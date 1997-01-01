Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty. Dodnes patří k výrazným symbolům poválečné architektury v centru metropole, a dokonce v sobě ukrývá protiatomový kryt.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze byl slavnostně otevřen 1. 6. 1958. Luxusní stavba ve stylu socialistického realismu, navržená architektem Antonínem Tenzerem, vznikla mezi lety 1954–1958, aby zaplnila proluku po bombardování za druhé světové války. Hotel tehdy nabízel 96 pokojů a byl jednou z nejdražších staveb své doby.
Autor: CTK / Nebor Leos, ČTK
Interiéry nebyly pojaty v těžkopádném socialistickém stylu, jak bychom možná očekávali. Architekt Antonín Tenzer do nich prosadil prvky modernismu a funkcionalismu inspirované předválečnou architekturou. Použity byly kvalitní materiály včetně mramoru, travertinu a barevných kovů, které byly v 50. letech velmi obtížně dostupné.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Recepce hotelu Jalta v době jeho otevření v roce 1958 byla navržená jako reprezentační prostor luxusního mezinárodního hotelu, což bylo v tehdejším Československu velmi výjimečné.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Takto vypadaly poškozené a zřícené domy na Václavském náměstí po válce v roce 1945. Namísto domu uprostřed byl postaven hotel Jalta.
Autor: CTK / , ČTK
Hotelová restaurace byla jedním z nejdůležitějších a nejreprezentativnějších prostor celého hotelu. Nešlo jen o místo stravování, ale o společenský a diplomatický prostor, který měl ukázat vysokou úroveň tehdejšího Československa.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
V této proluce po domě zničeném během druhé světové války byl postaven hotel Jalta, který zde stojí dodnes.
Autor: CTK / , ČTK
Předtím zde stával činžovní dům z 19. století, který byl ale během leteckého útoku v roce 1945 téměř zničený.
Autor: CTK / , ČTK
Lobby hotelu Jalta při jeho otevření v roce 1958 bylo navrženo jako reprezentační srdce celého hotelu – prostor, který měl okamžitě udělat dojem na zahraniční hosty a ukázat moderní tvář tehdejšího Československa. Cílem bylo, aby host už při vstupu cítil, že jde o špičkový mezinárodní hotel.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Pokoje byly na svou dobu špičkově vybavené. Televizor byl v roce 1958 mimořádná výbava, protože televize tehdy ještě nebyla běžnou součástí domácností ani hotelových pokojů.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Každý pokoj měl v době otevření vlastní koupelnu, což nebylo v té době samozřejmostí ani v zahraničí.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Konferenční místnosti v hotelu Jalta byly už od začátku jeho provozu v roce 1958 součástí projektu. Hotel nebyl navržen jen jako ubytování, ale jako reprezentační a diplomatický komplex, takže s prostorem pro jednání a společenské akce se počítalo už v původním návrhu.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Takto vypadala výzdoba ke Dnům československého a sovětského přátelství v Praze, předtím než zde vyrostl hotel Jalta.
Autor: CTK / Novak Rostislav, ČTK
Když se hotel Jalta v roce 1958 otevřel, fungoval jako reprezentační státní hotel pro zahraniční hosty, takže měl velmi široký servisní aparát, který zahrnoval i služby, které by se dnes označily jako concierge.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Toto je pohled na horní část Václavského náměstí s tramvajovou dopravou a rozestavěným hotelem Jalta.
Autor: CTK / Nebor Leos, ČTK
Hotel se honosí terasou s prestižním výhledem na budovu Národního muzea.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Chodby byly široké, klidné a měly působit důstojně. Hotel byl určen pro zahraniční diplomaty a významné hosty, takže i běžný pohyb po budově měl mít „reprezentační“ charakter.
Autor: CTK / Rublic Jiri, ČTK
Takto vypadala pobřežní promenáda ve městě Jalta na pobřeží Černého moře na Krymském poloostrově.
Autor: CTK / ullstein bild / , ČTK
V listopadu 2004 vedení hotelu představilo „novou tvář“ Jalty. Rekonstrukce zachovala historický charakter budovy, ale současně ji přizpůsobila požadavkům moderního luxusního hotelu. Hotel tehdy získal pětihvězdičkovou klasifikaci a profiloval se jako butikový hotel.
Autor: Herve Champollion / akg-images / Profimedia, Profimedia.cz
Design budovy, který je považovaný za mistrovské dílo českého architekta Antonína Tenzera z roku 1958, je národní kulturní památkou světového dědictví UNESCO.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Součástí hotelu je také unikátní protiatomový kryt z doby studené války, který byl zpřístupněn a dnes je v něm Muzeum studené války.
Autor: Bildarchiv Monheim / akg-images / Profimedia, Profimedia.cz
Se stavbou krytu se začalo v roce 1954. Hotel byl dostavěný o čtyři roky později. Součástí podzemního komplexu bylo nejen vlastní zázemí a filtrovna vzduchu, ale prostory využívala také Státní bezpečnost (StB) k odposlouchávání hostů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Odposlouchávací systém v podzemí hotelu Jalta patřil k nejpropracovanějším v tehdejším Československu. Státní bezpečnost (StB) zde provozovala sledovací centrum s krycím názvem Čajkovskij. Místo sloužilo k monitorování západních diplomatů, novinářů a byznysmenů, kteří v hotelu bydleli.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Do sledovací mašinerie byli zapojeni vybraní zaměstnanci hotelu – od recepčních přes číšníky až po pokojské. Ti pomáhali StB vytipovat zajímavé cíle a ubytovávat je do speciálně upravených pokojů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kryt byl odhalen veřejnosti až po roce 1989. Dnes je součástí expozice věnované studené válce a ukazuje návštěvníkům, jak vypadalo podzemní zázemí, které mělo v případě katastrofy fungovat jako poslední útočiště.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kryt ke svému účelu ale nebyl nikdy využit, protože k žádnému válečnému konfliktu nedošlo.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kryt vznikl v době, kdy vznikala budova hotelu. V případě válečného konfliktu se zde mělo ukrýt až 150 komunistických prominentů a nejvyšší velení Varšavské smlouvy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ochranu proti biologickým a radioaktivním aerosolům zde zajišťovalo filtrační-ventilační zařízení.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V počátcích provozu zde měla své místo také nemocnice pro generální štáb s tajným vchodem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
V podzemí se počítalo s tím, že nemocnice bude fungovat i v naprosté izolaci od okolního světa.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kryt zabral tři podzemní podlaží. Masivní betonové zdi by měly odolat případnému výbuchu nukleárních zbraní a leteckých bomb.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Bunkr byl do roku 1997 pod správou civilní ochrany a v roce 1998 byl bunkr hotelu předán do správy.
Autor: Petr Topič, MAFRA