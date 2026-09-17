Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Geniální odpověď na drahé bydlení. Místo obřích metrů vsadili na úplně jinou věc

Radomír Dohnal
Fotočlánek
Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a... Doma dobře, ale venku lépe. Tak pro mladou rodinu ze španělského Cornell&#224;... Ta nelehká zkušenost oba partnery poznamenala. Takže když se pak začali... Pro architekty, Llorençe Vallriberu a Aleix Gil Norayovou, z toho přání klientů... Návrh postavili na poměrně neobvyklé úvaze: pokud tedy mladá rodina nepotřebuje... Tím nejdůležitějším tahem architektů bylo posunout vlastní dům dozadu, od... Uliční fronta funguje jako jakási přední clona, zatímco skutečný obytný objem... Uliční fasáda proto není klasickým průčelím obytného domu. Fasáda funguje spíš... Architekti tomu říkají porche-invernadero, tedy něco mezi verandou, zimní... Rodina zde může zaparkovat a připravit obytný vůz, ale stejně dobře prostor... Dispozice přízemí je rozdělena do tří částí: hlavního obytného interiéru s... V horním patře je jen to, co rodina potřebuje. Dva pokoje: jeden pro rodiče a...
Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a zahradou. Nechat se ovlivňovat počasím, podobně jako při pobytu venku. Dům nazvaný 109LAY stojí ve španělském městečku Cornellà de Llobregat, ale obyvatelé se uvnitř jeho zdí cítí pořád jako na dovolené.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu

Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen....

Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...

Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj

Snaha nebudovat další tuctový bytový dům, nerozšiřovat sídliště uniformní...

Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...

Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem

Tak vypadá pohoda pro dva a psa v Brdech: příroda, klid, voda a soukromí.

Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...

Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají

Oba vystudovali ČVUT a díky tomu ihned viděli, že se dá byt rozdělit na dvě...

Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...

Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu

Pohled na dům z ulice: nová zelená okna a dveře výborně ladí se sto let starou...

Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...

Dům u Plzně odmítli prodat. Rekonstrukce trvá 17 let, pomohlo i obyčejné koště

Majitelka se nehodlala rodného domu vzdát.

Když se před sedmnácti lety rozhodovalo, zda rodinný dům nedaleko Plzně prodat, Jitka si nedokázala představit, že by v něm jednou žil někdo cizí. S manželem se proto rozhodli pro rekonstrukci....

17. září 2026

Geniální odpověď na drahé bydlení. Místo obřích metrů vsadili na úplně jinou věc

Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a...

Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a zahradou. Nechat se ovlivňovat počasím, podobně jako při pobytu venku. Dům nazvaný 109LAY stojí ve španělském městečku...

17. září 2026

10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí

Ve spolupráci
Větráte na ventilačku a vypínáte topení? Těchto 10 zlozvyků vám zdražuje bydlení

Kvůli nižším účtům za energie nemusíte doma chodit v zimním kabátě ani se vzdát každodenní sprchy. Cesta k tématům, jako je energeticky úsporné bydlení, totiž nevede přes drastické odříkání, ale přes...

16. září 2026

Na fotce senzace, v praxi divočina. Tenhle dům rodině změnil pohled na bydlení

Když se řekne La Mancha, každý si hned vybaví smutnou postavu rytíře, který se...

Když se řekne La Mancha, každý si hned vybaví smutnou postavu rytíře, který se rozjíždí k marnému boji proti větrným mlýnům. A skutečně, těch historických větrných mlýnů v okolí španělského Ciudad...

16. září 2026

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

16. září 2026

Zpěvák Milan Drobný ukázal dům u Kralup. Uvnitř schovává nečekané poklady

Domek se nachází v Zeměchách u Kralup nad Vltavou.

Zpěvák Milan Drobný žije s manželkou Danou v rodinném domku v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. V oáze klidu obklopené přírodou nám ukázal nejen svůj „hudební oltář“ a oblíbená umělecká díla, ale i...

15. září 2026

Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj

Snaha nebudovat další tuctový bytový dům, nerozšiřovat sídliště uniformní...

Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...

15. září 2026

Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny

Soutěž
ilustrační snímek

Z každého koutu v domě nebo bytě lze vytvořit mistrovské dílo. Ať už jde o obývací pokoj, kuchyň, ložnici nebo třeba dětský pokoj, podělte se o svou proměnu s ostatními čtenáři a vyhrajte poukazy od...

15. září 2026

Panelstory, která se zvrtla. Jižní Město bylo velkolepým projektem, zvítězila šeď

Premium
Největším panelovým sídlištěm v Česku je pražské Jižní Město, které se začalo...

Čtvrtina lidí v Česku žije v panelových domech na sídlištích. Největší je pražské Jižní Město, jehož budování začalo před 55 lety. Zavzpomínejte na jeho vznik a počátky s magazínem Víkend DNES.

14. září 2026

Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem

Tak vypadá pohoda pro dva a psa v Brdech: příroda, klid, voda a soukromí.

Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...

14. září 2026

Unikátní nádraží předělali na bydlení a chtějí balík. Sousedem je exprinc Andrew

Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století...

Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na...

14. září 2026

Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou

Ve spolupráci
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou

Snili jste o rodinném domě se zahradou, ale děsí vás představa, že strávíte mládí v ranních zácpách jako nedobrovolný taxikář vlastních dětí? Přesně s tímto klišé se rozhodla zatočit moderní výstavba...

13. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet