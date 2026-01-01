Adam Vodička přišel s nápadem vytvořit originální koncept ubytovacího zařízení v roce 2019. Tehdy otevřel v hotelu Anybody první pokoj, ve kterém mají hlavní roli hrát jeho hosté.
„Moje terapeutické vzdělání mě silně ovlivnilo. Hosté mají svůj vztah ve svých rukách a tady na něm mohou pracovat, zde je vhodné hřiště,“ říká brněnský vizionář na úvod. „Lidé spolu mohou pasivně sledovat televizi nebo zajít do kina. Já jsem měl představu, že tady se lidé odpojí od sítí, stráví spolu aktivně čas a ještě se o sobě dozví něco nového.“
Adam Vodička vymyslel se svým týmem koncept za běhu. Prvním nápadem bylo vytvořit hotel s tématickými pokoji inspirovanými známými filmy. Zlom ale přišel, když si uvědomil, že chce hostům navíc nabídnout něco, co by změnilo jejich mentální nastavení. „To je prvek hry a rolí. Lidé sem přijíždějí nejen díky pěknému pokoji, ale i proto, co s nimi pokoj udělá,“ popisuje Adam svůj životní projekt. Pobyt v hotelu je podle něj oživujícím prvkem a výživou pro vztah.
Podílelo se i Divadlo Husa na provázku
Hotel je umístění v bývalém paláci opata žďárského kláštera na Zelném trhu v srdci Brna. Budova oplývá bohatou historií. Ve své době zde dokonce bývala první československá továrna na hudební nástroje rodiny Lídlů, kam docházel například Leoš Janáček.
Pokojů je v hotelu deset a každý má svůj vlastní originální název a příběh. S tvorbou celého konceptu pomáhal Vodičkovi umělecký tým, který si údajně nemohl vybrat lépe.
„Oslovil jsem profesionály z Divadla Husa na provázku, které se nachází hned vedle hotelu. Spolupracoval jsem s Martinem Ondrušem, který je divadelní scénograf. Na vizuální stránce jsme začali pracovat s architektem, ale ten se tam ve finále tolik nepropsal. Hlavní práce byla nakonec na scénografovi,“ popisuje Vodička.
Příběhy k jednotlivým pokojům napsal scénárista Jan Smutný, který je mimo jiné ověnčený úspěchy z filmového festivalu Sundance v americkém Utahu. Pokoje jsou inspirované filmy, ale samotné příběhy jsou pokojům vytvořené na míru.
„Chtěli jsme, aby příběh každého pokoje držel pohromadě a dokázal lidi dovést k určitým emocím. Scénáře příběhů jsme proto ladili s herci z divadla pod taktovkou geniálního rozhlasového a divadelního režiséra Lukáše Kopeckého. Na interakcích jsem pracovali s expertkou na tvorbu her a herních principů Evou Možnou. Mimochodem je to směr, který nabírá na síle a využívají ho třeba i firmy jako je Škoda nebo Lego. Dialogy namlouvali herci Národního divadla. Expozice je pro lidi velmi silná emoční linka a jakmile slyší v audiosystému mluvit herce, jednoduše se na příběh napojí,“ vysvětluje.
Pouta i klekátko směrem ke katedrále
V hotelu jsou dva pokoje, které jsou podle Adama trochu víc na tělo. Jde o pokoje s názvy „Nasaď mi pouta“ a „Skrytý půvab hříchu“. Druhý jmenovaný je inspirovaný filmem Kráska dne od režiséra Luise Buñuela. Hrdinka je v něm přes noc dokonalou manželkou. Přes den se ale stává lehkou děvou. Adam vysvětluje, že v tomto pokoji proto nabízí kontakt s tabu.
„Hosté přicházejí do pokoje, který na první pohled vypadá úplně normálně. Jsou tam luxusní kusy nábytku z osmnáctého století ve stylu pětihvězdičkového hotelu. Postupně v něm ale host nachází různé podivné věci. Zlatým hřebem je pak klekátko, které vede k oknu s výhledem na katedrálu. Účelem pokoje je projít si s partnerem tabu, ale způsobem, který je bezpečný,“ popisuje Vodička. Dodává, že zároveň je velmi opatrný v tom, co hostům nabízí. „Vždy nabízíme páru jen pozitivní věci. To poslední, co bychom chtěli, je způsobit jim nějakou újmu,“ dodává.
