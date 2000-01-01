náhledy
Nachází se v rovinaté krajině na dohled indického Ahmadábádu, pozornost k sobě poutá svým nezvyklým kruhovým tvarem. K čemu slouží? Bude z něj centrum celé nově vznikající čtvrti rekreačních domů. Místo, kde se budou scházet lidé na dovolené. Protože i v Indii chtějí lidé občas trávit prázdniny trochu jinak.
Autor: Vinay Panjvani
Indové milují dovolenou. Ale hledají na ní jiné věci. Sluníčko a písečné pláže u nich na špici nestojí. V centru jejich zájmu je čas strávený s rodinou, komfort a kulturní zážitky.
Rekreační centrum, které vyrůstá nedaleko Ahmadábádu ve státě Gudžarát, je tedy budováno podle standardů a ideálů indických dovolených. Nabízet bude pohodlné ubytování v domech, prostor k rozmazlování, kde o komfort rodin bude dobře postaráno.
Kruhový objekt ve středu vznikajícího dovolenkového komplexu, ona nápadná stavba navržená architekty ze studia RA Design Studio, pak bude sloužit jako centrum relaxující komunity. Prostor pořádání kulturních akcí, místo k setkávání. Indický amfiteátr.
Budova, zabírající 855 metrů čtverečních, si zakládá na přístupu ze všech stran, výhledech do okolní zeleně, usnadněné orientaci a pohybu uvnitř. Má umožňovat všem uživatelům, obyvatelům i návštěvníkům zažít soukromí i otevřenost současně.
Stavba se v projektové dokumentaci jmenuje Habitat 0, protože vlastně nemá přesně definovaný program využití. Její „výplní“ budou lidé a zážitky, které spolu budou vytvářet. Schody směřující na zatravněnou pochozí střechu vytváří dynamickou atmosféru.
Samotná budova se vyznačuje dvouplášťovým designem, který kombinuje architektonickou funkčnost s estetickou přitažlivostí. Vnější plášť se skládá z oblouků, které fungují jako ochranný přístřešek proti povětrnostním vlivům.
Tyto oblouky vrhají dramatické stíny dovnitř a dodávají vnitřním prostorům hloubku a zajímavost. Vnitřní skleněný plášť nabízí průhlednost, která umožňuje přirozenému světlu zaplavit prostory. Je to místo, kam můžete jen tak zajít, abyste tam byli.
Konstrukce Habiatu 0 klade důraz na místní materiály a poctivé řemeslné zpracování. To budově umožňuje navázat materiálově na své okolí, připoutat se více k místu, vytvořit pocit určité důvěrnosti.
Bazén je umístěný v centru stavby. Střešním otvorem vede světlo do nitra objektu a současně odpar z jeho hladiny příjemně ochlazuje polootevřený interiér.
Díky těmto detailům objekt dobře zapadá do celého areálu rekreačních domů, tak i do okolní krajiny. A svým stínem, vodou a příjemným prostředím k sobě bude přirozeně přitahovat zájem komunity rekreujících se obyvatel.
Na výrazný Habitat se v okolí vizuálně napojují další prvky. Altány a místa k posezení. Rozmístěné jsou volně v zahradě. Nabízejí další příležitosti k neformálním setkáním a piknikům. Můžete tu posedět, zatímco děti zaběhnou dovnitř Habitatu 0, podívat se, co se tam děje.
V tomto nevšedním komunitním centru se nachází nezbytné hygienické zázemí a také plochy předurčené k dětským hrám, cvičením jógy a meditacím. Skrytá, ale přesto přítomná, je i kancelář správce objektu.
Habitat 0 je vzácný tím, že neříká, čím vlastně má být. Promyšlená architektura ho předurčuje jen k tomu, aby lidem uvnitř bylo dobře. Tak, jako se na dovolené sluší a patří.
V indickém podání to znamená trávit více času s rodinou, na hezkém místě a v pohodlí, se spoustou kulturních zážitků k tomu. A zdá se, že komunitní centrum Habitat 0 od architektů ze studia RA Design Studio má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby vše naplnilo.
