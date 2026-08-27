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Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Vlastní oáza klidu: Tipy na chaty a chalupy na prodej v krásných koutech Česka
Sníte o víkendech v přírodě, vůni dřeva a vlastním kousku země? Vlastní chata vám otevře dveře k dokonalému odpočinku. Projděte si přehled aktuálně nabízených chat a chalup v ČR a najděte si své...
Architektonický skvost ukrytý na nečekaném místě. Knihovna vznikla přestavbou stájí
V Česku připadá v průměru jedna veřejná knihovna na necelé dva tisíce obyvatel, což je čtyřikrát víc než evropský průměr a desetkrát víc než v USA. Svou knihovnu má téměř každá malá obec – a do jedné...
Češi jsou posedlí kuchyní. Je to status, říká interiérová designérka Pařízková
Interiérová designérka Jana Pařízková se staví proti dnes tolik populárnímu minimalismu. Povídaly jsme si nejen o tom, jaké největší chyby dělají Češi při zařizování interiérů, ale i o inspiraci...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí vlhkosti
Jak všichni dobře vědí, dřevostavbu lze díky prefabrikaci postavit výrazně rychleji než klasický zděný dům a v zimě se také rychleji vytopí. Lehčí konstrukce má ale i svou odvrácenou tvář. Méně...
Dům si postavili za Prahou, výhled mají přímo do lesa. Mladý pár nás provedl
Jejich práce je svazovala s Prahou, oba nicméně cítili, že potřebují více svobody. Samota, les, klid, ticho a božská příroda – to bylo jejich snem. Ambiciózní dvojice tedy koupila pozemek nedaleko...
Komíny trčí ze zahrady. Ve francouzské vesnici hloubili domy přímo do země
Zapomeňte na cihly, maltu, trámy i střešní tašky. Ve francouzském Rochemenieru si lidé po staletí stavěli domy tak, že je vyhloubili do země. A materiál, který vytěžili, jim ještě pomáhal vydělávat....
Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...
Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení...
Proměna staré půdy vyrazí dech. Architekti ji proměnili v snovou čítárnu
Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili zanedbanou půdu o ploše 72,5 m² v osobité útočiště. Z nevyužitého skladu vznikl intimní prostor pro čtení a odpočinek s...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...