V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby přežila i hurikán. Triumf kubánské architektury však narazil na nepřítele, a tím je zanedbaná údržba.
Autor: Mercedes Díaz
Rytmus rumby, dým z doutníků, ulice plné aut v chromu a neony nočních klubů. Kubánská Havana byla na počátku 50. let karibským New Yorkem, živoucí hříšnou metropolí, kterou v upoceném tropickém vedru chladil jen mořský vánek od nábřeží Malecón.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Vilové oblasti Vedado a Miramar tehdy zářily novotou a sebevědomím. Mezi koloniální paláce se dravě vtírala architektura nastupujícího modernismu. A tady, na pomezí staré a nové zástavby, se začal chystat projekt, který ještě střední Amerika na vlastní oči nikdy neviděla. Vyrůst tu měl mrakodrap.
Autor: Casa Morris, Havana, Creative Commons
Kdo v něm měl bydlet? Odpověď na tuhle otázku se změnila několikrát, a docela rychle za sebou. Je taky potřeba oddělit investora, původní zamýšlené obyvatele, skutečné kupce bytů a nájemníky. A ty, co se tu nakonec zabydleli.
Autor: Martin Abegglen, Creative Commons
FOCSA totiž původně vznikla z iniciativy lidí kolem CMQ Radio y Televisión, tehdy nejvýznamnějšího kubánského rozhlasového a televizního impéria. Mediální magnáti plánovali vybudovat u Vedado luxusní sídlo pro známé celebrity a zaměstnance svých podniků.
Autor: Martin Abegglen, Creative Commons
Jedním z hlavních iniciátorů projektu byl mediální podnikatel Goar Mestre. Obytný komplex byl jeho velkým snem. A název FOCSA? Ten jen odvozen od akronymu jeho stavební společnosti, zvané Fomento de Obras y Construcciones, Sociedad Anónima.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Za projektem FOCSA oficiálně stojí kubánský architekt Ernest Gómez Samper. A méně oficiálně i španělský architekt Martín Esteban, který na Kubu odešel do exilu. S řešením návrhu pomáhala i architektka Mercedes Díaz Gonzálezová a inženýr Bartolomé Bestard. Docela zmatek, že?
Autor: ČTK
Už v době vzniku se architektonická obec rozdělila na dva tábory. Zatímco jedni plány na stavbu oslavovali, kritici ji označovali za nehumánní „lidské mraveniště“ a brutální zásah do – do té doby klidné – čtvrti Vedado, kterou tvořily převážně nízké rodinné vily.
Autor: Unknown author, Creative Commons
FOCSA totiž měla být jakýmsi vertikálním městem, v němž člověk může bydlet, nakupovat, pracovat, setkávat se s lidmi a využívat řadu služeb, aniž by musel komplex budovy opustit. Souviselo to s tehdejšími představami modernistické architektury.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
V rozlehlé základně budovy proto vznikly obchody, restaurace, kavárny, kanceláře, bankovní a poštovní služby, lékárna i prostory související s rozhlasovým a televizním provozem. Nad touto městskou základnou se zvedala do výšek obytná část, bydlení v oblacích.
Autor: RenaatPeeters, Creative Commons
Tohle nebyl věžák s několika obchody. Byl to kus města postavený nastojato, vertikální čtvrť, která vyrostla v srdci Havany a město pod sebou doslova zastínila.
Autor: Informes de la Construcción n°89
Konstrukční systém FOCSA byl a do značné míry stále je unikátní. Budova není klasickým mrakodrapem tvořeným lehkým pláštěm zavěšeným na ocelovém skeletu, ale masivní železobetonovou konstrukcí, v níž významnou funkci plní stěny společně se stropními deskami.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Nosné železobetonové stěny mají podle technických popisů tloušťku přibližně 30 centimetrů a plné železobetonové stropní desky okolo 17 centimetrů. Je to obří betonová krabice, kde stěny probíhají souvisle velkou částí výšky budovy a celý systém vytváří velmi tuhý prostorový celek.
Autor: Profimedia.cz
Celek, který musí přenášet nejen obrovské svislé zatížení dané vlastní hmotností, ale také značné vodorovné síly způsobené větrem. Pro tak vysoký obytný dům v karibských podmínkách šlo o mimořádně odvážné konstrukční řešení.
Autor: Hmaglione10, Creative Commons
Součástí té „odvahy“ byla i kalkulace s ničivými hurikány. Odolnost proti silnému větru byla jedním ze základních požadavků celého projektu. Statici proto vytvořili zmenšený model konstrukce v měřítku 1:100, na němž ověřovali její chování při svislém i vodorovném zatížení.
