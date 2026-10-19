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Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
Chtěly oslnit svět, u lidí pohořely. Toto jsou nejošklivější stavby planety
Co se líbí jednomu, to se nemusí líbit druhému. U následujících staveb ze světa však panuje silná shoda kritické většiny, že zrovna hezké nejsou. Nelze jim upřít originalitu, monumentálnost nebo...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
Okna v paneláku se v zimě rosí. Kondenzaci zastaví jedno pravidlo větrání
S prvními mrazy a začátkem topné sezony se v mnoha domácnostech opakuje stejný scénář – ráno vás přivítají orosená okna a v chladných rozích se nenápadně hlásí plíseň. Zvlášť v utěsněných...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
KVÍZ: Kdo tady vlastně bydlí? Zjistěte, jak dobře znáte kultovní filmové adresy
Domy, byty i chalupy často hrají ve filmech a seriálech skoro stejně důležitou roli jako jejich obyvatelé. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete slavné adresy, filmové kulisy i zajímavosti spojené...
Klenot z říše uranu. Dům kultury v Ostrově odhalil krásu i krutost padesátých let
Padesátá léta byla dobou temna, architektura prvních let po Únoru však šedá a strohá nebyla: socialistický realismus miloval nablýskanost a ornament. Jeho unikátní ukázkou je Dům kultury v Ostrově –...
Návštěva u operní divy: Dagmar Pecková zbourala stěny a vytvořila domov
Téměř pětatřicet let Dagmar Pecková pobývá v pražském domku, který si nechala proměnit podle vlastních představ. Původně oddělené místnosti propojila do společného prostoru a přidala i zimní zahradu....
Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov
Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z IKEA. Interiéru zároveň vdechla osobitost...
Byt o 39 metrech skrývá geniální trik. Televize na otočku vyřešila nemožné
V 39 metrech čtverečních u náměstí I. P. Pavlova v Praze se bojovalo o každý centimetr. Architektka Markéta Bromová dokázala do jediného prostoru vměstnat spaní, stolování, šatnu i pracovní kout, a...
Z nudné kostky vytvořili tři byty s bazénem svépomocí. Proměna trvá už 20 let
Původně šlo o typický rodinný dům své doby. Během více než dvaceti let z něj manželé ve Slezsku vytvořili vícegenerační bydlení se třemi samostatnými byty. Svůj interiér propojili do otevřeného...
Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
Prodej rekreační chaty v obci Hýskov.
Hýskov, okres Beroun
2 900 000 Kč
Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
Pohodlí na 66 metrech. V Tvrdonicích postavili chytrou dřevostavbu na vrutech
Na první pohled kompaktní dům, uvnitř překvapivě velkorysý prostor. Dřevostavba v Tvrdonicích kombinuje chytrou dispozici, přírodní materiály a moderní technologie. Na 66 metrech čtverečních vznikl...