Architektonický unikát. Kruhová stavba se stane srdcem nové rekreační čtvrti
Měly jít k zemi, teď berou dech. Příběhy českých zámků, které vstaly z popela
Mirošovice, Kácov, ale třeba i Hošťálkovy či Slavičín. Zde stojí zámky, které osvícení majitelé či vedení obcí dokázali často zázrakem zachránit. Díky těmto zapáleným nadšencům jsou bývalé ruiny...
Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny
Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...
Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu
Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se však rád vrací zpět do útočiště svého rodného domu ve vesničce Pila na Karlovarsku.
Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem
Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...
Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku
Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...
Nachází se v rovinaté krajině na dohled indického Ahmadábádu, pozornost k sobě poutá svým nezvyklým kruhovým tvarem. K čemu slouží? Bude z něj centrum celé nově vznikající čtvrti rekreačních domů....
Mysleli na budoucnost, proto si pořídili výtah i do rodinného domu
Čtyřpodlažní rodinný dům v Praze nabízí sice nádherné výhledy, i díky svému umístění ve svahu, ale představuje také nepříjemnou možnost, že s přibývajícími lety majitelé nebudou horní podlaží...
Dům starý 200 let prošel neuvěřitelnou proměnou. Nabízí i obří knihovnu
Dům z éry loyalistů, který leží v oblasti Eastern Townships mezi Montrealem a Québecem, prošel rekonstrukcí pod vedením architektů ze studia ADHOC Architectes. I přes moderní zásah zůstal historický...
Nejprodávanější židle na světě je z Moravy, Vyrobilo se jí přes 80 milionů
Kdyby dnes nějaké automobilka vyrobila více než 80 milionů kusů od jednoho modelu auta, vládla by celému světu. Ano, židle není tak náročná jako automobil, ale i tak thonetku č. 14, nejprodávanější...
Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad
Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.
Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu
Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...
Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně
S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...
Skvěle situovaný a vkusně zařízený apartmán v komplexu Rezident Harrachov, blízko centra
Harrachov - Nový Svět, okres Jablonec nad Nisou
4 490 000 Kč
Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla
Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...