Autor: ČTK
Konstrukce FOCSA má tedy údajně ustát vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Ale nebylo to zadarmo. Kolos do sebe „pohltil“ 87 500 tun betonu. Spotřebou materiálu to byla nejnákladnější civilní stavba střední Ameriky.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Specifický tvar stavby, ne nepodobný písmenu „Y“ nebo otevřené knize, měl kromě výhledu na moře z každého balkonu ještě jeden účel. Budova funguje jako obří lapač větru. Silné severní větry usměrňuje do zadní části do tzv. „jeskyně“, kde se vzdušné proudy bezpečně rozptýlí.
Autor: Osvaldo valdes 165443, Creative Commons
V počátcích se tu dokonce zvažovala experimentální výroba elektřiny pomocí zanořených větrných turbín. Součástí technického vybavení byl též nouzový generátor o výkonu přibližně 200 kW, který měl při výpadku napájet nezbytné osvětlení, vodní čerpadla a výtahy. Jas budovy neměl nikdy pohasnout.
Autor: Martín Domínguez
A hned je tu další unikum. Přestože se její výška počítá na šestatřicet podlaží, klasický jeřáb byste na stavbě hledali marně. Staveniště bylo organizováno tak, že se linka na betonové díly nacházela přímo ve vznikajících podlažích.
Autor: Profimedia.cz
S postupem prací se rychlost výstavby jednotlivých podlaží výrazně zvyšovala. Dochované údaje uvádějí, že první podlaží vyžadovalo přibližně čtrnáct pracovních dnů, zatímco ve vyšších částech se stavební cyklus zkrátil přibližně na pět a půl dne na podlaží.
Autor: Osvaldo valdes 165443, Creative Commons
Právě opakování stejných konstrukčních postupů, výroba materiálů přímo na místě a velmi přesná organizace práce umožnily dokončit celý kolos za pouhých 28 měsíců. Pro upřesnění: Tohle nebyl výkvět socialistických stavitelských úderníků, ale betonové dítě hladového kubánského kapitalismu.
Autor: Profimedia.cz
Technické vybavení FOCSA bylo na polovinu padesátých let mimořádně pokročilé. Byty měly elektrické kuchyně, elektrický ohřev vody a rozvody o napětí 110 i 220 voltů. Budova měla také vlastní automatickou telefonní ústřednu přibližně pro 500 telefonních stanic.
Autor: Angelo Lucia, Creative Commons
Rozsah technických instalací odpovídal velikosti komplexu: prameny uvádějí zhruba 120 kilometrů elektroinstalačních trubek a kolem 300 kilometrů elektrických vodičů.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Na každém obytném podlaží bylo po třinácti bytech různých velikostí. Převládaly rodinné byty se dvěma nebo třemi ložnicemi, přičemž některé měly také malý pokoj a hygienické zázemí určené pro domácí personál.
Autor: Profimedia.cz
Ve vyšších podlažích se nacházely větší a luxusnější jednotky, včetně mezonetových bytů a penthousů. K rozsáhlému obytnému komplexu patřily rovněž garáže a parkovací plochy přibližně pro 500 automobilů.
Autor: ČTK
FOCSA tak byla navržena pro životní styl vyšší a vyšší střední vrstvy Havany padesátých let, v němž se automobil nebo domácí služebnictvo považovali za samozřejmou součást každodenního života. Rodiny majitelů bydlely „vpředu a s výhledem“. Pokoje pro a personál pak byly zastrčeny dále pod galerie.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Původní dispozice bytů dobře zachycují sociální poměry předrevoluční Havany. Pohyb obyvatel a jejich návštěv byl do značné míry oddělen od pohybu domácího personálu, zásobování a dalších obslužných činností.
Autor: Osvaldo valdes 165443, Creative Commons
Byty byly vybaveny moderními kuchyněmi a koupelnami, elektrickými spotřebiči, teracovými podlahami a balkony. Konstrukce podlah obsahovala také vrstvu materiálu sloužícího k omezení přenosu hluku mezi byty.
Autor: Martín Domínguez
Dobové ceny se podle často citovaných údajů pohybovaly přibližně od 17 500 pesos za menší byt do 21 500 pesos za větší jednotky, přičemž s výškou podlaží a kvalitou výhledu cena rostla. Jen pro představu, normální Kubánec by tu na byt musel ušetřit dvacet celoročních platů.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
FOCSA nebyla navržena jako dnešní hermeticky uzavřená klimatizovaná výšková budova. Autoři naopak velmi promyšleně využívali přirozené proudění vzduchu. V tropickém havanském podnebí to bylo zásadní.