Silný příběh se pojí také s pokojem inspirovaným snímkem Tango v Paříži. Film je o dvou cizincích, kteří se poprvé setkávají. Hosté v pokoji zažívají pocit, že se vidí poprvé. Současně jsou jim kladené otázky,které si asi nikdy nepoložili. Podle Vodičky jde o zajímavé vytržení ze stereotypu a možnost se lépe poznat.
Ostatním pokojům se vymyká desátý pokoj s názvem Čtyři tváře Říma.„Měli jsme jasnou představu devíti pokojů, ale ten desátý byl opravdu těžký. Chtěl jsem, aby každý pokoj byl jiný. V desátém pokoji jsme proto udělali věc, která nikde jinde není a to, že lidé změní během večera čtyřikrát svou roli. Jeden z páru mění role a v rámci jejich hraní o druhého pečuje. Péče je totiž to nejkrásnější, co můžete ve vztahu zažít,“ poodkrývá Vodička tajemství posledního pokoje.
Hotel je určený pro všechny věkové kategorie. Sexuální dobrodružství by nemělo odrazovat. „Jedna z rovin vztahu je o fyzičnu, takže sex je samozřejmě součástí. Myslím, že paradoxně hodně lidí přijíždí s tím, že je to lechtivý hotel. Když ale vstoupí, zjistí, že je to mnohem víc. Je to váš pobyt a ten si můžete zařídit podle sebe,“ říká majitel.
Okna jsou tady zbytečná
V hotelu je kromě originality kladený důraz také na pohodlí. Základem všech pokojů je velká pohodlná postel.
„Ještě před otevřením jsme si dělali průzkum, jestli existuje něco jako skvělá postel. Zjistili jsme, že jedinou věcí, která má smysl, je její velikost. Pokud dostanete dostatečně velkou postel, tak je to první krok k tomu, abyste si dobře odpočinuli. Důležité je také osvětlení, kterého se ujal specialista. Dalo nám práci sehnat ideální odstín. Nakonec vše vyřešilo vylepšené osvětlení na míru,“ popisuje Adam, na co při zařizování kladl důraz. Na pokoji si lze vybrat z několika desítek různých módů osvětlení stejně jako z několika možných playlistů.
Okna pokojů zakrývají rolety. Například s kresbou obrovské bílé velryby. Přestože je z oken i výhled přímo na Zelný trh se stromkem a vánočními stánky, rolety často hosté nechávají celou dobu zatažené. „Výhled většina hostů nepotřebuje. Hotel je sice na skvělém místě, ale rozhodně to tady není o výhledu,“ usmívá se Vodička.
Hotel je jedinečný také tím, že během celého pobytu nepotkáte ani jednoho zaměstnance. Rezervace se dělají výhradně přes rezervační systém na webu hotelu. Host navíc může své rozhodnutí s výběrem pokoje konzultovat s Lovebotem. V případě potřeby je Vodička se svým týmem hostům k dispozici dvacet čtyři hodin denně na telefonu.
„Mám radost z toho, že se s lidmi spojím aspoň po telefonu. Je krásné si s hosty povídat a vytušit, který pokoj by pro ně byl ideální. Rezervace je u nás prvním krokem k tomu, dát hostovi část autorství. Ať už si zarezervujete jakýkoliv pokoj, tak neuděláte chybu. Pokoje jsme na první dobrou pojmenovali tak, aby hosté už tušili, co si pod názvem představit. Pokoj „Nasaď si pouta“ si například nejspíš nezarezervuje host, který nemá otevřenou sexualitu,“ vysvětluje.
Většina hostů přijíždí podle Adama na jednu noc, výjimkou jsou noci dvě. Příběh si člověk užije během jednoho večera a potom je dobré dát si pauzu. „Náš největší nepřítel je nuda a stereotyp a takhle jim nedáte šanci,“ uzavírá majitel.