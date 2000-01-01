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Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to tu alespoň dříve fungovalo. Anglická pevnost No Man’s Land Fort, čnící z moře v úžině Solent u Portsmouthu, není mimořádná jen svou adresou, ale i historií.
Autor: Marinas
Napoleon Bonaparte si její stavbu nezadal, to by ostatně u anglické pevniny mnoho smyslu nedávalo. Přesto by bez jeho přispění pevnost uprostřed mořské úžiny Solent nikdy nevznikla.
Autor: Marinas
Britové se tu do stavby opevnění pustili proto, aby svůj přístav Portsmouth ochránili před nájezdy a invazemi z Francie.
Autor: Profimedia.cz
Je to celé samozřejmě trochu složitější. Dobyvatelské vpády Napoleona byly jen prvním impulsem k výstavbě takových námořních pevností. Jejich stavbu schválila Královská komise až v roce 1859, kdy už hrozbu pro Velkou Británii dávno nepředstavoval Bonaparte, ale Napoleon III.
Autor: Profimedia.cz
Výstavbu řady pevností, které měly ochránit strategické přístavy Portsmouth a Plymouth, si tehdy prosadil britský premiér Lord Palmerston. A na jeho věčnou památku se jim dodnes přezdívá, ne zrovna hezky, Palmerston Follies. Palmerstonovy pošetilosti.
Autor: Profimedia.cz
Proč? Reálná hrozba z francouzské invaze pominula dřív, než se vůbec začaly stavět. Takže zastaraly ještě dříve, než vznikly.
Autor: vladi-private-islands
Tyto pevnosti, čnící z moře, stály obrovské finanční prostředky, které dost zásadně zatížily státní pokladnu. A hodí se zmínit i to, že pokročila také dělostřelecká technika.
Autor: vladi-private-islands
Byly předražené, zbytečné a zastaralé. A premiérem přesto tvrdohlavě prosazované. Proto byly „pošetilostí umíněného starce“. Téměř totálně to platí pro tuto konkrétní pevnost zvanou No Man’s Land Fort, která dnes připomíná kulisu z bondovky nebo sídlo šíleného vědce.
Autor: vladi-private-islands
Jen stavba této jediné pevnosti No Man’s Land Fort tehdy přišla královskou pokladnici na 462 500 liber. Při přepočítávání z hodnoty minulých peněz si snadno strhnete inflační kalkulačku. Dnes by ten kolos přišel na 40 milionů liber, tedy, velmi přibližně, na 1,2 miliardy korun.
Autor: vladi-private-islands
Vystavět pevnost v úžině Solent, to znamenalo nejprve vytvořit umělé základy na mořském dně. Základy mají podobu osmitunových prefabrikovaných betonových bloků vysypaných štěrkem. A na nich stojí ještě třímetrové betonové překlady. Stěny pevnosti u dna dosahují tloušťky až 18 metrů.
Autor: vladi-private-islands
V době svého vzniku šlo o jednu z nejodvážnějších vojenských staveb viktoriánské Británie. Jednu z nejodvážnějších, ale též nejdražších a patrně nejzbytečnějších. Pevnost byla součástí obranné linie proti neexistujícímu nepříteli, na místě odkud se už žádný útok neočekával.
Autor: vladi-private-islands
Po dokončení měla pevnost pojmout posádku pěti důstojníků a více než sedmdesáti mužů. Její výzbroj tvořilo 49 těžkých děl. Za pikantní zajímavost historie No Man’s Land Fort se dá považovat, že do služby sem byli zásadně vybírání neplavci. To aby nikdy nechtěli zběhnout, vzdát se nebo zbaběle utéct.
Autor: Profimedia.cz
Pravidlo o neplavcích v posádce pevnosti přečkalo první světovou válku – to se tu držela stráž proti ponorkám – i druhou světovou válku – to byly na pevnosti osazeny protiletadlové zbraně. To už ale byla sláva této Palmerstonovy pošetilosti dávno za zenitem.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
V 60. letech byl fort vojáky opuštěn a řešilo se, jak tento objekt vystavěný k nezničitelnosti, dál využít. Až o třicet let později nakonec zvítězila odvážná myšlenka, a to proměnit někdejší vojenskou základnu v luxusní hotel. Místo je to přeci v jádru bezpečné, poklidné a odlehlé, ne?
