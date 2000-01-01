Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes představují jedinečnou formu lidové architektury. Staveb, které jsou ve své jednoduchosti vlastně soběstačné.
Autor: Mark Percy, Creative Commons
První zmínku o těchto podivuhodných obydlích zaznamenal anglický kronikář vlastně nevědomky, když roku 1617 k soupisce událostí zapsal: Dne 8. června zemřela Margareta, co žila v liščí noře. Tou liščí norou měl na mysli zemní obydlí, dnes označované jako Nanny´s Rock.
Autor: Mat Fascione, Creative Commons
Jisté je, že domovy zbudované v pískovcových skaliscích na Kinver Edge ve Staffordshire byly obývány už mnohem dříve. A zmínce o liščí noře navzdory šlo o velmi čistá a dobře zařízená obydlí. Za nějaké nuzné domy venkovské chudiny se určitě počítat nedala.
Autor: Richard Law, Creative Commons
Ani jejich obyvatelé nebyli nějakými chudáky ze zapadákova. Mladí nádeničili na okolních farmách, ženy sloužily jako pradleny, služebné a švadleny. A muži? Ti byli zaměstnáni po celém okolí měst Stourbridge a Kidderminster. V železárnách, sklárnách a později i u říční lodní přepravy.
Autor: Jeff, Creative Commons
Významným milníkem, zvyšujícím i kvalitu života na Kinver Edge, bylo zprovoznění „lehké“ železniční dráhy (elektrické tramvaje) z městečka Kinver do obce Amblecote. Obyvatelé ze skal, kteří měli zastávku na dohled bydlení, se mohli ještě lépe zapojit do okolního světa a těžit z širší nabídky zaměstnání.
Autor: Roger Kidd, Creative Commons
S železniční dráhou se „Domy troglodytů“, jak byla nehezky skalní obydlí nazývána, staly velkou senzací. Na víkendových procházkách sem mířili výletníci z města; malebně vypadající domky se zahrádkami včetně jejich obyvatel zachycovali na plátnech malíři.
Autor: Profimedia.cz
Pro zbytek Británie se stali jakýmsi živým skanzenem, kuriozitou. Na cestovním ruchu ale místní netratili. Pár pencemi z každé prohlídky a prodejem občerstvení hladovým měšťanům si slušně přivydělávali.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
V roce 1861 žilo ve skalních obydlích na Kinver Edge dohromady jedenáct rodin. Každá obývala dvě místnosti samostatné domácnosti, z nichž byly některé propojené společným sklepením. Domy byly rozvrstveny ve třech úrovních nad sebou, reliéfem fasád kopírovaly průběh skaliska.
Autor: P L Chadwick, Creative Commons
Většina domů měla jen dvě místnosti: jednu obytnou a jednu ložnici, za kterou se ještě vzadu nacházela komora, spíž. Každá obývaná místnost měla krb vytesaný přímo do skály. Šikmý komínový průduch odváděl kouř po vnější stěně až nad skalní masiv. Zakouřeno uvnitř nebylo.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Návštěvníci prý bývali trochu zklamaní z toho, že lidé z Kinver Edge žijí docela spořádaně, v čistých a upravených domovech. Těšili se na „pralidi“ a „primitivy“, kteří v jeskyních hodují na kostech uvolené zvěře. Místo toho děti domácích psaly za stolem úkoly, zatímco na plotně bublaly hrnce s večeří.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Možná i trochu záviděli. V kontrastu s průmyslovými městy Anglie, kde pro dým z fabrik nešlo vidět na druhou stranu ulice; kde dělníci žili namačkáni v natěsnaných koloniích cihlových baráků, byla tohle vlastně pohoda. Čerstvý vzduch, zahrádka před okny a příroda všude kolem.
Autor: Mat Fascione, Creative Commons
Přiznaným kladem skalních obydlí na Kinver Edge bylo i to, že mohla – aspoň teoreticky – růst a přizpůsobovat se požadavkům svých obyvatel. Opracovávat měkký pískovec nebylo složité, ani rozšiřování obydlí. V zimě bylo uvnitř teplo, v létě příjemný chlad.
