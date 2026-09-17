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Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...
Dům u Plzně odmítli prodat. Rekonstrukce trvá 17 let, pomohlo i obyčejné koště
Když se před sedmnácti lety rozhodovalo, zda rodinný dům nedaleko Plzně prodat, Jitka si nedokázala představit, že by v něm jednou žil někdo cizí. S manželem se proto rozhodli pro rekonstrukci....
Geniální odpověď na drahé bydlení. Místo obřích metrů vsadili na úplně jinou věc
Luxusem zde není nadbytek metrů, ale možnost svobodně žít mezi domem a zahradou. Nechat se ovlivňovat počasím, podobně jako při pobytu venku. Dům nazvaný 109LAY stojí ve španělském městečku...
10 praktických tipů, jak snížit spotřebu tepla a vody v bytě bez omezení pohodlí
Kvůli nižším účtům za energie nemusíte doma chodit v zimním kabátě ani se vzdát každodenní sprchy. Cesta k tématům, jako je energeticky úsporné bydlení, totiž nevede přes drastické odříkání, ale přes...
Na fotce senzace, v praxi divočina. Tenhle dům rodině změnil pohled na bydlení
Když se řekne La Mancha, každý si hned vybaví smutnou postavu rytíře, který se rozjíždí k marnému boji proti větrným mlýnům. A skutečně, těch historických větrných mlýnů v okolí španělského Ciudad...
Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá
Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...
Zpěvák Milan Drobný ukázal dům u Kralup. Uvnitř schovává nečekané poklady
Zpěvák Milan Drobný žije s manželkou Danou v rodinném domku v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. V oáze klidu obklopené přírodou nám ukázal nejen svůj „hudební oltář“ a oblíbená umělecká díla, ale i...
Kanada šokuje novým typem nájemního bydlení. Je to fantastický zelený ráj
Hlavně z toho nedělejte bytový dům! To zvolání zní v zvláštně, když jde o projekt nájemního bydlení. Jenže architekti z ateliéru ACDF se vážně snažili, aby to v kanadském Gatineau nedopadlo, jako už...
Proměnili jste svůj domov? Pošlete fotky a vyhrajte skvělé ceny
Z každého koutu v domě nebo bytě lze vytvořit mistrovské dílo. Ať už jde o obývací pokoj, kuchyň, ložnici nebo třeba dětský pokoj, podělte se o svou proměnu s ostatními čtenáři a vyhrajte poukazy od...
Panelstory, která se zvrtla. Jižní Město bylo velkolepým projektem, zvítězila šeď
Čtvrtina lidí v Česku žije v panelových domech na sídlištích. Největší je pražské Jižní Město, jehož budování začalo před 55 lety. Zavzpomínejte na jeho vznik a počátky s magazínem Víkend DNES.
Dokonalé bydlení v Brdech: dům ohromí jednoduchostí, nápady a opáleným dřevem
Svažité pozemky bývají v případě návrhu domu hodně náročné na kvalitu a promyšlenost návrhu. Pokud se však povedou, a to o dřevostavbě s fasádou z opáleného smrku rozhodně platí, mají velkou radost...
Prodej 3+1 RD Buchlovice
Buchlovice, okres Uherské Hradiště
2 750 000 Kč
Unikátní nádraží předělali na bydlení a chtějí balík. Sousedem je exprinc Andrew
Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na...
Odchod z města vás už nepřipoutá k volantu. Takhle vypadá moderní bydlení za Prahou
Snili jste o rodinném domě se zahradou, ale děsí vás představa, že strávíte mládí v ranních zácpách jako nedobrovolný taxikář vlastních dětí? Přesně s tímto klišé se rozhodla zatočit moderní výstavba...