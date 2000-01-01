náhledy
V Ligurských Alpách v Itálii stojí vesnice, která už jednou zemřela, aby znovu ožila. Kamenné zdi v obci Colletta mohou vyprávět o saracénských nájezdech, zemětřesení, vylidnění i zapomnění. Dnes vesnice dokazuje, že středověké domy mohou ukrývat moderní zázemí, aniž by ztratily svůj původní charakter.
Autor: colletta.it
Zemětřesení, které 23. února 1887 zasáhlo Ligurii, bylo jednou z nejničivějších přírodních katastrof v severozápadní Itálii. Počty mrtvých šly do stovek, poškozeny byly desítky vesnic. Jedním z těch zasažených sídel byla i obec Colletta di Castelbianco. Malebná víska, typická svými kamennými domy.
Autor: colletta.it
Nedá se říct, že by právě obec Colletta di Castelbianco byla zasažena víc, než jiné vesnice v provincii Savona. Naopak. To pevné sídlo, které vyrostlo z kamene jako obrana před saracénskými nájezdníky v 13. století, zemětřesení ustálo. Otřeseny byly spíše jistoty obyvatel.
Autor: Arbenganese, Creative Commons
Život v údolí Val Pennavaire nikdy nebyl lehký, ale za zdmi středověké vesnice alespoň bývalo vždy bezpečno. Jenže když z obce obklopené olivovými háji spolu s otřesy zmizel pocit klidu, ztratila vesnice pro své obyvatele někdejší kouzlo.
Autor: Davide Papalini, Creative Commons
Započalo tak období stěhování. Pomalý odliv, který odsával z obce Colletta di Castelbianco život, začal krátce po zemětřesení a vlastně už neustal. Pro místní už nebylo bezpečí nikde, domovy ztratily své teplo. A tak nebyl důvod tu v sevření horského údolí setrvávat.
Autor: colletta.it
Světové války proces vylidnění jen urychlily. Před koncem té druhé už v obci Colletta di Castelbianco nežil trvale nikdo, kdo by se mohl nazývat starousedlíkem. Práce, příležitosti a živobytí už čekalo na lidi ve městech, nikoliv v horách.
Autor: Arbenganese, Creative Commons
Na konci roku 1947 je už vesnice prázdná. A v roce 1950, jako již zcela vysídlená, je vyškrtnuta z registru obývaných sídel Ligurie. Netrvalo to dlouho, zdi se sesunuly, domy rozpadly a vše pohltila příroda.
Autor: colletta.it, Getty Images
Vizuálně to pořád byla malebná, ale již opuštěná kamenná vesnice připomínající sice historické a zajímavé, ale přesto mrtvé místo.
Autor: colletta.it, Getty Images
Možná vám přijde poněkud neobratné dávat do souvislosti zánik osídlení s tehdy 63 let starou přírodní katastrofou. Sami místní to ale tak popisovali. I když je zemětřesení nepřipravilo přímo o střechu nad hlavou, vzalo jim pocit domova. Jim ano. Ostatním ale ne.
Autor: colletta.it
Colletta di Castelbianco možná zmizela z map, ale ne z kolektivní paměti. Zarůstající sady olivovníků, za nimiž se proti skalním svahům tyčilo obvodové zdivo, k sobě lidi pořád přitahovalo. Klid zde vytvářel auru nevšedního místa.
Autor: colletta.it
Italové neváhali o víkendech jezdit do ligurské Albengy, odkud se dalších dvacet kilometrů klikatícími se silničkami nebo pěšky dostávali do zaniklé vesnice.
Autor: colletta.it
Turistů bylo na konci 80. let minulého století už tolik, že to podnikavci z developerské společnosti s předlouhým názvem Sivim – Società Imprenditoriale Sviluppo Iniziative Immobili – prostě nemohli nechat jen tak.
Autor: colletta.it
Začali skupovat pozemky, parcely i dochované zbytky opuštěných domů, aby se v roce 1990, kdy už jim prakticky patřila celá bývalá obec Colletta, pustili do její obnovy.
Autor: colletta.it
Nešlo přitom o nějakou nahodilou rekonstrukci, ale skutečně kompletní projekt obnovy, při kterém se 65 domům, z nichž některé už neměly ani zdi, navracela jejich původní podoba.
Autor: colletta.it
Za projektem stál architekt Giancarlo De Carlo, který navrhl celý proces obnovy s respektem k historickým materiálům a původním stavebním technikám. Nemělo tu ze stavebního hlediska vzniknout něco nového, stará ves měla navrátit zpět.
