náhledy
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení mladého páru od podlahy po střechu.
Autor: Leighton James
Najdeme ho na St Paul’s Road v Canonbury. Tedy v té části Londýna, na kterou se vztahuje velmi přísná památková ochrana. Dům, zvaný Islington House, má ale štěstí. Sám o sobě přímo není památkově chráněným domem.
Autor: Leighton James
Vystavěn byl totiž relativně nedávno, v poválečných letech. Jako jeden z devíti domů v sousedství, vybudovaných coby náhrada za obydlí, která byla zničena při bombardování. A protože je „nový“, přísná pravidla památkové péče se na něj nevztahují.
Autor: Leighton James
Ta skutečnost hodnotu Islington House v rámci londýnské zástavby dost zvyšuje. I když zvenčí navazuje na georgiánskou zástavbu a jedny z nejhezčích uliček Londýna, uvnitř svých zdí si může dovolit být moderním bydlením.
Autor: Leighton James
Při přestavbě to hrálo zásadní roli. Mladý pár, který si tuhle nemovitost pořídil, si totiž přál současné a otevřenější bydlení. Takové by se z historického a památkově chráněného domu vydobývalo jen dost těžko. Tady to ale šlo.
Autor: Leighton James
Architekti se k celému projektu dostali vlastně už ve fázi hledání domu: studio Hamish Vincent Design pomáhalo klientům najít nemovitost, která by jejich představám odpovídala. A protože si s nimi rozuměli, pokračovali dál i při zpracování celého projektu přestavby.
Autor: Leighton James
Co bylo dané? Že zvenčí to musí vypadat stylově, aby to nenarušovalo charakter čtvrti. Svou fasádou tak Islington House zůstává georgiánským domem. Splněno, odškrtáváme si. Zevnitř se ovšem radikálně proměnil.
Autor: Leighton James
Z výměry užitné plochy třiaosmdesát metrů čtverečních nezůstalo netknuté nic. V přízemí se zásadně proměnil obytný prostor. Přestavba dala vzniknout nové kuchyni, spojené s jídelnou a obývacím pokojem. A do patra teď vede nové konzolové schodiště.
Autor: Leighton James
Hlavním požadavkem bylo zvětšit obytný prostor v přízemí a spojit kuchyň, jídelnu a obývací část do jednoho celku. Přibyla také nová toaleta a celý půdorys se přizpůsobil způsobu života, v němž se vaření, stolování, odpočinek i setkávání odehrávají v propojeném prostoru.
Autor: Leighton James
Největší zásah se odehrál hned za vstupními dveřmi. Architekti přemístili schodiště a místo původně stísněného a tmavého nástupu vytvořili velkorysý prostor přes několik podlaží, do něhož přichází mnohem více denního světla.
Autor: Leighton James
Nové schodiště není jen spojnicí mezi patry, ale doslova páteří celého domu. Jeho široká, plynule se stáčející konstrukce stoupá kolem třípodlažní dutiny a díky konzolovému řešení zůstává prostor pod ní volný.
Autor: Leighton James
Zásah do schodiště měl i velmi praktický důvod: změna jeho polohy pomohla získat lepší výšky stropů v jednotlivých podlažích. Architekti proto upravovali a místy snižovali úrovně podlah od přízemí vzhůru, přičemž se jim podařilo zachovat původní linii střechy.
Autor: Leighton James
Islington House sice nebyl a pořád není nafukovací, ale práce architektů – pomáhali jim i experti z ateliéru Architecture for London – skoro dokládá opak. Nebylo to o metrech čtverečních, ale o tom, jak se s přestavbou vyzískaným prostorem dál pracuje.
Autor: Leighton James
Přestavba tak nebyla pouze otázkou odstranění příček a přidání metrů čtverečních. Změna výškových úrovní umožnila vměstnat do domu „více funkcí“, aniž by bylo nutné dům navenek výrazně zvětšovat nebo dokonce měnit jeho charakter v ulici.
Autor: Leighton James
V zadní části domu vznikla nová přístavba, která rozšiřuje společný obytný prostor směrem do zahrady. Kuchyň a jídelna díky ní získaly více místa a také přirozeného světla; nad částí přístavby je navíc světlík, takže interiér není odkázán pouze na světlo z fasády.
Autor: Leighton James
Spojení domu se zahradou zprostředkovává výrazný oblouk, který odkazuje na původní georgiánskou architekturu, ale zároveň funguje jako současný prostorový prvek.
Autor: Leighton James
Přiznané cihlové zdivo v zadní části připomíná, že ne každá přístavba musí historický dům kopírovat. Ale že může něčím novým dům rozvíjet.
Autor: Leighton James
Na prvním patře se kolem nového schodiště podařilo uspořádat hlavní ložnici s vlastní koupelnou. Ta využívá zakřivení schodiště, a do úzkého prostoru vsazuje sprchu s domácí parní lázní. Takže když majitele domu den strávený v Londýně utahá, tady mohou relaxovat.
Autor: Leighton James
Naproti hlavní ložnici vznikla místnost, která může podle potřeby sloužit jako druhá ložnice, anebo jako domácí pracovna. Dům tak není kompletně celý navržen pro jediný pevně daný scénář, ale trochu počítá s tím, že se způsob využívání místností v průběhu času může měnit.
Autor: Leighton James
Součástí proměny je také druhá pracovna v původním podkrovním prostoru, která může být rovněž přepracována na ložnici nebo třeba dětský pokoj. Varianta, že by se v Islington House mohly objevit kromě mladého páru i děti, tak nějak klepe na dveře.
Autor: Leighton James
Nově řešená dispozice zároveň ukazuje, že otevřený půdorys nemusí nutně znamenat jednolitou místnost bez hranic nebo hierarchie. Společné prostory jsou sice propojené, ale schodiště, oblouky, změny výšky a různé úrovně vytvářejí různé prostorové situace.
Autor: Leighton James
Architekti se při práci záměrně drželi materiálů, které působí přirozeně a jsou příjemné pro každodenní všední život. V celém domě najdeme vápenné omítky, kámen, mramor, dřevo a cihly. Nic extrémního nebo nějak luxusně přehnaného.
Autor: Leighton James
Důležitou roli má především dřevo, z něhož jsou například stupně nového schodiště. Pochází z douglasky. Přirozená kresba dřeva a minerální charakter kamene vytvářejí prostředí, které má být podle záměru autorů návrhu klidné, hmatově příjemné a dlouhodobě obyvatelné.
Autor: Leighton James
Způsob bydlení se díky přestavbě výrazně proměnil, a přesto dům z ulice nepůsobí jako novostavba. Je to dům, kde poté, co projedete dveřmi, necháte Londýn za sebou. A kolem vás už je jen domov.
Autor: Leighton James