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Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu

Radomír Dohnal
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V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší... Rytmus rumby, dým z doutníků, ulice plné aut v chromu a neony nočních klubů.... Vilové oblasti Vedado a Miramar tehdy zářily novotou a sebevědomím. Mezi... Kdo v něm měl bydlet? Odpověď na tuhle otázku se změnila několikrát, a docela... FOCSA totiž původně vznikla z iniciativy lidí kolem CMQ Radio y Televisión,... Jedním z hlavních iniciátorů projektu byl mediální podnikatel Goar Mestre.... Za projektem FOCSA oficiálně stojí kubánský architekt Ernest Gómez Samper. A... Už v době vzniku se architektonická obec rozdělila na dva tábory. Zatímco jedni... FOCSA totiž měla být jakýmsi vertikálním městem, v němž člověk může bydlet,... V rozlehlé základně budovy proto vznikly obchody, restaurace, kavárny,... Tohle nebyl věžák s několika obchody. Byl to kus města postavený nastojato,... Konstrukční systém FOCSA byl a do značné míry stále je unikátní. Budova není...
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby přežila i hurikán. Triumf kubánské architektury však narazil na nepřítele, a tím je zanedbaná údržba.

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Témata: Kuba, Havana, Hurikán, jeřáb

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