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24. června 2026
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24. června 2026
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Dům po prarodičích můžete zateplit či mu vyměnit okna, ale i tak bude jen těžko odpovídat současným požadavkům na bydlení. Mladá rodina v obci Stará Huť u Dobříše se tak rozhodla pro naprosto...
Místo sázky na nudnou jistotu zvolili odvahu a kreativitu. Mladí majitelé vybudovali ve svahu originální novostavbu, která zaujme netradiční střechou i odvážným interiérem. Od nepřehlédnutelných...
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...
Veronika s Radimem začínali společný život v bytovce v Praze. Kvůli dětem se však rozhodli vrátit na Vysočinu, kde Veronika vyrůstala. Dům z roku 1968 kompletně svépomocí přebudovali a přizpůsobili...
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Auto zaparkujete na parkovišti, ale k recepci vás už musí dopravit loď. Nejmovitější hosté mohli přiletět i vrtulníkem. Váš pětihvězdičkový pokoj totiž neleží na pevnině, ale uprostřed moře. Tak to...
Jiří pochází z Prahy, jeho žena z Moravy. Pro společný život si vybrali byt v novostavbě za Prahou. Byl poměrně velký, dětský pokoj měl ale jen jeden. Dokud byly děti menší, nijak to nevadilo. „Časem...
Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...
Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Pravidelně se objevuje v žebříčcích těch nejošklivějších budov. Současně ale vévodí i výčtům kreativní architektury, počítá se k zázrakům postmoderny. Říct o Edificio Mirador, že je „odvážná“, není...
Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects. Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních...
Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...
Najdeme je skoro v každé obci. Památníky obětem první či druhé světové války však mohou být i malými mistrovskými díly, když se do nich pustí velká architektonická jména.
Místo sázky na nudnou jistotu zvolili odvahu a kreativitu. Mladí majitelé vybudovali ve svahu originální novostavbu, která zaujme netradiční střechou i odvážným interiérem. Od nepřehlédnutelných...
Pionýrská, Olomouc - Nová Ulice
4 990 000 Kč
Veronika s Radimem začínali společný život v bytovce v Praze. Kvůli dětem se však rozhodli vrátit na Vysočinu, kde Veronika vyrůstala. Dům z roku 1968 kompletně svépomocí přebudovali a přizpůsobili...
Sedmadvacetiletá Nicole Wattová ze skotského města Carluke utratila v přepočtu 150 tisíc korun (5 tisíc liber) za proměnu svého domova v „Barbie dům snů“, a to včetně růžové skluzavky. Někteří místní...