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
Často se to směšuje dohromady a plete, ale No Man’s Land Fort zažila hned dvě „hotelové etapy“. První souvisela s velkou přestavbou v 90. letech. Logisticky šlo o extrémně nákladný počin. Veškerý stavební materiál, i vybavení bylo nutné dopravovat loděmi a následně vyzvedávat pomocí jeřábů.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
Přesnou sumu, na kolik první přestavba No Man’s Land Fort na pětihvězdičkový hotel vyšla, vám nikdo nepoví. Stejně jako nenahlédnete do seznamu tehdejších hostů. Bylo to přesně to zbohatlické sídlo pro společenskou smetánku, která si připlácí za diskrétnost. Obýváno ovšem bylo spíše nárazově.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
Objekt po přestavbě nabízel dvaadvacet apartmánů, bývalé centrální nádvoří dostalo prosklenou střechu a pod ní vznikl vyhřívaný bazén. Tam, kde kdysi pochodovali vojáci, hosté odpočívali na lehátkách.
Autor: Profimedia.cz
Nechyběly dva heliporty na střeše. VIP hosté se sem z pevniny dopravovali vrtulníkem. Ti řekněme „normální“ hosté si cestou sem museli užít houpání na vlnách. Dopluli sem lodí z přístavu Gosport.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
O komfort se staraly sauny, posilovny, lázně, bary a restaurace. A též tenisový kurt na střeše. Pokoj jste si tu prý „zabookovali“ na rok dopředu, za sumu 25 tisíc liber, přibližně 700 tisíc korun, a mohli jste přijet kdykoliv.
Autor: Profimedia.cz
Tuto první etapu ukončil v roce 2004 zásah hygieniků. Při kontrole se totiž zjistilo, že zdejší vodní nádrže jsou kontaminovány bakteriemi legionella. A protože se rozšířily celým vodovodním řadem i klimatizací, chtělo to zastavit provoz a provést komplexní výměnu.
Autor: Profimedia.cz
Tehdy začaly pořádné zmatky. Původní majitel odprodal No Man’s Land Fort podnikateli z Birminghamu za 5 milionů liber. Kupující však nemohl kvůli nařízení z hygieny hotel bez rekonstrukce provozovat a ocitl se v insolvenci. Vzdát se nemovitosti ovšem nechtěl, a tak se tu na protest zabarikádoval.
Autor: Profimedia.cz
Soudní tahanice skončily vlastně až o osm let později, kdy se pevnost stala majetkem společnosti Clarenco LLP.
Autor: Profimedia.cz
Její majitel, Mike Clare, přitom lacino koupil i dvě další takové vodní tvrze, Spitbank Fort a Horse Sand Fort, takže vlastně sesbíral všechny na vodě stojící Palmerstonovy pošetilosti.
Autor: Profimedia.cz
No Man’s Land Fort se dočkala další přestavby, modernizace. Aby od května 2015 opět sloužila jako luxusní hotel. Díky své izolaci se stala vyhledávaným místem pro svatby a firemní akce. Čtyřpatrový komplex o rozloze téměř 9 200 metrů čtverečních nabízel hostům naprosté soukromí.
Autor: Profimedia.cz
Dobrý konec ovšem příběh pevnosti přestavěné na hotel nemá. Vlastně nemá zatím žádný konec. V době covidu-19 byla pevnost uzavřena a z limbu už neprocitla. V roce 2024 jí prý „impulzivně“ koupil londýnský podnikatel Edward Ward. Za čtvrtinu původní ceny. Asi další pošetilost.
Autor: Profimedia.cz
Od té doby je No Man’s Land Fort uzavřená. Nechátrá, je dál udržovaná. Ale není v provozu a její znovuotevření hotelovým hostům se zatím nechystá. A dnes je především ukázkou toho, jak lze dát historické stavbě úplně nový smysl.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons
Nikdy nemusela čelit invazi, kvůli které byla postavena, nenaplnila původní očekávání svých stavitelů. A přesto přežila bez úhony dvě světové války, poznala období chátrání i odvážnou přestavbu na hotel. No Man’s Land Fort, hotelová pevnost obklopená mořem, je zkrátka unikátní stavba.
Autor: Rob Farrow, Creative Commons