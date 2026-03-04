Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Radomír Dohnal
Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes představují jedinečnou formu lidové architektury. Staveb, které jsou ve své jednoduchosti vlastně soběstačné.
Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge... První zmínku o těchto podivuhodných obydlích zaznamenal anglický kronikář... Jisté je, že domovy zbudované v pískovcových skaliscích na Kinver Edge ve... Ani jejich obyvatelé nebyli nějakými chudáky ze zapadákova. Mladí nádeničili na... Významným milníkem, zvyšujícím i kvalitu života na Kinver Edge, bylo... S železniční dráhou se „Domy troglodytů“, jak byla nehezky skalní obydlí... Pro zbytek Británie se stali jakýmsi živým skanzenem, kuriozitou. Na cestovním... V roce 1861 žilo ve skalních obydlích na Kinver Edge dohromady jedenáct rodin.... Většina domů měla jen dvě místnosti: jednu obytnou a jednu ložnici, za kterou... Návštěvníci prý bývali trochu zklamaní z toho, že lidé z Kinver Edge žijí... Možná i trochu záviděli. V kontrastu s průmyslovými městy Anglie, kde pro dým z... Přiznaným kladem skalních obydlí na Kinver Edge bylo i to, že mohla – aspoň...