Autor: colletta.it
Proč? Do toho už promlouvali další dva odborníci: Valerio Saggini a Stefania Belloni. Ti totiž zajišťovali takzvaně „telematizační“ součást obnovy. Prvky nových technologií citlivě zasazených do starého zdiva z kamenů.
Autor: colletta.it
Co si pod tím představit? Ve staré vsi netekla z kohoutků teplá voda a svítilo se petrolejkami. O internetu pochopitelně tehdy nemohlo být ani řeči. Teď ale v „novém uspořádání“ žádná z vymožeností nechyběla.
Autor: colletta.it
Moderní telekomunikační infrastruktura, wi-fi i vysokorychlostní kabeláž, ohřev a filtrace vody, energeticky úsporné osvětlení. V roce 1995 bylo hotovo. A tím se vlastně dostáváme k odpovědi na otázku, k čemu že vlastně ta stavební činnost byla.
Autor: colletta.it
Díky tomuto projektu se Colletta stala jednou z prvních „telematických“ středověkých vesnic v Evropě. To stavební a technologické oživení posloužilo k tomu, aby se v části vesnice mohli znovu usadit lidé.
Autor: colletta.it
Lidé, kteří toužili po tom opojném klidu venkova, životě ve starých kamenných domech. Ovšem ne tak jako za starých časů, ale s veškerým novodobým pohodlím. Colletta se stala bezpečným přístavem, kde mohl zakotvit jakýkoliv digitální nomád. Anebo třeba podnikatel, kreativec.
Autor: colletta.it
Pokud pracujete „na dálku“, přes počítač, možná vás možnost zabydlet se na poklidném venkově také láká. Z domů v obci Colletta di Castelbianco dýchá středověk, horský vánek příjemně chladí a k moři to není zase tak daleko. A svou firmu odtud pohodlně můžete řídit třeba skrze videokonference.
Autor: colletta.it
Druhá polovina vesnice slouží jako hotelové zázemí, kde si ovšem nepronajímáte pokoj, ale celý dům. To, když si tu chcete jen užít romantický výlet anebo zhodnotit polohu místa jako výchozího bodu pro túry po Přímořských Alpách. Horolezci je milují.
Autor: colletta.it
Ta kombinace možností dočasného i trvalého ubytování, spojená s obnovou struktury vesnice a zachování jejích architektonických a historických kvalit vytvořila v Colletta di Castelbianco malý ráj na zemi. Ráj, který pochopitelně láká.
Autor: colletta.it
Dnes je Colletta di Castelbianco vesnicí s vlastní restaurací a barem, komunitními prostory, apartmány k prodeji či pronájmu. A přitom v žádném svém viditelném aspektu nepřipomíná tuctový hotelový resort. Přistěhovalci jsou zde vítáni.
Autor: colletta.it
Je místem, které umožňuje pohodlné teleworkingové prostředí i život v srdci přírody. Kombinace středověké architektury a moderní technologie dělá z Colletty unikátní příklad kulturní a technologické revitalizace opuštěného místa.
Autor: colletta.it
Vesnice, opuštěná v 50. letech, tak v roce 2006 znovu ožila. Tým investorů a architektů jí dal druhou šanci. A dnes nabízí atraktivní zázemí těm, kteří si mohou dovolit pracovat odkudkoliv, tedy dokud jim to připojení k internetu dovolí.
Autor: colletta.it
Kamenné domy a úzké uličky se opět otevírají do údolí. Vyhlížet z nich můžete na terasy porostlé olivovníky a třešněmi. Všechny ty „byty a domy“ jsou individuální, různých velikostí, podobné jen způsobem, jakým byly zrestaurovány.
Autor: colletta.it
Přijet a zabydlet se tu můžete přes svátek, celé prázdniny i na mnohem delší dobu. Klidně se tu můžete usadit natrvalo. Pocit domáckého klidu, který vám nabídne pobyt v této vesnici, je prý silně návykový.
Autor: Davide Papalini, Creative Commons
Colletta di Castelbianco už není izolovaným horským sídlem. Je důkazem, že ani odlehlost nemusí znamenat odloučení. Stačí k tomu pár kabelů, citlivá rekonstrukce – a lidé, kteří chtějí znovu bydlet mezi kamennými zdmi.
Autor: colletta.it