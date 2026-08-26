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Nafoukli polovinu dvojdomku ve Šternberku. Sousedy neprovokuje, ale inspiruje
Dvojdomky jsou tak trochu jako siamská dvojčata: co se stane, když se jedna polovina výrazně rozroste? Přístavba bývá u tohoto typu staveb oříšek. Architekt Pavel Martinka se však s těžkým úkolem ve...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení...
Proměna staré půdy vyrazí dech. Architekti ji proměnili v snovou čítárnu
Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili zanedbanou půdu o ploše 72,5 m² v osobité útočiště. Z nevyužitého skladu vznikl intimní prostor pro čtení a odpočinek s...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů
Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...
Bydlení v drsné divočině má přísná pravidla. Tento srub ukazuje, jak na to
Vypadá jako balvan, který se kutálel po svahu a zastavil se na stráni. Ve skutečnosti je Black Bear House velmi promyšleným domem, adaptovaným pro drsný život v horách Colorada. To, že je kompaktní,...
Velká stavba v malém městě: nová knihovna v Turnově připomíná skalní soutěsky
Architekti ze studia A69 mají k Turnovu a jeho okolí osobní vztah. Novou městskou knihovnu tak pro město navrhli jako hold Českému ráji. Evokuje skalní soutěsku i Klokočské průchody.
Měli velký sen, pak zasáhl osud. Chatu v severské divočině si vzít nenechali
Kdo nikdy neměl sen, tomu se žádný nevyplnil. Mladý pár z kanadského Ontaria se jednoho takového společného plánu držel celý život. Ale když se přiblížili jeho naplnění, zasáhla tragédie. Sen o...
Pivo, řev a beznaděj. Večírky ve vnitrobloku nás mučí, co máme dělat?
Bydlíme v činžovním domě. Sousedé se naučili každý večer trávit čas na společné předzahrádce ve vnitrobloku. Když je pěkně, sednou si tam s cigaretou a jídlem a alkoholem a hodiny si povídají, smějí...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Zapomeňte na nudné chodby. Do pokoje v tomto hotelu musíte po lanovém mostě
Jasně, mohl tu vzniknout klasický hotel nebo pár nudných chatek s chodníkem. O nic takového však v mexickém údolí Valle de Guadalupe nestáli. Ubytování zasadili přímo do vinice a jednotlivé „pokoje“...