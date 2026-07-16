|
25. března 2013
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
25. března 2013
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Na svažitém pozemku v Brdech vyrostl dům, který boří mýty o tom, že dřevostavba musí být rustikální srub, nebo nudný sendvičový domek. Zásluhu na tom má majitelka Olga i špičková finská technologie.
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Na hřbitovy se chodí vzpomínat na mrtvé. Na Cementerio del Norte v Manile se ale mezi hrobkami vaří obědy, perou košile, opravují motorky a děti si hrají na schovávanou. Největší filipínský hřbitov...
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Dánská osada Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, vypadá, jako kdyby v ní přistálo UFO. Díky svému unikátnímu uspořádání se stala jedním z nejfotografovanějších míst v...
TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce...
Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...
Módní návrhářka Alena Wilson žije v prostorném domě v Hostivici. Její zahrada přímo navazuje na les, díky čemuž je se svým psem hned v přírodě. Dům působí dokonale promyšleně, ale cesta k němu byla...
Vytvořit v bývalé továrně na navigační přístroje v Modřanech byt, který si sice zachová svůj industriální charakter, ale zároveň nabízí útulné bydlení, není vůbec jednoduché. Architekti Vít Brus a...
Řendějov, okres Kutná Hora
2 100 000 Kč
V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.
Máme chatu v zahrádkářské kolonii, soused si namontoval záměrně hlasité zařízení na plašení metr od našeho plotu. Nemá co ani koho plašit. Není důvod. Zařízení vydává zvuky od houkání vlaku až po...