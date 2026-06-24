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Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře

Radomír Dohnal
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď.... Napoleon Bonaparte si její stavbu nezadal, to by ostatně u anglické pevniny... Britové se tu do stavby opevnění pustili proto, aby svůj přístav Portsmouth... Je to celé samozřejmě trochu složitější. Dobyvatelské vpády Napoleona byly jen... Výstavbu řady pevností, které měly ochránit strategické přístavy Portsmouth a... Proč? Reálná hrozba z francouzské invaze pominula dřív, než se vůbec začaly... Tyto pevnosti, čnící z moře, stály obrovské finanční prostředky, které dost... Byly předražené, zbytečné a zastaralé. A premiérem přesto tvrdohlavě... Jen stavba této jediné pevnosti No Man’s Land Fort tehdy přišla královskou... Vystavět pevnost v úžině Solent, to znamenalo nejprve vytvořit umělé základy na... V době svého vzniku šlo o jednu z nejodvážnějších vojenských staveb... Po dokončení měla pevnost pojmout posádku pěti důstojníků a více než sedmdesáti...
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to tu alespoň dříve fungovalo. Anglická pevnost No Man’s Land Fort, čnící z moře v úžině Solent u Portsmouthu, není mimořádná jen svou adresou, ale i historií.

24. června 2026

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Měla zastavit invazi. Místo toho vznikl z pevnosti luxusní hotel uprostřed moře

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