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Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu

Radomír Dohnal
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům.... Najdeme ho na St Paul’s Road v Canonbury. Tedy v té části Londýna, na kterou se... Vystavěn byl totiž relativně nedávno, v poválečných letech. Jako jeden z devíti... Ta skutečnost hodnotu Islington House v rámci londýnské zástavby dost zvyšuje.... Při přestavbě to hrálo zásadní roli. Mladý pár, který si tuhle nemovitost... Architekti se k celému projektu dostali vlastně už ve fázi hledání domu: studio... Co bylo dané? Že zvenčí to musí vypadat stylově, aby to nenarušovalo charakter... Z výměry užitné plochy třiaosmdesát metrů čtverečních nezůstalo netknuté nic. V... Hlavním požadavkem bylo zvětšit obytný prostor v přízemí a spojit kuchyň,... Největší zásah se odehrál hned za vstupními dveřmi. Architekti přemístili... Nové schodiště není jen spojnicí mezi patry, ale doslova páteří celého domu.... Zásah do schodiště měl i velmi praktický důvod: změna jeho polohy pomohla...
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení mladého páru od podlahy po střechu.

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Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu

Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům....

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