„Majitel, který je špičkou v gastronomii, měl vysoké nároky na design a kvalitu materiálů. Spolupráce probíhala velice dobře, tak jako v minulosti. Realizace tohoto horského apartmánu totiž není naší první spoluprací, říká architekt Kryštof Blažek.
Apartmán měl původně dispozici 2+kk, ale na přání rodiny je předělaný na otevřené 1+kk. Obytná plocha je 46,1 metru čtverečního, terasa nabízí 11 metrů čtverečních. Stavba, která je obklopena přírodou, se nachází hned pod svahy lyžařského centra přímo na hlavní obchodní třídě.
Interiér architekti ladili do přírodních zemitých, spíš tmavších útulných tónů. Nábytek, který navrhlo studio Minio, je vyrobený na míru. Volba padla na nadčasový odstín amerického ořechu. Kuchyňská pracovní deska je z nazelenalé žuly. Interiér pěkně doplňuje výmalba v hřejivé šedé barvě.
Apartmán není zbytečně veliký, proto zde architekti chytře využili každý centimetr. Manželská postel má v sobě schované zásuvky, naproti kuchyni je komoda s kávovarem, ve kterém je složená skládací postel, pod okny je nízký regál s úložným prostorem a vedle kuchyně je pod oválným zrcadlem instalovaný nástěnný příborník ve stejném provedení jako samotná kuchyňská linka.
Vše má své místo. Uprostřed apartmánu stojí minimalistický krb. Dřevěné obklady stěn doplňují lesklá nástěnná svítidla ve tvaru koule, obytnou část osvětlují dvě stojací lampy. Nad centrálním kulatým jídelním stolem jsou dominantní tři velká závěsná lesklá svítidla a skrz velké prosklené průčelí na terasu se naskýtá překrásný výhled na vrcholky harrachovských lesů.
Rodina si české hory velmi oblíbila. Když netráví čas v tepla na jihu Evropy, pravidelně a s chutí navštěvují hory v zimě i létě.
Studio Minio, vedené tvůrčí dvojicí Kryštofem Blažkem a Kristýnou Bělohradskou, se specializuje na propojování funkčních dispozic s výraznou estetikou. Jejich doménou jsou nejen komplexní návrhy komerčních a rezidenčních prostor, ale především autorský atypický nábytek, který dává každému projektu unikátní charakter. Navrhování krásných interiérů oba autory upřímně baví!