílé omítky navazují na klasické stavební prvky...
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje rezidenční komplex Villa Normanni. Moderní architektura se zde snoubí s tradicí a neuvěřitelným klidem Středomoří.

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