Autor: Profimedia.cz
Některé rodiny z Kinver Edge dokonce v letní sezóně brali „na byt“ měšťáky, kteří si chtěli od všeho toho shonu odpočinout. I v pozdějších letech v těchto skalních obydlích chyběla tekoucí voda, elektřina. Ale nikomu to nevadilo.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Právě s tím „sezónním pobytem měšťáků“ úzce souvisí jedna legenda. Ne úplně nepodložená. V pozůstalosti Johna Ronalda Reuela Tolkiena je dochován rukopis z roku 1930, který začíná slovy: „V jedné noře pod zemí žil hobit…“
Autor: Roger D Kidd, Creative Commons
A můžeme pokračovat dál: „Dveře vedly do chodby ve tvaru tunelu: velmi pohodlného tunelu bez kouře, s obloženými stěnami a podlahami vydlážděnými a pokrytými koberci, vybaveného leštěnými židlemi a spoustou věšáků.“
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Odkud bral geniální spisovatel inspiraci pro podzemní domovy hobitů?
Autor: Roger Kidd, Creative Commons
Řekněme, že celé své mládí prakticky strávil v Birminghamu, necelých pětadvacet kilometrů od Kinver Edge. Pobyt ve městě nesnášel a miloval venkov. Dával přednost procházkám, toulání. A skalní domy tehdy byly oblíbeným cílem turistů. Tedy nejspíš i jeho cílem.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli Tolkien nikdy neprozradil konkrétní místa, která ho inspirovala, přiznal, že mnohá z nich vycházela z jeho zkušeností z anglických Midlands, kde v mládí žil a jimiž se toulal. Kinver Edge není vůbec svou realitou daleký tomu, co později popsal jako hobití noru.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Interiéry byly vybaveny nábytkem, kamny, okny a dveřmi vytesanými do pískovce nebo zabudovanými do něj. Na podlaze byly dlaždice, v obývacím pokoji byl koberec. Stěny byly z pískovce, ale omítnuté.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Skalní domy se vyznačují místnostmi různých velikostí. Většinou podle toho, kolik pískovce bylo možné bezpečně odtěžit. Často to ale umožnilo vznik větších místnosti s vyššími stropy, než bylo standardem v městských domech.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Voda se získávala z nedalekých studní, část byla jímána do v pískovci vysekaných nádržích. Kanalizace sem sice nedorazila, ale chodilo se na suché záchody pod skalami. Později byly některé skalní domy připojeny k plynu, ale elektřina sem nebyla nikdy zavedena.
Autor: Profimedia.cz
Jedna z posledních obyvatelek Kinver Edge, s nápadně česky znějícím jménem Rose Novak, v roce 1956 vzpomínala: Na zahradě jsme pěstovali všechno možné. Sázeli jsme ovocné stromy, jabloně, švestky a hrušně. Pěstovali jsme nejrůznější druhy zeleniny, prostě všechno. Byli jsme soběstační.
Autor: Jeff, Creative Commons
Paní Novak byla opravdu jedna z posledních. V roce 1930 totiž došlo ke zrušení železniční trati, a většina stálých obyvatel se odstěhovala. Pár zbývajících starousedlíků tu už dožilo, ale od roku 1960 už nebyl Kinver Edge obývaný.
Autor: Profimedia.cz
Naštěstí si jeho nevšední krásy všimli místní ochranáři z organizace National Trust, která v Británii spravuje historické objekty a chráněná území. Místo odkoupili a chrání jej a udržují dodnes. Regionální pamětihodnost je přístupná veřejnosti. Za návštěvu určitě stojí.
Autor: Michael Garlick, Creative Commons
Už proto, že skalní domy názorným příkladem zpochybňují konvenční smýšlení o tom, že spokojeně se dá žít jen ve městě. Zatímco se Británie dusila kouřem průmyslové revoluce, tady se dožívali lidé vyššího věku, a to zdraví a soběstační. Trochu jako v Hobitíně: v klidu, bezpečí, daleko od světa.
Autor: David Martin, Creative Commons