Autor: Mercedes Díaz
Úplně neposkvrněné to dílo nebylo. V rámci financování projektu se prý hodně tlačilo na pilu, uplácely banky, obcházely se zákony a jiné se šily na míru téhle podivuhodné realizaci. Mohlo to skončit národním skandálem, ale nakonec to celé přerostlo do obřího developerského projektu.
Autor: Bin im Garten, Creative Commons
Projektu, určeného už ne nutně pro známé osobnosti z televize a rozhlasu, ale obecně pro vyšší střední třídu. Havanští zbohatlíci, nejrůznější podnikatelé, movití manažeři a majitelé továren, se taky v roce 1952 stali kupci většiny z 373 k prodeji nabízených bytů.
Autor: Mercedes Díaz
Přitáhla je sem možnost bydlet v sousedství s blízkosti známých tváří z televizních obrazovek. Když se sem o čtyři léta později začali stěhovat, vzniklo tak z FOCSA jakési luxusní kondominium. Vertikální městská čtvrť pro vybranou společnost.
Autor: Profimedia.cz
Žili tu lidé „z vyšší úrovně“, kteří své postavení dávali najevo i tím, že bydleli „vysoko v oblacích nad Havanou“. Dlouho se z těch privilegií a vlastní výjimečnosti ale neradovali. V roce 1959 totiž na Kubě udeří revoluce. A ta ve svém důsledku přepíše dosavadní zákony o vlastnictví nemovitostí.
Autor: Profimedia.cz
Vlastnit byty v luxusní FOCSA už původní majitelé nemohli, byť si je zaplatili. Bytový fond totiž propadl státu. Byl znárodněn. Zrovna tak, jako v Československu. Ale bezdomovci se z předchozích majitelů nestali. Drtivá většina boháčů odtud velmi rychle zavčasu emigrovala.
Autor: Profimedia.cz
Z rozmařile koncipovaného bydlení pro vyvolené se na čas stalo bydlení pro potřebné. Byly sem sestěhovány nejchudší rodiny z celé Havany. Ale ani ta éra sociálního vyrovnání netrvala dlouho. Už brzy si balily kufry. Do uvolněných bytů se stěhovali na Kubu sezvaní sovětští poradci a další specialisté.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Z FOCSA, která za prvních deset let prostřídala tisíce obyvatel z různých tříd, se nakonec stala východoevropská enkláva na Kubě. Dům, který vznikl jako symbol prosperující konzumní společnosti padesátých let, vstoupil do zcela jiného politického a hospodářského systému.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
Po šest desetiletí platila 121 metrů vysoká FOCSA za nejvyšší obytnou stavbu na celé Kubě. O toto prvenství ji připravila až loni dokončená věž Torre K.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1997 byla FOCSA kubánskou organizací UNAICC zařazena mezi Sedm divů kubánského stavebního inženýrství. Docela zaslouženě. To spojení výšky, železobetonové konstrukce, rychlosti výstavby a složitého technického vybavení si o to říkalo.
Autor: Bin im Garten, Creative Commons
Ovšem to, co bylo v roce 1956 důvodem obdivu, se dnes ukazuje jako problém. Budova byla navržena jako zcela závislá na elektřině. Do bytů nebyl centrálně zaveden plyn, obyvatelé jsou odkázáni na plynové vařiče a bomby.
Autor: Martín Domínguez
Při současných masivních výpadcích proudu na ostrově a nedostatku nafty pro záložní generátory tu zůstávají tisíce obyvatel FOCSA odříznuty od vody, nemají na čem vařit a lidé pravidelně zůstávají uvězněni ve výtazích mezi patry.
Autor: Profimedia.cz
Ostatně, z původních sedmi výtahů už jsou provozu schopné prý jen dva. Čerpadla a vodovodní systémy jsou narušené, takže čím výše tu bydlíte, tím častěji jste závislí na vodě, kterou si do bytu přinesete v kanystrech. Třeba až do třicátého patra.
Autor: Osvaldo valdes 165443, Creative Commons
Minulost FOCSA byla velkolepá, ale současnost mimořádné budovy už tak ohromující není. Poruchy výtahů, zatékání, poškození betonu, hromadění odpadu a nedostatečná údržba společných prostor jsou tu na denním pořádku.
Autor: Antonio Schubert, Creative Commons
FOCSA je zároveň technickým triumfem své doby, památníkem sebevědomí předrevoluční Havany, svědkem socialistické Kuby i názornou připomínkou toho, že ani architektura, co odolá hurikánům, nepřetrvá bez údržby.
Autor: Profimedia.cz